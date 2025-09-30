Gál Kinga közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Most lehetőség nyílik arra, hogy véget érjen a háború és a szenvedés – mindenekelőtt a túszok mielőbbi szabadon engedésével.”
Gál Kinga: Új remény a gázai konfliktus lezárására
Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán üdvözölte Donald Trump amerikai elnök új béketervét a Gázai övezet ügyében. A patrióta politikus kiemelte, hogy a terv, amely Izrael támogatását is élvezi, valódi esélyt kínálhat a béke és stabilitás megteremtésére a térségben.
Gál Kinga üdvözölte a béketervet
A politikus hangsúlyozta, hogy a béketerv megvalósítása komoly előrelépést jelentene a régió stabilitása és a civil lakosság életének megóvása szempontjából.
A Gázai övezetben az elmúlt hónapokban kiéleződött a helyzet, a fegyveres konfliktus újabb humanitárius válságot idézett elő. A béketerv célja, hogy közvetlen tárgyalások útján megoldást találjon a térség legégetőbb problémáira, ideértve a túszok ügyét és a biztonsági kérdések rendezését.
További Külföld híreink
Borítókép: Gál Kinga EP-képviselő (Forrás: Facebook/Gál Kinga)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Svédország üzent az Ukrajnának szánt Gripenekről + videó
Reagált Havriljuk altábornagy nyilatkozatára Johan Hjelmstrand, a svéd védelmi minisztérium szóvivője.
Orbán Viktor: A béke csak tárgyalások útján érhető el
„Ne legyenek kétségeik: ez a háború már eldőlt, és nem nyerhető meg a csatatéren.”
A Nyugat képmutatása: több pénzt fizettek Moszkvának, mint amennyit segítettek Ukrajnának
Meglepő országok a listán.
Trump terve azonnal véget vetne a gázai harcoknak
De ennek kell teljesülnie!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Svédország üzent az Ukrajnának szánt Gripenekről + videó
Reagált Havriljuk altábornagy nyilatkozatára Johan Hjelmstrand, a svéd védelmi minisztérium szóvivője.
Orbán Viktor: A béke csak tárgyalások útján érhető el
„Ne legyenek kétségeik: ez a háború már eldőlt, és nem nyerhető meg a csatatéren.”
A Nyugat képmutatása: több pénzt fizettek Moszkvának, mint amennyit segítettek Ukrajnának
Meglepő országok a listán.
Trump terve azonnal véget vetne a gázai harcoknak
De ennek kell teljesülnie!