Carragher szerint elfogadhatatlan, amit Kerkez művelt, de Slot az igazi felelős

Szoboszlai Dominikék ebben a szezonban először kaptak ki a Premier League-ben, így a listavezető előnye két pontra olvadt a tabella élén. Pedig úgy tűnt, hogy a Crystal Palace ellen Federico Chiesa 87. perces gólja pontot ment a vendégeknek, de a hosszabbításban Eddie Nketiah találata sokkolt a Liverpool ellen. Jamie Carragher a Sky Sports Monday Night Football műsorában, hétfő este elemezte a Palace győztes gólját, amely egy hosszú bedobás után született, és több sztár mellett Kerkez Milos, valamint Arne Slot edző felelősségét is firtatta benne.
Carragher először Slot első félidei taktikáját bírálta, amit az edző csak a félidőben korrigált.
– Ez az eredmény már a szezon elejétől lógott a levegőben, mivel rengeteg helyzetet és gólt engedtek az ellenfeleknek – vélekedett Carragher. – Az Everton ellen kicsit javultak, úgy tűnt, jó irányba haladnak, de most visszazuhantak. Kevés edző volt eddig, aki meg tudta lepni Slotot, de a Palace veretlenségi szériájában háromszor is benne volt a Liverpool. Rengeteg gondot okoztak nekik.