Orbán Viktor: Olyan családbarát politikát csinálunk, aminek köszönhetően a vágyott gyermekek megszületnek

Netanjahu tervét jóváhagyták – átveszik az irányítást Gázában

Öt elvet fogalmaztak meg a Hamász elleni háború lezárására. A megbeszélésen a biztonsági kabinet jóváhagyta Benjamin Netanjahu javaslatát Gáza város elfoglalására.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 6:54
Benjamin Netanjahu Fotó: GIL COHEN-MAGEN Forrás: AFP
Izrael biztonsági kabinetje jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök javaslatát Gáza város elfoglalására – erősítette meg a Miniszterelnöki Hivatal péntek reggel.

Fotó: AFP

A biztonsági kabinet öt elvet fogadott el a háború befejezésére:

  1. a Hamász lefegyverzését, 
  2. az összes túsz – élő és meggyilkolt egyaránt – visszaszolgáltatását, 
  3. a Gázai övezet demilitarizálását, 
  4. Izrael biztonsági ellenőrzésének fenntartását a Gázai övezet felett, 
  5. valamint egy olyan polgári kormány létrejöttét, amelyet sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem ellenőriz.

A kabinetminiszterek abszolút többsége úgy vélte, hogy a biztonsági kabinetnek bemutatott alternatív terv nem eredményezné a Hamász legyőzését vagy a túszok visszaszolgáltatását.

A Netanjahu által javasolt és a csütörtökről péntekre virradó éjszaka tartott találkozón megvitatott terv magában foglalja Gáza város bekerítését és körülbelül egymillió lakos áttelepítését az enklávé déli részébe. 

Az izraeli közszolgálati KAN megjegyezte, hogy a találkozó körülbelül 10 órán át tartott.

Ezt követően egy magas rangú izraeli tisztviselő a The Jerusalem Postnak elmondta, hogy a hadsereg „a városban lévő terrorista erősségeket fogja célba venni”, a műveleteket később pedig a központi menekülttáborokra is kiterjesztik.

A művelet várhatóan legalább hat hónapig tart majd. Egy tisztviselő a Postnak arról is beszélt, hogy Netanjahu „eltökélt abban, hogy ez az egyetlen út a Hamász legyőzéséhez”. 

A Fox Newsnak adott csütörtöki interjújában a miniszterelnök kijelentette

Szándékunkban áll katonailag átvenni az egész Gázai övezet irányítását, felszámolni a Hamászt, és átadni az irányítást egy másik hatóságnak.

A Hamász minden, Gáza irányítására létrehozott erőt Izraelhez kötődő „megszálló” erőként fog kezelni – mondta a terrorszervezet egyik tisztviselője csütörtökön az Al Jazeera Mubashernek Netanjahu kijelentése után.

Borítókép: Benjamin Netanjahu (Fotó: AFP)

