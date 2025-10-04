  • Magyar Nemzet
Kritikák kereszttüzében a Liverpool, a szakértő szerint kidobott pénz volt Kerkez leigazolása

Ha a világ egyik legtekintélyesebb sportlapja, az ESPN állít valamit, akkor arra mindenképpen illik odafigyelni. Nos, a portál ezúttal a Premier League nagy nyári igazolásait vette górcső alá, és megállapította többek között, hogy a címvédő Liverpool 450 millió eurós költekezése ablakon kidobott pénznek tűnik, hiszen az újonnan érkezők – köztük Kerkez Milos – eddigi teljesítménye nagy csalódás.

Molnár László
2025. 10. 04. 6:22
Egyelőre nem Kerkez Milosról szólnak a liverpooli diadaljelentések
Egyelőre nem Kerkez Milosról szólnak a liverpooli diadaljelentések Fotó: SERHAT CAGDAS Forrás: ANADOLU
Alig telt el hat forduló a Premier League-ből, valamint a nemzetközi kupaszezonban nemrég kezdődtek meg az alapszakasz küzdelmei, az ESPN szakírója már azt vette számba, hogy a nyáron sok pénzért vásárolt játékosok miként teljesítenek az új klubjukban. Nos, Ryan O'Hanlon egyáltalán nem kímélte többek között azt a Kerkez Milost sem, aki 46,9 millió euróért tette át a székhelyét a Bournemouth gárdájától a Mersey partjára. Egy cseppet sem vigasztaló az a tudat a magyar válogatott bal oldali védőjére nézve, hogy rajta kívül a Liverpool nagy nyári fogásai közül Isak teljesítményét értékelhetetlennek, Wirtzét és Frimpongét – Kerkezhez hasonlóan – nagy csalódásnak nevezte a lap, egyedül a szezonban már öt gólnál járó Ekitiké teljesítményét tartja elfogadhatónak ár-érték arányban.

Kerkez Milos játéka egyelőre abszolút nem győzte meg a szurkolókat és az ESPN szakértőjét sem
Kerkez Milos játéka egyelőre abszolút nem győzte meg a szurkolókat és az ESPN szakértőjét sem (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Kerkez vételára is kidobott pénz lenne a bajnokcsapat számára?

Az ESPN.com szakírója röpke egy-másfél hónap és pár lejátszott mérkőzés után megvizsgálta, vajon ennyi idő eltelte után igazolódik-e az, hogy megérte a játékosért kiadott több tíz millió euró. Ugyan az elemző maga is elismeri, talán túl korai pálcát törni bárki felett, de aztán túlteszi magát a kétségein, és bizony vitriolba mártott klaviatúrájával leszedi a keresztvizet a nyári átigazolási időszak nagy sztárjairól.

Mi magyarok akár büszkék is lehetnénk arra, hogy a világ egyik legtekintélyesebb szaklapja egy magyar játékost is betesz a felsorolásba. Kerkez Milos és a Liverpool azonban sok mindent tehet, csak azt nem, hogy ezt az elemzést büszkén publikálja, mutogatja bárhol. Ugyanis a legtöbb vitriolt éppen a Premier League címvédőjére önti rá Ryan O'Hanlon, mondván, a nyáron az erősítésekre kiadott 450 millió euró nagy része eddig ablakon kidobott pénznek tűnik.

A Liverpool új igazolásai egyelőre a helyüket keresik a csapat rendszerében

Az biztos, hogy amikor szeptember 1-jén lezárult a nyári átigazolási piac, sokan gondolták – talán nem is alaptalanul –, hogy a 450 millió eurót elköltő Liverpool azonnal nyer az újonnan érkező sztárjain, akik ennyi pénzért azonnal képesek lesznek a maximumot nyújtani, hogy igazolják, nem véletlenül kerültek Arne Slot csapatába.

A Liverpool nyári igazolásainak statisztikája

Alexander Isak

  • vételár: 145 millió euró
  • poszt: középcsatár
  • Premier League: 2 meccs, 107 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 86 játékperc
  • Ligakupa: 1 meccs, 1 gól, 45 játékperc

Florian Wirtz

  • vételár: 125 millió euró
  • poszt: támadó középpályás
  • Premier League: 6 meccs, 441 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 164 játékperc
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz, 84 játékperc
Hugo Ekitike a Frankfurt mezét a Liverpooléra cserélte, és már Szoboszlai Dominik is ünnepli a góljait
Hugo Ekitiké a Frankfurt mezét a Liverpooléra cserélte, és eddig nagyon bevált a Vörösök támadósorában (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Hugo Etikité

  • vételár: 95 millió euró
  • poszt: középcsatár
  • Premier League: 5 meccs, 3 gól, 1 gólpassz, 370 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 100 játékperc
  • Ligakupa: 1 meccs, 1 gól, 41 játékperc
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól, 71 játékperc

Kerkez Milos

  • vételár: 46,9 millió euró
  • poszt: bal oldali védő
  • Premier League: 6 meccs, 458 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 94 játékperc
  • Ligakupa: 1 meccs, 9 játékperc
  • Szuperkupa: 84 játékperc

Jeremie Frimpong

  • vételár: 40 millió euró
  • poszt: jobb oldali védő
  • Premier League: 3 meccs, 79 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 120 játékperc
  • Ligakupa: 1 meccs 90 játékperc
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól, 90 játékperc

A fenti adatokból jól látszik, hogy Arne Slot megpróbálja minél előbb beépíteni az újonnan érkezett játékosokat, ám 

Isak a nyári huzavona miatt képtelen magas szinten végigjátszani 90 percet, míg Frimpong sérült volt, 

melyből nehezen talál vissza régi önmagához, ráadásul a posztján időközben Szoboszlai Dominik remekül teljesített.

Egyelőre Florian Wirtz teljesítménye a legnagyobb csalódás a Liverpool új szerzeményei közül
Egyelőre Florian Wirtz teljesítménye a legnagyobb csalódás a Liverpool új szerzeményei közül (Fotó: AFP/Ozan Kose)

ESPN: egyedül Ekitiké hozza azt, ami elvárható, míg Kerkez, Wirtz és Frimpong nagy csalódás

Ryan O'Hanlon nem titkolta, szerinte az Eintracht Frankfurttól érkező 23 éves Ekitiké az, aki egyelőre igazolta, vajon miért is adott érte 95 millió eurót a Liverpool. 

A szakértő szerint a csatár kihagyhatatlan fogaskereke lett a Vörösök támadójátékának, és ez igaz abban az esetben is, ha sok labdát elad, illetve a Ligakupában egészen elképesztő buta módon kiállíttatta magát. Az ő bizonyítványába a jól megfelelt, azaz a bevált értékelés került. 

A posztriválisa, Isak teljesítménye értékelhetetlen az ESPN munkatársa szerint, ő majd akkor kerülhet jobban górcső alá, ha visszanyeri a régi erőnlétét és folyamatosan játszik.

Wirtz, Kerkez és Frimpong viszont valamennyien a csalódás kategóriába kerültek, ám az indoklásból egyértelműen kiderül, hogy a 22 éves német válogatott kapta a legrosszabb bizonyítványt. 

Wirtz esetében ugyanis a gólokat és a gólpasszokat hiányolja a szakértő, pont azokat, amiért csillagászati összegért megvette őt a Liverpool. Ráadásul a középpályás akkor is lehetőséget kap a csapatban, amikor láthatóan nem megy neki a játék. 

Frimpong esetében a legkedvesebb jelző, hogy szárnyaszegett a posztján, ahonnan kiszorulhat akkor is, ha Szoboszlai visszamegy a középpályára, ám Conor Bradley láthatóan jobban érzi magát a Liverpool jobb oldalán.

Kerkezzel kapcsolatban azért nem ennyire rossz a helyzet, bár a szakértő szerint tavaly sokkal jobban játszott a Bournemouth-ban, mint most a Vörösöknél. 

Ugyan többet van játékban, de Slot rendszerében sokszor nem tudja nyújtani azt, amit valójában tud és amiért idehozták: a kérlelhetetlen, előre-hátra egyformán gyorsan mozgó bal oldali védő szerepkörét. 

Őt ráadásul többször is megtalálták az újságírók, volt olyan gól, amiben alaposan benne volt.

Benjamin Sesko eddig nem sokat mutatott a Manchester United játékosaként:

Más csapatok is ráfaragtak a nyári költekezéseikre, de van, aki minden pénzt megér

A sportlap azonban nemcsak a Liverpool nyári szerzeményeit vette górcső alá, hanem az összes olyan labdarúgót az angol bajnokságban, akiért több, mint 40 millió eurót fizettek ki. Természetesen itt is vannak olyanok, akik nem váltották meg a világot az ESPN szakértője szerint.

Akikért kár volt egy pennyt is kifizetni

Joao Pedro

  • Brighton – Chelsea, 63,7 millió euró
  • Piaci érték: 50 millió euró
  • Poszt: Középcsatár
  • Kor: 23
  • 11 meccsen 5 gól, 3 gólpassz, 794 játékperc

A minősítése: miután a mutatói elmaradnak az előző szezon adataitól, ráadásul volt két olyan meccse, ahol észrevehetetlen volt, így eddigi játéka csalódás.

Benjamin Sesko

  • Lipcse – Manchester United, 76,5 millió euró
  • Piaci érték: 70 millió euró
  • Poszt: Középcsatár
  • Kor: 22
  • 7 meccsen 1 gól, 385 játékperc

A minősítése: a legnagyobb gond az vele, hogy a találkozókon hosszú időre eltűnik, messze nem olyan eredményes, mint előző klubjában, eddig csalódás.

Gyökeres Viktor

  • Sporting Lisboa – Arsenal, 65,8 millió euró
  • Piaci érték: 75 millió euró
  • Poszt: Középcsatár
  • Kor: 27
  • 9 meccsen 3 gól, 662 játékperc

A minősítése: az előző idényben több gólt rúgott, mint ahány meccsen pályára lépett, és ettől a teljesítményétől nagyon messze van, amióta az Arsenal játékosa. A két manchesteri klub és a Liverpool ellen úgy zárta a találkozót, hogy nem lőtt kapura, a teljesítménye csalódás.

Gyökeres Viktor messze van attól a teljesítményétől, amit a Sportingban láthattunk tőle
Gyökeres Viktor messze van attól a teljesítményétől, amit a Sportingban láthattunk tőle (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Akik megérték a pénzüket

Noni Madueke

  • Chelsea – Arsenal, 56 millió euró
  • Piaci érték: 40 millió euró
  • Poszt: Jobbszélső
  • Kor: 23
  • 11 meccsen lépett pályára, 593 játékperc

A minősítése: noha egyelőre még nem talált a kapuba, ám remekül helyettesítette a sérült Bukayo Sakát, lendületet vitt az Ágyúsok jobboldali támadójátékába, így egyelőre nagyon bevált.

Mohammed Kudus

  • West Ham – Tottenham, 63,8 millió euró
  • Piaci érték: 45 millió euró
  • Poszt: Jobbszélső
  • Kor: 24
  • 9 meccsen 4 gólpassz, 730 játékperc

A minősítése: remekül cselez, a bajnokságban kifejezetten a Tottenham erősségei közé tartozi, a mutatói már most jobbak, mint tavaly, így ő is bevált.

Martín Zubimendi

  • Real Sociedad – Arsenal, 70 millió euró
  • Piaci érték: 60 millió euró
  • Pozíció: Védekező középpálya
  • Kor: 26
  • 8 meccsen 2 gól, 712 játékperc

A minősítése: sokan nem gondolták volna, de a spanyol játékos az első pillanattól kezdve a londoniak legjobbja, ráadásul védekező középpályás létére a kapura is veszélyes. A minősítése nem lehet más, mint bevált.

Az ESPN szakértője pontosan tudja, ilyenkor még vannak beilleszkedési gondjai a játékosoknak, hiszen a többségük a húszas éveinek elején jár. Éppen ezért 

az őszi szezon végén ismételten elvégzi majd az elemzést, 

amely megmutathatja, sőt pontosabb képet ad arról, hogy a fenti, egyelőre csalódásként feltüntetett játékosok mennyire tudták felvenni a ritmust új csapatuknál, illetve mennyire tudnak megfelelni a nekik szánt vezérszerepnek.

Zubimendi hatalmas gólja a Nottingham ellen:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

