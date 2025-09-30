Gál Kinga: Új remény a gázai konfliktus lezárására

Gál Kinga üdvözölte a béketervet

A politikus hangsúlyozta, hogy a béketerv megvalósítása komoly előrelépést jelentene a régió stabilitása és a civil lakosság életének megóvása szempontjából.

A Gázai övezetben az elmúlt hónapokban kiéleződött a helyzet, a fegyveres konfliktus újabb humanitárius válságot idézett elő. A béketerv célja, hogy közvetlen tárgyalások útján megoldást találjon a térség legégetőbb problémáira, ideértve a túszok ügyét és a biztonsági kérdések rendezését.