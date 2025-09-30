Gál KingaGázai-övezetNetanjahubéketervTrump

Gál Kinga: Új remény a gázai konfliktus lezárására

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán üdvözölte Donald Trump amerikai elnök új béketervét a Gázai övezet ügyében. A patrióta politikus kiemelte, hogy a terv, amely Izrael támogatását is élvezi, valódi esélyt kínálhat a béke és stabilitás megteremtésére a térségben.

2025. 09. 30.
Forrás: Facebook/Gál Kinga
Gál Kinga közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Most lehetőség nyílik arra, hogy véget érjen a háború és a szenvedés – mindenekelőtt a túszok mielőbbi szabadon engedésével.”

Gál Kinga üdvözölte a béketervet

A politikus hangsúlyozta, hogy a béketerv megvalósítása komoly előrelépést jelentene a régió stabilitása és a civil lakosság életének megóvása szempontjából.

A Gázai övezetben az elmúlt hónapokban kiéleződött a helyzet, a fegyveres konfliktus újabb humanitárius válságot idézett elő. A béketerv célja, hogy közvetlen tárgyalások útján megoldást találjon a térség legégetőbb problémáira, ideértve a túszok ügyét és a biztonsági kérdések rendezését.

