A MU kapuját is bevette a Bournemouth rettegett sztárja, aki követheti Kerkezt a Liverpoolba

Hétfőn este valami egészen elképesztő mérkőzéssel zárult a Premier League 16. fordulója, ugyanis a Manchester United nyolcgólos thrillert vívott a Bournemouth ellen (4-4), ám a végén mindkét csapatnak meg kellett elégednie az egy-egy ponttal. A Cseresznyések legújabb klasszisa, Antoine Semenyo az Old Traffordon is betalált, és már most hatalmas a tülekedés azért, hogy nyáron valamelyik topcsapat megszerezze magának. A sorban elég előkelő helyen ott van a Liverpool is – a Vörösök mellett a Manchester City és a Tottenham is küzd a csatár kegyeiért –, így minden esély megvan arra, hogy ismételten összeálljon a Kerkez–Semenyo tengely.

Molnár László
2025. 12. 16. 7:52
Semenyo ismét Kerkez Milos csapattársa lehet, ha a Liverpool gyorsan lép
Semenyo ismét Kerkez Milos csapattársa lehet, ha a Liverpool gyorsan lép Fotó: PA Wire/Peter Byrne
A Manchester United hazai pályán fordulatos mérkőzésen 4-4-es döntetlent játszott a Bournemouth csapatával hétfőn késő este az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A Vörös Ördögök ugyan a szünetben 2-1-re vezettek – a vendégek gólját a legújabb klasszisuk, Antoine Semenyo szerezte –, de a térfélcserét követően a vendégek hét perc alatt fordítottak, a hazaiaknak ez a 77. és 79. percben szerzett gólokkal szintén sikerült, de az utolsó szó a hét kör óta nyeretlen Bournemouth-é volt, amely így ponttal távozott az Old Traffordról. Ezzel az eredménnyel a MU visszaelőzte a tabellán az azonos pontszámmal álló Liverpoolt, és feljött a 6. pozícióba, míg a Bournemouth a 13. helyen vághat neki az év végi nagy hajrának.

Antoine Semenyo a Manchester United hálójába is betalált, a topklubok sora szeretné a 25 éves ghánai szélsőt megszerezni
Antoine Semenyo a Manchester United hálójába is betalált, a topklubok sora szeretnék a 25 éves ghánai szélsőt megszerezni    Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Semenyo ismét bizonyított, de kis híján kiállították a MU ellen

A Bournemouth bal oldali szélsője ebben a szezonban egyértelműen a csapat legjobbjává nőtte ki magát, ám a 25 éves játékos kissé heves a pályán, és hiába szerzett egyenlítő gólt még az első félidőben a Manchester United ellen, kis híján a kiállítás sorsára jutott. Már a találkozó alatt, de főleg azt követően azon háborogtak a manchesteri szurkolók, hogy Semenyo csak a bírók jóindulatának köszönhetően maradhatott a pályán. A Dailymail.co.uk portál beszámolója szerint ugyanis a szélső csak sárga lapot kapott azért a tettéért, mert torkon ragadta a vele szabálytalankodó Diogo Dalotot. Simon Hooper, a meccs játékvezetője előbb mindkettőjüknek sárgát adott, ám a VAR jelezte, Semenyo tette akár pirosat is érhet, ám a hosszú percekig tartó videózást követően a pályán maradhatott.

Semenyo statisztikája a Manchester United ellen

  • osztályzat: 7,5
  • lövés: 1
  • várható gólok (xG): 0.13
  • passzhatékonyság: 59 százalék (22-ből 13 jó)
  • labdaérintés: 45
  • kapu előtti labdaérintés: 1
  • sikeres párharcok: 19

A ghánai–brit kettős állampolgárságú játékosnak mindenképpen le kell higgadnia, ha olyan magasságokba szeretne emelkedni, ahova a tehetsége alapján való.

A szélső a nagy klubok célkeresztjében, jövőre akár ismét összeállhat a Semenyo–Kerkez-tengely

A csatár egészen elképesztő szezon fut idén, szinte egyedül viszi a hátán a nyáron jelentősen meggyengült csapatát. Ebben az évben nemcsak a szélsőjátéka emelkedik ki, de a gólerőssége is, a gólátlaga is sokkal jobb, mint az előző idényben, amikor 42 meccsen 13 gól fűződött a nevéhez hét gólpassz mellett.

Semenyo idei statisztikája (Premier League)

  • 15 meccs
  • 7 gól
  • 3 gólpassz
  • 1350 játékperc

Nem csoda, hogy a Cseresznyésekkel 2030 nyaráig szerződésben álló játékos értéke meredeken emelkedik, hiszen amíg jelenlegi csapata még 2022 nyarán 10,25 millió fontért szerezte meg a Bristoltól, addig ma már 65 millió fontot ér a Transfermarkt adatai szerint

Egy már most biztosnak látszik, Semenyo a legkésőbb nyáron távozni fog a mostani csapatától, csak az a nagy kérdés, hol folytatja majd a pályafutását. A Bournemouth támadója legalább három Premier League-klub érdeklődését is felkeltette már, és a szerződésében lévő 65 millió fontos kivásárlási árának kifizetése sem a Manchester Citynek, sem a Liverpoolnak, sem pedig a Tottenhamnak nem okozna túl nagy gondot. A BBC segítségével megnéztük, vajon melyik klub a legesélyesebb arra, hogy a szélsőt megszerezze. 

1. Liverpool

A brit lap szerint a Vörösök esélyei a legjobbak, ugyanis a jelenlegi helyzetben a 33 éves Mohamed Szalah távozása biztosra vehető, és a jobb szélen is bevethető Semenyo akár méltó utóda is lehet az egyiptominak. Ha az Afrika Kupa küzdelmeire elutazó Szalaht már a télen elviszi egy szaúdi klub, az érte kifizetendő összegből simán megoldható lenne a Bournemouth játékosának akár már a téli átigazolási szezonban való megszerzése. Főleg annak tudatában, hogy a Liverpool már a Szalah-ügy előtt is élénken érdeklődött a szélső után. Ha Semenyo tényleg a Vörösök játékosa lesz, akkor újra összeállhat a Kerkez–Semenyo-tengely.

2. Manchester City

Pep Guardiola csapata jelenleg tele van jobbnál jobb szélsőkkel és támadókkal – Erling Haaland, Jeremy Doku, Phil Foden, Rayan Cherki, Omar Marmoush és Savinho –, így elsőre úgy tűnhet mindenkinek, hogy a csapatnak semmi szüksége egy újabb csatárra. Azonban egy dolgot sosem szabad figyelmen kívül hagyni: a City azonnal lecsap minden olyan tehetségre, aki kimagaslik a csapatából, hiszen azt már egy ideje látjuk, ebben a pénz nem jelent a klubnak akadályt.

Az elmúlt hetekben bőven voltak arra utaló jelek, hogy a City érdeklődése Semenyo iránt egyre fokozódik, és ha hinni lehet a híreknek, a klub már januárban támadásba lendül. Ugyanis a tulajdonosoknak újabban az tetszik, ha egy kiszemelt játékosnak fix ára van, ugyanis nem szívesen mennek bele licitháborúba, ami csak felveri egy labdarúgó árát. Amennyiben a bajnoki címért való küzdelem, valamint a BL-szereplés motiválja Semenyót, akkor a Liverpool helyett a City lehet a befutó.

3. Tottenham

Sportszempontból Semenyo Liverpoolba vagy a Citybe igazolása lényegesen vonzóbbnak tűnhet a ghánai számára, mint a Spurshöz való igazolás, hiszen a City a bajnokságban, a hazai kupában és a BL-ben is az aranyért hajt, míg a Vörösökről egyértelmű a vélekedés, hogy tavasszal új erőre kapva ismét sikereket érhetnek el, noha a bajnoki címvédésről vélhetően le kell mondaniuk.

Azonban a Tottenham pénzügyi ereje egyre növekszik, a klub előző szezonban megnyerte az Európa-ligát, az idei bajnokságban is jobban szerepel, míg a BL-ben minden esélye megvan a tavaszi folytatásra. Ráadásul médiahírek szerint a Tottenham által felajánlott javadalmazási csomag lehet a játékos számára a legjövedelmezőbb, miközben a kivásárlási záradék finanszírozása sem jelenthet akadályt.

4. A többiek…

Az Arsenal kapcsán úgy tudni, hogy az Ágyúsok ugyan bizonyos fokú érdeklődést mutatnak Semenyo iránt, de a klub állítólag elégedett a jelenlegi támadóival, és a hatalmas nyári kiadások után ezúttal odafigyelnek a pénzügyi szabályok betartására.

Szinte betűről betűre igaz ez a Manchester United csapatára is, hiszen nyáron elképesztő módon megerősítették a támadósorukat – érkezett Matheus Cunha, Bryan Mbeumo és Benjamin Sesko –, így annak ellenére inkább a középpályájukat erősítenék meg, hogy remek játékosnak tartják Semenyót.

