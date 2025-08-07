Benjámin Netanjahu fontos bejelentést tett Gázával kapcsolatban

A kormányfő a Fox News hírtelevíziónak azt mondta, hogy a lépés célja Izrael biztonságának megteremtése, a Hamász eltávolítása a palesztin területről, majd annak átadása a civil irányításnak.

Benjámin Netanjahu hangsúlyozta, hogy Izrael nem tartja meg a területet

Fotó: YOMIURI SHIMBUN

Nem akarjuk megtartani, hanem egy biztonsági övezet kialakítását akarjuk elérni. Nem akarunk kormányozni, kormányzó testületet létrehozni. Át akarjuk adni azoknak, akik megfelelő módon irányítják, anélkül, hogy bennünket fenyegetnének, és jó életet biztosítanak a gázaiaknak, ami a Hamásszal nem lehetséges

– fogalmazott a kormányfő, aki a szervezetet „neonáci hadseregnek” nevezte, amely nemcsak izraelieket, hanem kétmillió palesztint tart túszul. Az izraeli miniszterelnök az interjúban azt mondta: a Hamász célja, hogy az izraeli katonai műveleteknek civil áldozatai legyenek, ezért nem engedi a polgári lakosság evakuálását a műveleti területről. Hozzátette, hogy a Gázai övezetet érintő éhínség szintén része a Hamász politikájának, amelyen Izrael változtatni akar.

Benjámin Netanjahu arról nem beszélt, hogy a katonai megszállás mikor történhet meg. Amerikai sajtóinformációk szerint Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett az izraeli kormányfővel a Gázára vonatkozó elképzelésről.

A lépés nem volt váratlan, miután nemrég lapunk is megírta, hogy a jelentések szerint több miniszter is megerősítette, hogy Netanjahu a „az övezet megszállása” kifejezést használta privát beszélgetések során, miközben a Gázában végrehajtandó katonai műveletek kibővítésére vonatkozó elképzeléseit ismertette. Habár az izraeli hadsereg (IDF) jelenleg a terület 75 százalékát ellenőrzi, a maradék terület elfoglalásának megvannak a kockázatai.

Akadnak ellenzők az izraeli hadseregben

Az IDF vezetésében a hírek szerint többen is kritizálták a kormányfő döntését. Ennek egyik oka, hogy a legoptimistább számítások szerint is több év kellene hozzá, hogy a Hamász infrastruktúráját végleg fel lehessen számolni.

Ez pedig rengeteg emberéletbe és erőforrásba kerülne.

A másik kritikus kérdés a még életben lévő túszok helyzete. Az izraeli társadalom egyre feszültebb, ráadásul nemrég szívszorító videók láttak napvilágot a még élő túszokról. Utóbbi csak fokozta a nyomást a kormány irányába, hogy mindent kövessenek el a kiszabadításukért. Egy teljes katonai művelet azonban az ő életüket is kockára tenné.

Borítókép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)