Carragher szerint elfogadhatatlan, amit Kerkez művelt, de Slot az igazi felelős

Szoboszlai Dominikék ebben a szezonban először kaptak ki a Premier League-ben, így a listavezető előnye két pontra olvadt a tabella élén. Pedig úgy tűnt, hogy a Crystal Palace ellen Federico Chiesa 87. perces gólja pontot ment a vendégeknek, de a hosszabbításban Eddie Nketiah találata sokkolt a Liverpool ellen. Jamie Carragher a Sky Sports Monday Night Football műsorában, hétfő este elemezte a Palace győztes gólját, amely egy hosszú bedobás után született, és több sztár mellett Kerkez Milos, valamint Arne Slot edző felelősségét is firtatta benne.

Kerkez Milos és Arne Slot is megkapta a magáét a Liverpool legendája, Jamie Carragher elemzésében Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Carragher először Slot első félidei taktikáját bírálta, amit az edző csak a félidőben korrigált.

– Ez az eredmény már a szezon elejétől lógott a levegőben, mivel rengeteg helyzetet és gólt engedtek az ellenfeleknek – vélekedett Carragher. – Az Everton ellen kicsit javultak, úgy tűnt, jó irányba haladnak, de most visszazuhantak. Kevés edző volt eddig, aki meg tudta lepni Slotot, de a Palace veretlenségi szériájában háromszor is benne volt a Liverpool. Rengeteg gondot okoztak nekik.