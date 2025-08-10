NetanjahuHamászminiszterelnökgázai övezet

Benjamin Netanjahu fontos bejelentést tett

Célunk nem Gáza megszállása. Célunk Gáza felszabadítása, a Hamász terroristáitól való megszabadítása – mondta az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanjahu sajtótájékoztatón reagált a napokban nyilvánosságra hozott tervekre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 17:00
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: ABIR SULTAN Forrás: POOL
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elmondta, hogy Izrael nem kívánja megszállni Gázát a nemrég jóváhagyott, Gáza városának elfoglalására irányuló katonai terv részeként, hanem kizárólag a Hamász terroristáitól kívánja felszabadítani a területet, miközben fenntartja  „biztonsági felelősségét”.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu Fotó: ABIR SULTAN 

Célunk nem Gáza megszállása. Célunk Gáza felszabadítása, a Hamász terroristáitól való megszabadítása

– mondta Netanjahu. Az izraeli miniszterelnök védelmébe vette a nemrég jóváhagyott katonai tervet Gázaváros elfoglalására, amely szerinte „a háború befejezésének legjobb módja” – idézte Netanjahut a The Times of Israel.

A hamis állításokkal ellentétben ez a legjobb módszer a háború befejezésére, és a legjobb módszer a gyors befejezésre

– érvelt a miniszterelnök, hozzátéve: az IDF utasítást kapott, hogy „szüntesse meg a Gáza városában és a központi táborokban található két megmaradt Hamász-erődítményt”. 

Kifejtette: Izrael a tervet azzal kezdi, hogy „először lehetővé teszi a civil lakosság számára, hogy biztonságban elhagyja a harci övezeteket és kijusson a kijelölt biztonsági zónákba. Ezekben a biztonsági zónákban bőséges élelemmel, vízzel és orvosi ellátással látják el őket.”

A humanitárius aggályokra reagálva Netanjahu azt mondta: 

Háborús politikánk az volt, hogy megakadályozzuk a humanitárius válságot, míg a Hamász politikája éppen ennek előidézése volt.

Netanjahu tagadta azokat az állításokat, miszerint az IDF „a kiéheztetés politikáját” alkalmazta Gázában, és ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael a háború alatt elegendő segélyt engedett be, míg a Hamász megzavarta a segélyek áramlását, az ENSZ pedig nem osztotta el azokat megfelelően.

Nem akarok pontos időpontokról beszélni, de viszonylag rövid időtávról van szó, mert véget akarunk vetni a háborúnak

– mondta.

Az izraeli média múlt héten arról számolt be, hogy a Gázai övezet új területeinek ellenőrzés alá vonására vonatkozó terv megvalósítása akár öt hónapig is eltarthat. 

Netanjahu a gázai térség jövőjéről is beszélt 

Az izraeli miniszterelnök a háború utáni elképzeléseit a Gázai övezetről így fogalmazta meg: 

Gáza demilitarizált lesz. Izraelnek elsődleges biztonsági felelőssége lesz. Gáza és Izrael határán biztonsági övezetet hoznak létre a jövőbeli terroristabehatolások megakadályozása érdekében. Gázában polgári közigazgatás jön létre, amely békében kíván élni Izraellel. Ez a tervünk a Hamász utáni napokra.

Benjamin Netanjahu összefoglalta a gázai háború befejezésére vonatkozó „öt alapelvét”: 

Első: a Hamász lefegyverzése. Második: az összes túsz szabadon bocsátása. Harmadik: Gáza demilitarizálása. Negyedik: a terület Izrael általi elsődleges biztonsági ellenőrzése. Ötödik: békés polgári közigazgatás.

Hangsúlyozta, hogy a Palesztin Hatóság nem elfogadható megoldás, ahogyan azt a háború kezdete óta teszi, azzal vádolva, hogy terrortevékenységet támogat Izrael ellen.

Ez a tervünk. Mivel a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert, Izraelnek nincs más választása, mint befejezni a munkát és teljes vereséget mérni a Hamászra

– mondta Netanjahu, utalva az új műveleti tervre.

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

