Hamászizraelihadsereg

Tragédiától tartanak a Hamász-túszok családtagjai

Több tízezren tüntettek szombaton az izraeli Tel-Avivban a gázai hadművelet kiterjesztésére vonatkozó kormányzati terv ellen - számolt be a helyi média a szervezők adatai alapján. Az izraeli biztonsági kabinet korábban jóváhagyta a katonai művelet kiterjesztésére és Gáza városának elfoglalására irányuló terveket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 9:43
Több tucat ember gyűlt össze, hogy követelje a gázai támadások befejezését és az izraeli túszok szabadon bocsátását Tel Avivban, Izraelben Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tüntetést a Hamász szélsőséges palesztin szervezet által elrabolt és a palesztin lakosságú Gázai övezetbe hurcolt túszok hozzátartozóinak fóruma szervezte meg. 

gáza
Gázai konfliktus: Több tucat ember gyűlt össze, hogy követelje a gázai támadások befejezését és az izraeli túszok szabadon bocsátását Tel Avivban, Izraelben Fotó: SAEED QAQ / ANADOLU

Attól tartanak, hogy a hadsereg tervezett műveletei veszélybe sodorják szeretteiket. 

Pénteken az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a katonai művelet kiterjesztésére és Gáza városának elfoglalására irányuló terveket, amelyek megvalósításával a hadsereg az egész partvidék feletti ellenőrzést szerezhetné meg. 

A hadsereg úgy véli, hogy a túszokat az ellenőrzése alatt nem álló területeken tartják fogva, köztük Gázavárosban. 

Az izraeli hatóságok ismeretei szerint 50 túsz van még a Hamász fogságában, akik közül mintegy húszan még életben vannak. A gázai fegyveres konfliktust a Hamász által vezetett terrortámadások váltották ki 2023. október 7-én, amelyekben mintegy 1200 ember halt meg és több mint 250-et ejtettek túszul – közölte az MTI. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.