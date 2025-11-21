A Brussels Signal friss véleménycikke szerint Ukrajna csak akkor kaphat valódi nyugati támogatást, ha előbb megszabadul a politikai korrupciótól. Az elemzés rávilágít: a kleptokraták helyett tisztességes és demokratikus kormányzásra van szükség a háború utáni újjáépítéshez.

Ukrajna politikai érettsége és a korrupció felszámolása kulcsfontosságú a háború utáni helyreállításhoz Fotó: AFP

Mint írják, Donald Trump amerikai elnök törekvései, hogy észszerű békét kényszerítsen Oroszországra az ukrajnai háború után, rendre akadályokba ütköznek az ukrán politikai elit körében tapasztalható mély korrupció miatt. Trump ugyan Putyinnal folytatott tárgyalásaiban sokszor nehéz helyzetbe került, de az amerikai közvélemény előtt is kitartott, és egyben sikerült rávennie a NATO-szövetségeseket, hogy vásároljanak fejlett fegyvereket, majd azokat Ukrajnának adják át. Trump következő lépése Európa krónikus politikai legyengültségének példaértékű bemutatása volt: az a kellemetlen tény, hogy