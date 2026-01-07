hóhelyzetMÁV – HÉVhavazás

A rendkívüli havazás miatt változik a vasúti közlekedés rendje is

Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani.

Forrás: Facebook, MÁV2026. 01. 07. 7:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendkívüli hóhelyzetre való tekintettel az ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a vonatokon is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket – tájékoztatott a MÁV.

default
Forrás: Facebook/Lázár János 

A szél, valamint az elhaladó vonat menetszele a havat ismételten behordja a váltókba, ezért minden vonat elhaladása után újra ki kell tisztítani a berendezéseket. Emiatt a hóborította területeken a váltókat folyamatosan tisztítja a MÁV több száz készenléti szolgálatban lévő munkatársa, és a váltófűtő berendezések is üzemelnek.

A MÁV-csoport felhívja a figyelmet, hogy a havas, szeles időjárás következtében a peronok, valamint a vasúti járművek lépcsői síkosak lehetnek, ezért a fel- és leszállásnál fokozottan ügyeljenek.

Budapest agglomerációjában a lajosmizsei vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt tíz–negyven perccel hosszabb menetidőre, néhány esetben pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. A sűrítő (Ócsáról, Táborfalváról Budapestre induló) S21-es vonatok nem közlekednek.

Az S71-es vonatok csak Vác–Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek. A vonatok nem várnak csatlakozásra, emiatt a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor Vác felé induló S70-es vonatokat javasolják Rákospalota-Újpestig.

A G71-es vonatok nem közlekednek. A Bicske–Budapest közötti sűrítő G10-es vonatok szintén nem közlekednek. Helyette az S10-es, S12-es vonatokat javasolják.

A Százhalombattáról Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok váltóhiba miatt terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel.

A Komárom-Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.

A Somoskőújfaluból 6:14-kor Hatvanba induló személyvonat (5827) nem közlekedik. A Tarról 6:38-kor Hatvanba induló személyvonat (5817) nem közlekedik.


Keleten is váltóhiba miatt lassabb a forgalom 

A Hatvan–Szolnok közötti S820-as vonatoknál 10-40 perccel hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani, mert Jászboldogháza-Jánoshidán váltóhiba lassítja a közlekedést. A Hatvanból 6:01-kor Szolnokra induló S820-as (5712), valamint a Szolnokról 8:21-kor Hatvanba induló S820-as (5737) helyett pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz az Abonyi utat nem érinti, megállási helyei:

A Miskolc–Hidasnémeti vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt az itt közlekedő személyvonatoknál, valamint a Hernád InterCityknél hosszabb menetidőre lehet számítani.


A Nyírségben is jelentős változásokra kell számítani 

A Debrecenből, Nyíregyházáról induló vonatoknál váltóhiba miatt késésekre lehet számítani. Az állomásokon áthaladó InterCityk közlekedésében nem kell jelentős fennakadásra számítani. A Nyíregyházáról 5:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Nyírség InterCity (IC 609) nem közlekedett. 

A Záhonyból 7:03-kor Debrecenbe induló személyvonat (6217) nem közlekedik. Utasai a 8:03-kor induló személyvonattal (6227) utazhatnak.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Lázár János)

 


 


 


 


 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Budapest elesett kora reggel, fennakadásokat okoz a közlekedésben az éjszakai havazás

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu