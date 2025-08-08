Netanjahu tervét jóváhagyták – átveszik az irányítást Gázában

Izrael biztonsági kabinetje jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök javaslatát Gáza város elfoglalására – erősítette meg a Miniszterelnöki Hivatal péntek reggel.

Izrael biztonsági kabinetje jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök javaslatát Gáza város elfoglalására

Fotó: AFP

A biztonsági kabinet öt elvet fogadott el a háború befejezésére:

a Hamász lefegyverzését, az összes túsz – élő és meggyilkolt egyaránt – visszaszolgáltatását, a Gázai övezet demilitarizálását, Izrael biztonsági ellenőrzésének fenntartását a Gázai övezet felett, valamint egy olyan polgári kormány létrejöttét, amelyet sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem ellenőriz.

The Security Cabinet has approved the Prime Minister's proposal for defeating Hamas.



The IDF will prepare for taking control of Gaza City while distributing humanitarian assistance to the civilian population outside the combat zones. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 8, 2025

A kabinetminiszterek abszolút többsége úgy vélte, hogy a biztonsági kabinetnek bemutatott alternatív terv nem eredményezné a Hamász legyőzését vagy a túszok visszaszolgáltatását.

A Netanjahu által javasolt és a csütörtökről péntekre virradó éjszaka tartott találkozón megvitatott terv magában foglalja Gáza város bekerítését és körülbelül egymillió lakos áttelepítését az enklávé déli részébe.

Az izraeli közszolgálati KAN megjegyezte, hogy a találkozó körülbelül 10 órán át tartott.

Ezt követően egy magas rangú izraeli tisztviselő a The Jerusalem Postnak elmondta, hogy a hadsereg „a városban lévő terrorista erősségeket fogja célba venni”, a műveleteket később pedig a központi menekülttáborokra is kiterjesztik.