Zelenszkijukrajnai korrupcióNABUJermakMindicsHaluscsenkokorrupciós botrány

Korrupció és béketerv: Zelenszkij feje fájhat a belső válság miatt

Ukrajna politikai életét novemberben rendkívüli felfordulás jellemezte: a nyilvánosságra került „Mindics-felvételek” és a Midász hadművelet nyomán nemcsak a korrupciós botrányok kerültek előtérbe, hanem az elnöki hivatal belső hierarchiája is megingott. Az események középpontjában Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője áll, akinek pozíciója a botrány ellenére is sértetlen maradt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 9:15
Tovább nőnek a kérdőjelek az ukrán korrupciós botrány körül Forrás: AFP
November 10-én Ukrajna szembesült a valósággal: a korrupcióellenes hatóságok nyilvánosságra hozták a „Mindics-felvételeket”, melyek egy grandiózus korrupciós rendszer szervezőjeként Timur Mindicset mutatták be az energiaszektorban. Az üzletember közel állt Volodimir Zelenszkij elnökhöz, és a felvételek szerint az „átverések” révén jelentős pénzügyi forrásokat vont el az állami szektorból. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) több napra lebontva publikálta az anyagot, amelyet politikai körök a „Nép Szolgája negyedik évadának” ironikus elnevezéssel illettek. Az új bizonyítékokkal egyre szövevényesebbé válik az ügy, a hatalmi vertikum csúcsán egyre több ismeretlen szereplő bukkant fel. Úgy tűnt, csak idő kérdése, hogy Jermak és Zelenszkij neve is felmerüljön a felvételeken. A helyzet súlyosságát felismerve a belső kör a háttérből próbálta előkészíteni a Jermak elleni lázadást, ám a Nép Szolgája frakció november 20-ra tervezett ülésén ez nem valósult meg.

Korrupció és béketerv: Zelenszkij feje fájhat a belső válság miatt
Korrupció és béketerv: Zelenszkij feje fájhat a belső válság miatt (Fotó: AFP)

Jermak és a korrupcióellenes hatóságok koordinálása

A Midász-vizsgálat nyilvánosságra hozatala után Jermak további utasításokat adott a bűnüldöző szerveknek, hogy készítsenek gyanúsítási értesítést Olekszandr Klimenko, a SAPO vezetője ellen az Ukrajinszka Pravda szerint.

Jermak – az „Ali Baba” becenév alatt – rendszeresen feladatokat adott a hatóságoknak a nyomozók és ügyészek ellenőrzésére. 

Klimenko az esetet nyilvánosan is kritizálta, hangsúlyozva, hogy ez a tevékenység „nem normális”.

A Midász hadművelet részeként a NABU több házkutatást hajtott végre Mindicsnél, Haluscsenko volt energiaügyi miniszternél és az „Enerhoatom” különböző részlegeinél. 

A felvételek több korrupciós ügyről tanúskodtak, és előzetes letartóztatások, valamint gyanúsítások történtek :

  • Olekszij Csernyisov korábbi miniszterelnök-helyettes, 
  • Igor Mironyuk, 
  • Dmitrij Basov, az Enerhoatom fizikai védelmi vezetője, 
  • Leszja Usztyimenko, 
  • Igor Fursenko 
  • és Ljudmila Zorina ellen. 

Emellett Zelenszkij szankciókat vezetett be Mindics és Cukerman ellen.

Volodimir Zelenszkij és az oligarcha, Ihor Kolomojszkij

Zelenszkij nemcsak megtartotta Jermakot a hivatalában, hanem kinevezte őt a nemzetközi tárgyalások élére, így Ali Baba kulcsfontosságú diplomáciai pozícióban maradhatott az amerikai béketerv kapcsán.

A Nép Szolgája frakció és a belső lázadás

A november 20-i találkozón a Jermak lemondásáról és a rendszer átalakításáról szóló kérdés lett volna a fő téma. A frakció tagjai – ha nem is nyílt lázadásként, de – elszántságot mutattak a kormányzati rendszer újraindítására. Jermak sikeresen elterelte az elnök figyelmét a veszélyes döntésekről, a belső elégedetlenséget pedig a frakción belüli konfliktusokra hárította.

A frakcióvezetőt, David Arahamiát kis híján árulással vádolták. 

A gyanúsítás előkészületeit azonban sem az SZBU, sem a főügyész nem támogatta. Végül a találkozó Jermak megőrzött pozíciójával zárult, és a képviselők számára világossá vált, hogy a döntés az elnök kezében van.

US Secretary of State Marco Rubio (R) and Ukraine's Presidential Office Chief of staff Andriy Yermak hold a press conference following their closed-door talks on a US plan to end the war in Ukraine at the US Mission in Geneva, on November 23, 2025. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Geneva on November 23, 2025 morning for discussions on a US plan to end the Ukraine war, after Washington signalled room for negotiation on the controversial proposal. Ukrainian, European and Canadian officials were also gathering in the Swiss city. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Eközben az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások is a háttérben zajlottak (Fotó: AFP)

Diplomáciai feszültségek és a 28 pontos terv

Eközben az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások is a háttérben zajlottak: a november 20-i és 23-i eseményeket a „28 pontos terv” körüli egyeztetések kísérték

Az amerikai fél célja az volt, hogy Kijevvel közös álláspontot alakítson ki a további tárgyalásokra. 

Az ukrán elnöki hivatal forrásai szerint Zelenszkij egyértelművé tette: a korrupcióellenes hatóságok gyanúja veszélyeztetheti a nemzetközi tárgyalásokat.

A dokumentum véglegesítése még folyamatban van, és az Egyesült Államok is megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag csak tervezet, nem a végleges pozíció. November 23-a óta a delegációk Svájcban dolgoznak.

A belső egyensúly törékenysége

Miközben Jermak diplomáciai pozícióban maradt, Ukrajna belső politikai rendszere gyorsan elveszíti az irányítást. A korrupcióellenes vizsgálatok, a belső elégedetlenség és a nemzetközi nyomás együttesen olyan instabilitást hoznak létre, amely a jövőbeni döntéshozatalt súlyosan befolyásolhatja. Zelenszkij azonban mindent megtesz, hogy stabilizálja belső köreit: 

Velem jött, velem fog menni

– hangoztatta korábban az elnök, és Jermak ezt az ígéretet következetesen megerősítette. A „Mindics-ügy” és a Midász hadművelet feszültségei rámutatnak: Ukrajna politikai rendszerében egyetlen lépés is elég ahhoz, hogy a belső egyensúly felboruljon és a nemzetközi diplomáciai kockázatok súlyos következményekkel járjanak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

