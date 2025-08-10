Benjamin Netanjahu fontos bejelentést tett

Kifejtette: Izrael a tervet azzal kezdi, hogy „először lehetővé teszi a civil lakosság számára, hogy biztonságban elhagyja a harci övezeteket és kijusson a kijelölt biztonsági zónákba. Ezekben a biztonsági zónákban bőséges élelemmel, vízzel és orvosi ellátással látják el őket.”

A humanitárius aggályokra reagálva Netanjahu azt mondta:

Háborús politikánk az volt, hogy megakadályozzuk a humanitárius válságot, míg a Hamász politikája éppen ennek előidézése volt.

Netanjahu tagadta azokat az állításokat, miszerint az IDF „a kiéheztetés politikáját” alkalmazta Gázában, és ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael a háború alatt elegendő segélyt engedett be, míg a Hamász megzavarta a segélyek áramlását, az ENSZ pedig nem osztotta el azokat megfelelően.

Nem akarok pontos időpontokról beszélni, de viszonylag rövid időtávról van szó, mert véget akarunk vetni a háborúnak

– mondta.

Az izraeli média múlt héten arról számolt be, hogy a Gázai övezet új területeinek ellenőrzés alá vonására vonatkozó terv megvalósítása akár öt hónapig is eltarthat.

Netanjahu a gázai térség jövőjéről is beszélt

Az izraeli miniszterelnök a háború utáni elképzeléseit a Gázai övezetről így fogalmazta meg:

Gáza demilitarizált lesz. Izraelnek elsődleges biztonsági felelőssége lesz. Gáza és Izrael határán biztonsági övezetet hoznak létre a jövőbeli terroristabehatolások megakadályozása érdekében. Gázában polgári közigazgatás jön létre, amely békében kíván élni Izraellel. Ez a tervünk a Hamász utáni napokra.

Benjamin Netanjahu összefoglalta a gázai háború befejezésére vonatkozó „öt alapelvét”:

Első: a Hamász lefegyverzése. Második: az összes túsz szabadon bocsátása. Harmadik: Gáza demilitarizálása. Negyedik: a terület Izrael általi elsődleges biztonsági ellenőrzése. Ötödik: békés polgári közigazgatás.

Hangsúlyozta, hogy a Palesztin Hatóság nem elfogadható megoldás, ahogyan azt a háború kezdete óta teszi, azzal vádolva, hogy terrortevékenységet támogat Izrael ellen.

Ez a tervünk. Mivel a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert, Izraelnek nincs más választása, mint befejezni a munkát és teljes vereséget mérni a Hamászra

– mondta Netanjahu, utalva az új műveleti tervre.