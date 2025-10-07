Nincs mese, az Európai Bizottságnak mennie kell!

A baloldal szövege vállalhatatlan, de egyetlen mondatban egyetértünk: az Európai Bizottságnak mennie kell. Ez a patrióták álláspontja, és ebben határozottak vagyunk

– hangsúlyozta. Gál Kinga beszélt a parlamentben zajló mentelmi ügyekről is, köztük Magyar Péter, Ilaria Salis és Dobrev Klára esetéről. Elmondta, hogy amit ma láttak, az politikai eltussolás. A döntés egyértelműen politikai volt, iskolapéldája a brüsszeli kettős mércének. Akik a fősodor érdekeit szolgálják, érinthetetlenek, még akkor is, ha súlyos bűncselekményekkel vádolják őket. Hozzátette: ez az „Európai Néppárt és a szocialisták közötti szövetség” következménye, és

szomorú nap az áldozatok, az igazságszolgáltatás és a jogállamiság számára, szégyene az Európai Parlamentnek.

A politikus üdvözölte továbbá, hogy a Patrióták kezdeményezésére az Európai Parlament napirendre tűzte az európai autóipar jövőjéről szóló vitát.

Ez a stratégiai ágazat milliók megélhetését biztosítja, és az európai versenyképesség egyik alapja. A bizottság ideológia vezérelte zöldpolitikája azonban tönkreteszi az ipart. Európának olyan iparpolitikára van szüksége, amely a valóságon, nem dogmákon alapul

– mondta. Gál Kinga emlékeztetett: kedden van a Hamász terrortámadásainak második évfordulója. „A Patrióták Európáért csoport szolidaritását fejezi ki az áldozatokkal és családjaikkal, és ismételten felszólít minden túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására” – mondta. A politikus hozzátette: a Patrióták üdvözlik Donald Trump gázai béketervét, amely szerinte „átfogó stratégiát és valós esélyt jelent a béke és a stabilitás megteremtésére a térségben”.

Ez lehet az első lépés ahhoz, hogy véget érjen a háború és a szenvedés, különösen, ha a túszokat mielőbb szabadon engedik

– tette hozzá.