November 10-én Ukrajna szembesült a valósággal: a korrupcióellenes hatóságok nyilvánosságra hozták a „Mindics-felvételeket”, melyek egy grandiózus korrupciós rendszer szervezőjeként Timur Mindicset mutatták be az energiaszektorban. Az üzletember közel állt Volodimir Zelenszkij elnökhöz, és a felvételek szerint az „átverések” révén jelentős pénzügyi forrásokat vont el az állami szektorból. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) több napra lebontva publikálta az anyagot, amelyet politikai körök a „Nép Szolgája negyedik évadának” ironikus elnevezéssel illettek. Az új bizonyítékokkal egyre szövevényesebbé válik az ügy, a hatalmi vertikum csúcsán egyre több ismeretlen szereplő bukkant fel. Úgy tűnt, csak idő kérdése, hogy Jermak és Zelenszkij neve is felmerüljön a felvételeken. A helyzet súlyosságát felismerve a belső kör a háttérből próbálta előkészíteni a Jermak elleni lázadást, ám a Nép Szolgája frakció november 20-ra tervezett ülésén ez nem valósult meg.

Korrupció és béketerv: Zelenszkij feje fájhat a belső válság miatt (Fotó: AFP)

Jermak és a korrupcióellenes hatóságok koordinálása

A Midász-vizsgálat nyilvánosságra hozatala után Jermak további utasításokat adott a bűnüldöző szerveknek, hogy készítsenek gyanúsítási értesítést Olekszandr Klimenko, a SAPO vezetője ellen az Ukrajinszka Pravda szerint.