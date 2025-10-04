Már senki sem hiányolja Kerkezt, Bournemouth az új sztárját ünnepli

Amikor a Bournemouth befejezte a nagy nyári kiárusítást – nem volt céljuk a csapat legjobbjainak elengedése, de vitték őket, mint a cukrot –, sokan azt gondolták, hogy az Andoni Iraola vezette gárda számára a kiesés elkerülése lesz a legfontosabb cél a 2025/26-os Premier League-idényben. Ám ha valaki ránéz a bajnoki tabella jelenlegi állására, az vagy azt gondolja, hogy fordítva tartja az újságot, vagy azt, hogy a Cseresznyések új vezért találtak: ő nem más, mint Antoine Semenyo. Noha a 25 éves ghánai szélsőt is vitte volna fontmilliókért a Manchester United, a Liverpool vagy éppen a Tottenham, végül maradt, és július 1-jén újabb ötéves szerződést írt alá a Bournemouth csapatához. És most már látható, a legjobbat tette a klubbal és saját magával is.

Antoine Semenyo eddig hat gólt lőtt és három gólpasszt adott az új idény során a Bournemouth-ban (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Semenyo maradt a Bournemouth játékosa, és a klub anyagilag is jól járt

A BBC elemzése szerint a szélső szinte megtáltosodott, hiszen május eleje óta közvetlenül több gólban vett részt, mint bármely más játékos a Premier League-ben: szerzett nyolc gólt és adott négy gólpasszt. A szurkolók már el is felejtették a szezon eleji aggályaikat, hogy vajon mi lesz a Bournemouth gárdájával a sok távozó klasszis után.

A klubtól távozó játékosok (akikért pénzt kaptak): Illja Zabarnij, 23 éves (ukrán) belső védő, PSG, 63 millió euró

Dean Huijsen, 20 éves (spanyol) belső védő, Real Madrid, 62,5 millió euró

Kerkez Milos, 21 éves (magyar) bal oldali védő, Liverpool, 46,9 millió euró

Dango Ouattara, 23 éves (Burkina Fasó-i) balszélső, Brentford, 42,8 millió euró

Jaidon Anthony, 25 éves (jamaicai) balszélső, Burnley, 9,5 millió euró

Philip Billing, 29 éves (dán–nigériai) középpályás, Midtjylland, 5 millió euró

Mark Travers, 26 éves (ír) kapus, Everton, 4,6 millió euró

Luis Sinisterra, 26 éves (kolumbiai) balszélső, Cruzeiro, 2,5 millió euró (kölcsönben)

Chris Mepham, 27 éves (walesi) belső védő, West Brom, 1,15 millió euró

Joe Rothwell, 30 éves (angol) középpályás, Glasgow Rangers, 460 ezer euró

Ha a fenti adatokat összesítjük, akkor jól látható, hogy a Cseresznyések szinte teljes bal oldali hadrendje távozott, és

a tíz játékosért nem kevesebb, mint 238,4 millió euró érkezett a klubkasszába.

Noha bőven lett volna miből új, a keret megerősítését szolgáló labdarúgókat vásárolni, a klub nem szórta a pénzt, és a bevásárlás után még 100 millió euró maradt a kasszában. Ám a legnagyobb erősítést az jelentette, hogy Semenyo, Evanilson és Justin Kluivert maradt a Bournemouth játékosa.