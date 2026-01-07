Véget ért a Liverpool álmodozása, a Manchester City bankot robbantott

A Bournemouth már csak legfeljebb egy mérkőzésen örülhet Antoine Semenyo góljainak, mert a ghánai szélsője a szerda esti, Tottenham elleni bajnokin húzhatja magára utoljára a Cseresznyések mezét. Ugyanis a tabellán második Manchester City jött ki győztesen a kegyeiért zajló versenyfutásból, míg a bajnoki címvédő Liverpool lemaradt róla. A BBC megírta: az égszínkékek bejelentették, hogy teljesítik a játékos szerződésében lévő záradékot, és január 10-ig kifizetik a támadó 65 millió fontos kivásárlási árát. Semenyo a szerdai bajnoki után tehát elköszön a Bournemouth-tól, és elutazik a kötelező orvosi vizsgálatra, majd aláírhatja új szerződését a Cityvel, ahol akár már a január 13-i, Newcastle elleni ligakupameccsen be is mutatkozhat.

Antoine Semenyo utolsó meccsét játssza a Bournemouth színeiben a szerdai, Tottenham elleni bajnokin. Fotó: AFP/Adrian Dennis

Semenyo értéke négy év alatt majdnem meghatszorozódott

Azon senki sem csodálkozott, hogy az eredetileg a Cseresznyésekkel 2030 nyaráig szerződésben állt játékos értéke meredeken emelkedett felfelé, hiszen amíg a Bournemouth még 2022 nyarán 10,25 millió fontért szerezte meg a Bristoltól, addig ma már 65 millió fontot ér a Transfermarkt adatai szerint, és ezt az összeget ki is fizeti érte a City a napokban. Ugyanis annak ellenére, hogy öt klub, köztük a Chelsea, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham is érdeklődött a szélső után, a City az egyetlen csapat, amely hivatalosan is felvette a kapcsolatot a Bournemouth-szal.

Semenyo idénybeli statisztikája (Premier League): 20 meccs

9 gól

3 gólpassz

1755 játékperc

Andoni Iraola, a Bournemouth menedzsere nem véletlenül jelentette ki, hogy a támadót szinte lehetetlen pótolni. Mindenesetre a szakember egyáltalán nincs könnyű helyzetben, hiszen az előző idényben remek teljesítményt nyújtott a csapata – a 9. helyen végzett a Premier League-ben, majdnem odaért a nemzetközi kupaindulást biztosító helyek egyikére –, így a nyári átigazolási szezonban a topcsapatok szinte kifosztották a gárdát.

A Cseresznyések nyári távozói: Ilja Zabarnyi (középhátvéd) 63 millió euró – PSG

Dean Huijsen (belső védő) 62,5 millió euró – Real Madrid

Kerkez Milos (bal oldali védő) 46,9 millió euró – Liverpool

Dango Ouattara (jobb oldali szélső) 42,8 millió euró – Brentford És akkor ezt a névsort most kiegészíthetjük Semenyóval, akiért 65 millió fontot fizet ki a Manchester City.

Máris meglenne a Manchester Cityhez távozó Semenyo utódja?

Ugyan Iraola mester szerint a szélső szinte pótolhatatlan, azért a klub máris kiszemelte az utódját a Stuttgart 24 éves jobbszélsője, Jamie Leweling személyében, akinek piaci értéke jelenleg 25 millió euró. A játékos ebben a bajnoki idényben 15 meccsen lépett pályára, egy gól és öt gólpassz fűződik a nevéhez. Leweling már a német válogatottban is bemutatkozott, négy meccsen egyszer talált be az ellenfelek kapujába. Minő véletlen, hogy a 24 éves szélső szintén rendelkezik ghánai útlevéllel. Úgy tűnik, a Bournemouth a járt utat nem cseréli el járatlanért.