Kritikák kereszttüzében a Liverpool, a szakértő szerint kidobott pénz volt Kerkez leigazolása

Alig telt el hat forduló a Premier League-ből, valamint a nemzetközi kupaszezonban nemrég kezdődtek meg az alapszakasz küzdelmei, az ESPN szakírója már azt vette számba, hogy a nyáron sok pénzért vásárolt játékosok miként teljesítenek az új klubjukban. Nos, Ryan O'Hanlon egyáltalán nem kímélte többek között azt a Kerkez Milost sem, aki 46,9 millió euróért tette át a székhelyét a Bournemouth gárdájától a Mersey partjára. Egy cseppet sem vigasztaló az a tudat a magyar válogatott bal oldali védőjére nézve, hogy rajta kívül a Liverpool nagy nyári fogásai közül Isak teljesítményét értékelhetetlennek, Wirtzét és Frimpongét – Kerkezhez hasonlóan – nagy csalódásnak nevezte a lap, egyedül a szezonban már öt gólnál járó Ekitiké teljesítményét tartja elfogadhatónak ár-érték arányban.

Kerkez Milos játéka egyelőre abszolút nem győzte meg a szurkolókat és az ESPN szakértőjét sem (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Kerkez vételára is kidobott pénz lenne a bajnokcsapat számára?

Az ESPN.com szakírója röpke egy-másfél hónap és pár lejátszott mérkőzés után megvizsgálta, vajon ennyi idő eltelte után igazolódik-e az, hogy megérte a játékosért kiadott több tíz millió euró. Ugyan az elemző maga is elismeri, talán túl korai pálcát törni bárki felett, de aztán túlteszi magát a kétségein, és bizony vitriolba mártott klaviatúrájával leszedi a keresztvizet a nyári átigazolási időszak nagy sztárjairól.

Mi magyarok akár büszkék is lehetnénk arra, hogy a világ egyik legtekintélyesebb szaklapja egy magyar játékost is betesz a felsorolásba. Kerkez Milos és a Liverpool azonban sok mindent tehet, csak azt nem, hogy ezt az elemzést büszkén publikálja, mutogatja bárhol. Ugyanis a legtöbb vitriolt éppen a Premier League címvédőjére önti rá Ryan O'Hanlon, mondván, a nyáron az erősítésekre kiadott 450 millió euró nagy része eddig ablakon kidobott pénznek tűnik.

A Liverpool új igazolásai egyelőre a helyüket keresik a csapat rendszerében

Az biztos, hogy amikor szeptember 1-jén lezárult a nyári átigazolási piac, sokan gondolták – talán nem is alaptalanul –, hogy a 450 millió eurót elköltő Liverpool azonnal nyer az újonnan érkező sztárjain, akik ennyi pénzért azonnal képesek lesznek a maximumot nyújtani, hogy igazolják, nem véletlenül kerültek Arne Slot csapatába.