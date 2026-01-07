premier leaguemanchester cityandoni iraolabournemouthjátékos

Véget ért a Liverpool álmodozása, a Manchester City bankot robbantott

A labdarúgó Premier League topcsapatainak téli átigazolási nagy csatája a végéhez ért, a célkeresztbe került játékosok sorsa eldőlt. Antoine Semenyo sokak kívánságlistáján szerepelt – többek között a Liverpool is meg akarta őt szerezni –, de végül a Manchester City lett a befutó. A ghánai játékos edzője, Andoni Iraola a szerdai, Tottenham elleni bajnokin utoljára teheti be csapatába a támadót, aki utána szinte azonnal orvosi vizsgálatra utazik Pep Guardiola gárdájához.

Molnár László
2026. 01. 07. 7:47
Semenyo szerda este elköszön a Bournemouth szurkolóitól
Semenyo szerda este elköszönhet a Bournemouth szurkolóitól (Fotó: AFP/Peter Powell)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bournemouth már csak legfeljebb egy mérkőzésen örülhet Antoine Semenyo góljainak, mert a ghánai szélsője a szerda esti, Tottenham elleni bajnokin húzhatja magára utoljára a Cseresznyések mezét. Ugyanis a tabellán második Manchester City jött ki győztesen a kegyeiért zajló versenyfutásból, míg a bajnoki címvédő Liverpool lemaradt róla. A BBC megírta: az égszínkékek bejelentették, hogy teljesítik a játékos szerződésében lévő záradékot, és január 10-ig kifizetik a támadó 65 millió fontos kivásárlási árát. Semenyo a szerdai bajnoki után tehát elköszön a Bournemouth-tól, és elutazik a kötelező orvosi vizsgálatra, majd aláírhatja új szerződését a Cityvel, ahol akár már a január 13-i, Newcastle elleni ligakupameccsen be is mutatkozhat.

Antoine Semenyo utolsó meccsét játssza a Bournemouth színeiben a szerdai, Tottenham elleni bajnokin
Antoine Semenyo utolsó meccsét játssza a Bournemouth színeiben a szerdai, Tottenham elleni bajnokin. Fotó: AFP/Adrian Dennis

Semenyo értéke négy év alatt majdnem meghatszorozódott

Azon senki sem csodálkozott, hogy az eredetileg a Cseresznyésekkel 2030 nyaráig szerződésben állt játékos értéke meredeken emelkedett felfelé, hiszen amíg a Bournemouth még 2022 nyarán 10,25 millió fontért szerezte meg a Bristoltól, addig ma már 65 millió fontot ér a Transfermarkt adatai szerint, és ezt az összeget ki is fizeti érte a City a napokban. Ugyanis annak ellenére, hogy öt klub, köztük a Chelsea, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham is érdeklődött a szélső után, a City az egyetlen csapat, amely hivatalosan is felvette a kapcsolatot a Bournemouth-szal.

Semenyo idénybeli statisztikája (Premier League):

  • 20 meccs
  • 9 gól
  • 3 gólpassz
  • 1755 játékperc

Andoni Iraola, a Bournemouth menedzsere nem véletlenül jelentette ki, hogy a támadót szinte lehetetlen pótolni. Mindenesetre a szakember egyáltalán nincs könnyű helyzetben, hiszen az előző idényben remek teljesítményt nyújtott a csapata – a 9. helyen végzett a Premier League-ben, majdnem odaért a nemzetközi kupaindulást biztosító helyek egyikére –, így a nyári átigazolási szezonban a topcsapatok szinte kifosztották a gárdát.

A Cseresznyések nyári távozói:

  • Ilja Zabarnyi (középhátvéd) 63 millió euró – PSG
  • Dean Huijsen (belső védő) 62,5 millió euró – Real Madrid
  • Kerkez Milos (bal oldali védő) 46,9 millió euró – Liverpool
  • Dango Ouattara (jobb oldali szélső) 42,8 millió euró – Brentford

És akkor ezt a névsort most kiegészíthetjük Semenyóval, akiért 65 millió fontot fizet ki a Manchester City.

Máris meglenne a Manchester Cityhez távozó Semenyo utódja?

Ugyan Iraola mester szerint a szélső szinte pótolhatatlan, azért a klub máris kiszemelte az utódját a Stuttgart 24 éves jobbszélsője, Jamie Leweling személyében, akinek piaci értéke jelenleg 25 millió euró. A játékos ebben a bajnoki idényben 15 meccsen lépett pályára, egy gól és öt gólpassz fűződik a nevéhez. Leweling már a német válogatottban is bemutatkozott, négy meccsen egyszer talált be az ellenfelek kapujába. Minő véletlen, hogy a 24 éves szélső szintén rendelkezik ghánai útlevéllel. Úgy tűnik, a Bournemouth a járt utat nem cseréli el járatlanért.

Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu