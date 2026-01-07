A rendkívüli havazás miatt változik a vasúti közlekedés rendje is

A rendkívüli hóhelyzetre való tekintettel az ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a vonatokon is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket – tájékoztatott a MÁV.

Forrás: Facebook/Lázár János

A szél, valamint az elhaladó vonat menetszele a havat ismételten behordja a váltókba, ezért minden vonat elhaladása után újra ki kell tisztítani a berendezéseket. Emiatt a hóborította területeken a váltókat folyamatosan tisztítja a MÁV több száz készenléti szolgálatban lévő munkatársa, és a váltófűtő berendezések is üzemelnek.

A MÁV-csoport felhívja a figyelmet, hogy a havas, szeles időjárás következtében a peronok, valamint a vasúti járművek lépcsői síkosak lehetnek, ezért a fel- és leszállásnál fokozottan ügyeljenek.

Budapest agglomerációjában a lajosmizsei vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt tíz–negyven perccel hosszabb menetidőre, néhány esetben pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. A sűrítő (Ócsáról, Táborfalváról Budapestre induló) S21-es vonatok nem közlekednek.

Az S71-es vonatok csak Vác–Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek. A vonatok nem várnak csatlakozásra, emiatt a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor Vác felé induló S70-es vonatokat javasolják Rákospalota-Újpestig.

A G71-es vonatok nem közlekednek. A Bicske–Budapest közötti sűrítő G10-es vonatok szintén nem közlekednek. Helyette az S10-es, S12-es vonatokat javasolják.

A Százhalombattáról Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok váltóhiba miatt terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel.

A Komárom-Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.

A Somoskőújfaluból 6:14-kor Hatvanba induló személyvonat (5827) nem közlekedik. A Tarról 6:38-kor Hatvanba induló személyvonat (5817) nem közlekedik.