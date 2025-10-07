Gál Kinga elmondta: a héten az Európai Parlamentben napirenden van a bizalmatlansági indítvány, amelyet a Patrióták Európáért frakció és a baloldal külön-külön nyújtott be az Európai Bizottság és elnöke ellen. A vita hétfőn zajlott, a szavazásra csütörtökön kerül sor.
Nincs mese, az Európai Bizottságnak mennie kell!
Az Európai Bizottságnak mennie kell, mert ma már nem a válságok megoldását képviseli, hanem maga vált a problémává – jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a Patrióták Európáért frakció alelnöke kedden Strasbourgban, a frakció sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság ügyében napirenden van a bizalmatlansági indítvány, hamarosan szavazás lesz.
A Patrióták célja ezzel a kezdeményezéssel az, hogy világossá tegyük: az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha. A bizottság döntései – a Zöld megállapodás, az új kereskedelmi egyezmények, a migrációs paktum – rombolják az európai gazdaságot, veszélyeztetik a polgárok biztonságát és aláássák a nemzeti szuverenitást
– mondta az európai parlamenti képviselő. Hangsúlyozta: a brüsszeli bürokrácia túlzott hatalma, az átláthatóság és elszámoltathatóság hiánya miatt az emberek egyre kevésbé bíznak az uniós intézményekben.
Tegnap, amikor meghallgattuk a bizottság elnökét, csak megerősítést kaptunk arra, hogy nem kíván irányt váltani, nem hajlandó válaszokat adni az európai polgárok, a gazdák, a családok és a vállalkozások valódi problémáira
– fogalmazott. A politikus szerint az új többéves pénzügyi keret tervezésében a bizottság forrásokat vonna el a mezőgazdaságtól és a kohéziós alapoktól, miközben „egyre több pénzt és fegyvert küldene a háborúba”. Hozzátette: bár a Patrióták külön vitát kértek az indítványról, a parlamenti elnökök értekezlete a baloldali többség szavazataival elutasította.
A baloldal szövege vállalhatatlan, de egyetlen mondatban egyetértünk: az Európai Bizottságnak mennie kell. Ez a patrióták álláspontja, és ebben határozottak vagyunk
– hangsúlyozta. Gál Kinga beszélt a parlamentben zajló mentelmi ügyekről is, köztük Magyar Péter, Ilaria Salis és Dobrev Klára esetéről. Elmondta, hogy amit ma láttak, az politikai eltussolás. A döntés egyértelműen politikai volt, iskolapéldája a brüsszeli kettős mércének. Akik a fősodor érdekeit szolgálják, érinthetetlenek, még akkor is, ha súlyos bűncselekményekkel vádolják őket. Hozzátette: ez az „Európai Néppárt és a szocialisták közötti szövetség” következménye, és
szomorú nap az áldozatok, az igazságszolgáltatás és a jogállamiság számára, szégyene az Európai Parlamentnek.
A politikus üdvözölte továbbá, hogy a Patrióták kezdeményezésére az Európai Parlament napirendre tűzte az európai autóipar jövőjéről szóló vitát.
Ez a stratégiai ágazat milliók megélhetését biztosítja, és az európai versenyképesség egyik alapja. A bizottság ideológia vezérelte zöldpolitikája azonban tönkreteszi az ipart. Európának olyan iparpolitikára van szüksége, amely a valóságon, nem dogmákon alapul
– mondta. Gál Kinga emlékeztetett: kedden van a Hamász terrortámadásainak második évfordulója. „A Patrióták Európáért csoport szolidaritását fejezi ki az áldozatokkal és családjaikkal, és ismételten felszólít minden túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására” – mondta. A politikus hozzátette: a Patrióták üdvözlik Donald Trump gázai béketervét, amely szerinte „átfogó stratégiát és valós esélyt jelent a béke és a stabilitás megteremtésére a térségben”.
Ez lehet az első lépés ahhoz, hogy véget érjen a háború és a szenvedés, különösen, ha a túszokat mielőbb szabadon engedik
– tette hozzá.
Borítókép: Gál Kinga európai parlamenti képviselő (Forrás: Gál Kinga/Facebook)
