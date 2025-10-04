Már senki sem hiányolja Kerkezt, Bournemouth az új sztárját ünnepli

Amikor a Bournemouth befejezte a nagy nyári kiárusítást – nem volt céljuk a csapat legjobbjainak elengedése, de vitték őket, mint a cukrot –, sokan azt gondolták, hogy az Andoni Iraola vezette gárda számára a kiesés elkerülése lesz a legfontosabb cél a 2025/26-os Premier League-idényben. Ám ha valaki ránéz a bajnoki tabella jelenlegi állására, az vagy azt gondolja, hogy fordítva tartja az újságot, vagy azt, hogy a Cseresznyések új vezért találtak: ő nem más, mint Antoine Semenyo. Noha a 25 éves ghánai szélsőt is vitte volna fontmilliókért a Manchester United, a Liverpool vagy éppen a Tottenham, végül maradt, és július 1-jén újabb ötéves szerződést írt alá a Bournemouth csapatához. És most már látható, a legjobbat tette a klubbal és saját magával is.
Semenyo maradt a Bournemouth játékosa, és a klub anyagilag is jól járt
A BBC elemzése szerint a szélső szinte megtáltosodott, hiszen május eleje óta közvetlenül több gólban vett részt, mint bármely más játékos a Premier League-ben: szerzett nyolc gólt és adott négy gólpasszt. A szurkolók már el is felejtették a szezon eleji aggályaikat, hogy vajon mi lesz a Bournemouth gárdájával a sok távozó klasszis után.
A klubtól távozó játékosok (akikért pénzt kaptak):
- Illja Zabarnij, 23 éves (ukrán) belső védő, PSG, 63 millió euró
- Dean Huijsen, 20 éves (spanyol) belső védő, Real Madrid, 62,5 millió euró
- Kerkez Milos, 21 éves (magyar) bal oldali védő, Liverpool, 46,9 millió euró
- Dango Ouattara, 23 éves (Burkina Fasó-i) balszélső, Brentford, 42,8 millió euró
- Jaidon Anthony, 25 éves (jamaicai) balszélső, Burnley, 9,5 millió euró
- Philip Billing, 29 éves (dán–nigériai) középpályás, Midtjylland, 5 millió euró
- Mark Travers, 26 éves (ír) kapus, Everton, 4,6 millió euró
- Luis Sinisterra, 26 éves (kolumbiai) balszélső, Cruzeiro, 2,5 millió euró (kölcsönben)
- Chris Mepham, 27 éves (walesi) belső védő, West Brom, 1,15 millió euró
- Joe Rothwell, 30 éves (angol) középpályás, Glasgow Rangers, 460 ezer euró
Ha a fenti adatokat összesítjük, akkor jól látható, hogy a Cseresznyések szinte teljes bal oldali hadrendje távozott, és
a tíz játékosért nem kevesebb, mint 238,4 millió euró érkezett a klubkasszába.
Noha bőven lett volna miből új, a keret megerősítését szolgáló labdarúgókat vásárolni, a klub nem szórta a pénzt, és a bevásárlás után még 100 millió euró maradt a kasszában. Ám a legnagyobb erősítést az jelentette, hogy Semenyo, Evanilson és Justin Kluivert maradt a Bournemouth játékosa.