Netanjahu tervét jóváhagyták – átveszik az irányítást Gázában

Izrael biztonsági kabinetje jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök javaslatát Gáza város elfoglalására – erősítette meg a Miniszterelnöki Hivatal péntek reggel.
A biztonsági kabinet öt elvet fogadott el a háború befejezésére:
- a Hamász lefegyverzését,
- az összes túsz – élő és meggyilkolt egyaránt – visszaszolgáltatását,
- a Gázai övezet demilitarizálását,
- Izrael biztonsági ellenőrzésének fenntartását a Gázai övezet felett,
- valamint egy olyan polgári kormány létrejöttét, amelyet sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem ellenőriz.
A kabinetminiszterek abszolút többsége úgy vélte, hogy a biztonsági kabinetnek bemutatott alternatív terv nem eredményezné a Hamász legyőzését vagy a túszok visszaszolgáltatását.
A Netanjahu által javasolt és a csütörtökről péntekre virradó éjszaka tartott találkozón megvitatott terv magában foglalja Gáza város bekerítését és körülbelül egymillió lakos áttelepítését az enklávé déli részébe.
Az izraeli közszolgálati KAN megjegyezte, hogy a találkozó körülbelül 10 órán át tartott.
Ezt követően egy magas rangú izraeli tisztviselő a The Jerusalem Postnak elmondta, hogy a hadsereg „a városban lévő terrorista erősségeket fogja célba venni”, a műveleteket később pedig a központi menekülttáborokra is kiterjesztik.