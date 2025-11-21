Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Korrupciós botrányok: nő a nyomás Kijeven, fogy a türelem Nyugaton

A Brussels Signal portálon megjelent véleménycikk szerint Ukrajna politikai érettsége és a korrupció felszámolása kulcsfontosságú a háború utáni helyreállításhoz. Az elemzés rámutat: a Nyugat segítsége csak akkor lehet hatékony, ha a kleptokraták helyét tisztességes, demokratikus kormányzás veszi át.

Sebők Barbara
2025. 11. 21. 1:02
Ukrajna politikai érettsége és a korrupció felszámolása kulcsfontosságú a háború utáni helyreállításhoz
Mint írják, Donald Trump amerikai elnök törekvései, hogy észszerű békét kényszerítsen Oroszországra az ukrajnai háború után, rendre akadályokba ütköznek az ukrán politikai elit körében tapasztalható mély korrupció miatt. Trump ugyan Putyinnal folytatott tárgyalásaiban sokszor nehéz helyzetbe került, de az amerikai közvélemény előtt is kitartott, és egyben sikerült rávennie a NATO-szövetségeseket, hogy vásároljanak fejlett fegyvereket, majd azokat Ukrajnának adják át. Trump következő lépése Európa krónikus politikai legyengültségének példaértékű bemutatása volt: az a kellemetlen tény, hogy 

Európa orosz olaj- és gázfelvásárlása valójában Oroszország ukrajnai háborúját finanszírozta, amelynek leverésében az európaiak az amerikaiak segítségét kérték. 

A Brussels Signal szerzője emlékeztet: Ukrajna mint állam egészen Lenin 1919-es döntéséig nem létezett önálló joghatóságként, és az ország etnikai, felekezeti és politikai összetétele rendkívül változatos. Sztálin brutalitása, a második világháború idején tapasztalt tragikus események, valamint a szovjet időszak mind hozzájárultak ahhoz, hogy 

Ukrajna függetlenedése után hosszú ideig gyenge, korrupcióval terhelt államként működött.

Ma Ukrajnában ugyan működnek korrupcióellenes szervezetek, például az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal, ám az elnök közeli munkatársainak vizsgálatai rámutatnak: a politikai kultúra még messze áll a demokratikus kormányzástól. A véleménycikk hangsúlyozza: a Nyugat gazdasági segítsége csak akkor lehet hatékony, ha Ukrajna előbb bizonyítja politikai érettségét. 

Ehhez megbízható választásokra, a kleptokraták elmozdítására és az igazságügyi reformokra van szükség.

Zelenszkij bátorsága elismerésre méltó a háború során, de a Brussels Signal szerint ez önmagában nem elegendő a demokratikus kormányzás kiépítéséhez. Az elemzés szerint a háború kimenetele még kedvező is lehet az ukránok számára, ám a sikerhez 

Ukrajnának meg kell mutatnia, hogy nem csupán a kleptokraták rotációját kínálja az elcsalt választásokon, hanem képes valódi politikai érettségre és önkormányzásra.

