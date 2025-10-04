  • Magyar Nemzet
Már senki sem hiányolja Kerkezt, Bournemouth az új sztárját ünnepli

Miután a nyáron 200 millió font értékben szinte „kirabolták" a nagycsapatok a Bournemouth labdarúgócsapatát, a szurkolók azt gondolták, az új idényben a csapat a kiesés ellen fog küzdeni. Aztán elkezdődött a Premier League, és a Cseresznyések új vezért találtak Antoine Semenyo személyében, akivel szárnyalni kezdtek a bajnokságban. A 25 éves ghánai szélső két góljával és egy gólpasszával 3-1-re verték a Fulham gárdáját, és máris ott vannak a Liverpool mögött a tabellán.

Molnár László
2025. 10. 04. 11:28
Semenyo a Fulham elleni bajnokin is a Cseresznyések vezére volt (Fotó: AFP/Glyn Kirk)
Amikor a Bournemouth befejezte a nagy nyári kiárusítást – nem volt céljuk a csapat legjobbjainak elengedése, de vitték őket, mint a cukrot –, sokan azt gondolták, hogy az Andoni Iraola vezette gárda számára a kiesés elkerülése lesz a legfontosabb cél a 2025/26-os Premier League-idényben. Ám ha valaki ránéz a bajnoki tabella jelenlegi állására, az vagy azt gondolja, hogy fordítva tartja az újságot, vagy azt, hogy a Cseresznyések új vezért találtak: ő nem más, mint Antoine Semenyo. Noha a 25 éves ghánai szélsőt is vitte volna fontmilliókért a Manchester United, a Liverpool vagy éppen a Tottenham, végül maradt, és július 1-jén újabb ötéves szerződést írt alá a Bournemouth csapatához. És most már látható, a legjobbat tette a klubbal és saját magával is.

Antoine Semenyo eddig hat gólt lőtt és három gólpasszt adott az új idény során a Bournemouth-ban
Antoine Semenyo eddig hat gólt lőtt és három gólpasszt adott az új idény során a Bournemouth-ban (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Semenyo maradt a Bournemouth játékosa, és a klub anyagilag is jól járt

A BBC elemzése szerint a szélső szinte megtáltosodott, hiszen május eleje óta közvetlenül több gólban vett részt, mint bármely más játékos a Premier League-ben: szerzett nyolc gólt és adott négy gólpasszt. A szurkolók már el is felejtették a szezon eleji aggályaikat, hogy vajon mi lesz a Bournemouth gárdájával a sok távozó klasszis után.

A klubtól távozó játékosok (akikért pénzt kaptak):

  • Illja Zabarnij, 23 éves (ukrán) belső védő, PSG, 63 millió euró
  • Dean Huijsen, 20 éves (spanyol) belső védő, Real Madrid, 62,5 millió euró
  • Kerkez Milos, 21 éves (magyar) bal oldali védő, Liverpool, 46,9 millió euró
  • Dango Ouattara, 23 éves (Burkina Fasó-i) balszélső, Brentford, 42,8 millió euró
  • Jaidon Anthony, 25 éves (jamaicai) balszélső, Burnley, 9,5 millió euró
  • Philip Billing, 29 éves (dán–nigériai) középpályás, Midtjylland, 5 millió euró
  • Mark Travers, 26 éves (ír) kapus, Everton, 4,6 millió euró
  • Luis Sinisterra, 26 éves (kolumbiai) balszélső, Cruzeiro, 2,5 millió euró (kölcsönben)
  • Chris Mepham, 27 éves (walesi) belső védő, West Brom, 1,15 millió euró
  • Joe Rothwell, 30 éves (angol) középpályás, Glasgow Rangers, 460 ezer euró

Ha a fenti adatokat összesítjük, akkor jól látható, hogy a Cseresznyések szinte teljes bal oldali hadrendje távozott, és 

a tíz játékosért nem kevesebb, mint 238,4 millió euró érkezett a klubkasszába. 

Noha bőven lett volna miből új, a keret megerősítését szolgáló labdarúgókat vásárolni, a klub nem szórta a pénzt, és a bevásárlás után még 100 millió euró maradt a kasszában. Ám a legnagyobb erősítést az jelentette, hogy Semenyo, Evanilson és Justin Kluivert maradt a Bournemouth játékosa. 

Bournemouth's Ghanaian striker #24 Antoine Semenyo celebrates scoring their first goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Fulham at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on October 3, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Semenyo szinte egymaga viszi a hátán a Bournemouth gárdáját a sikerek felé (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Új vezére van a Cseresznyéseknek

A 25 éves ghánai szélső elképesztő szezonkezdeten van túl, a legutóbbi, Fulham elleni bajnokin kétszer is betalált, míg Justin Kluivertnek ő adta a gólpasszt. 

Egyértelmű, hogy jelenleg ő a Premier League egyik legjobb formában lévő játékosa. 

Semenyo még 2023 januárjában érkezett 10,5 millió euróért a Bristol gárdájától, és ma már a klub egyik legjobb üzletének tartják a leigazolását. Mostanra kiderült, a vezér szerepének súlya alatt sem roppan össze a jelenleg 40 millió eurót érő szélső, és ha így folytatja, jövő nyáron vélhetően nem tudja majd megtartani a Bournemouth.

Semenyo statisztikája a Bournemouth csapatában (a Transfermarkt adatai alapján)

  • 2023-as első félév
  • 11 meccs, 1 gól, 251 játékperc
  • 2023/24-es idény
  • 36 meccs, 8 gól, 3 gólpassz, 2307 játékperc
  • 2024/25-ös idény
  • 42 meccs, 13 gól, 7 gólpassz, 3562 játékperc
  • 2025/26-os idény
  • 8 meccs, 6 gól, 3 gólpassz, 675 játékperc

Mint azt Semenyo a Fulham elleni találkozót követően elmondta, most van élete formájában, amit Istennek és saját magának köszönhet. Edzője, Andoni Iraola szerint rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban, a csapat legfontosabb játékosává nőtte ki magát. Míg Justin Kluivert két szóval illette Semenyót: „Egyszerűen világklasszis!"

