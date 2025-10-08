Trump mindent megtesz a békéért, Brüsszelnek azonban más tervei vannak

Közép-Európa biztonságát alapvetően az ukrajnai és a közel-keleti háború fenyegeti, amelyekben az a közös, hogy a béke reményét mind a két esetben Donald Trump amerikai elnök jelenti. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt hétfőn. Sajnos azt kell látni, hogy az ukrajnai béketeremtés tekintetében Brüsszel sokkal inkább akadályokat gördít a béketárgyalások elé, mint hogy támogatná azokat […] Magyarország és Európa érdeke az lenne, hogy Donald Trump sikeres legyen a béketeremtésben Ukrajna és a Közel-Kelet vonatkozásában is – mondta.

Ursula von der Leyen a brüsszeli terveket, Donald Trump a béketervet hajtaná végre? (Fotó: Getty Images North America/Chip Somodevilla)

Brüsszel mást tervez?

A 2028–2034 közötti időszakra vonatkozó, júliusban ismertetett uniós költségvetési javaslat szerint az Európai Bizottság mintegy 366 milliárd eurót tervez Ukrajna támogatására fordítani, ami a teljes büdzsé körülbelül ötödét teszi ki. Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban élesen bírálta az Európai Unió jelenlegi működését, különösen a költségvetési tervezést. Szerinte az új uniós költségvetés gyakorlatilag „ukrán költségvetésnek” tekinthető, mivel 20-25 százaléka Ukrajnába kerül, további 10-11 százalékot pedig a korábbi uniós hitelek kamataira fordítanak. A kormányfő azonban nem elsősorban a számokat tartja problémásnak, hanem azt, hogy a büdzsé továbbra is lehetőséget biztosít az EU számára, hogy politikai eszközként használja a források visszatartását a tagállamokkal szemben.