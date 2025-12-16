A MU kapuját is bevette a Bournemouth rettegett sztárja, aki követheti Kerkezt a Liverpoolba

A Manchester United hazai pályán fordulatos mérkőzésen 4-4-es döntetlent játszott a Bournemouth csapatával hétfőn késő este az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A Vörös Ördögök ugyan a szünetben 2-1-re vezettek – a vendégek gólját a legújabb klasszisuk, Antoine Semenyo szerezte –, de a térfélcserét követően a vendégek hét perc alatt fordítottak, a hazaiaknak ez a 77. és 79. percben szerzett gólokkal szintén sikerült, de az utolsó szó a hét kör óta nyeretlen Bournemouth-é volt, amely így ponttal távozott az Old Traffordról. Ezzel az eredménnyel a MU visszaelőzte a tabellán az azonos pontszámmal álló Liverpoolt, és feljött a 6. pozícióba, míg a Bournemouth a 13. helyen vághat neki az év végi nagy hajrának.

Antoine Semenyo a Manchester United hálójába is betalált, a topklubok sora szeretnék a 25 éves ghánai szélsőt megszerezni Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Semenyo ismét bizonyított, de kis híján kiállították a MU ellen

A Bournemouth bal oldali szélsője ebben a szezonban egyértelműen a csapat legjobbjává nőtte ki magát, ám a 25 éves játékos kissé heves a pályán, és hiába szerzett egyenlítő gólt még az első félidőben a Manchester United ellen, kis híján a kiállítás sorsára jutott. Már a találkozó alatt, de főleg azt követően azon háborogtak a manchesteri szurkolók, hogy Semenyo csak a bírók jóindulatának köszönhetően maradhatott a pályán. A Dailymail.co.uk portál beszámolója szerint ugyanis a szélső csak sárga lapot kapott azért a tettéért, mert torkon ragadta a vele szabálytalankodó Diogo Dalotot. Simon Hooper, a meccs játékvezetője előbb mindkettőjüknek sárgát adott, ám a VAR jelezte, Semenyo tette akár pirosat is érhet, ám a hosszú percekig tartó videózást követően a pályán maradhatott.

Semenyo statisztikája a Manchester United ellen

osztályzat: 7,5

lövés: 1

várható gólok (xG): 0.13

passzhatékonyság: 59 százalék (22-ből 13 jó)

labdaérintés: 45

kapu előtti labdaérintés: 1

sikeres párharcok: 19

A ghánai–brit kettős állampolgárságú játékosnak mindenképpen le kell higgadnia, ha olyan magasságokba szeretne emelkedni, ahova a tehetsége alapján való.

A szélső a nagy klubok célkeresztjében, jövőre akár ismét összeállhat a Semenyo–Kerkez-tengely

A csatár egészen elképesztő szezon fut idén, szinte egyedül viszi a hátán a nyáron jelentősen meggyengült csapatát. Ebben az évben nemcsak a szélsőjátéka emelkedik ki, de a gólerőssége is, a gólátlaga is sokkal jobb, mint az előző idényben, amikor 42 meccsen 13 gól fűződött a nevéhez hét gólpassz mellett.