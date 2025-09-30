  • Magyar Nemzet
  • Carragher szerint elfogadhatatlan, amit Kerkez művelt, de Slot az igazi felelős
Kerkez MilosJamie CarragherArne SlotLiverpool FC

Carragher szerint elfogadhatatlan, amit Kerkez művelt, de Slot az igazi felelős

A korábbi legendás liverpooli védő, Jamie Carragher kemény kritikát fogalmazott meg a csapat hétvégi, Crystal Palace elleni 2-1-es veresége után. Carragher hétfő este elemezte a címvédő Liverpool szezonbeli első fiaskóját a Premier League-ben, és nem kímélte az együttes több sztárját, így Van Dijkot, Szalah-t sem, de Kerkez Milos hibáját külön is kiemelte a mindent eldöntő gólnál. A legnagyobb pofont azonban Arne Slot edző kapta a Liverpool-ikontól.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 8:47
Arne Slot a fő felelős a Liverpool kudarcáért, de Kerkez Milos hibáját is kiemelte Carragher Fotó: MUHAMMED ENES YILDIRIM Forrás: ANADOLU
Szoboszlai Dominikék ebben a szezonban először kaptak ki a Premier League-ben, így a listavezető előnye két pontra olvadt a tabella élén. Pedig úgy tűnt, hogy a Crystal Palace ellen Federico Chiesa 87. perces gólja pontot ment a vendégeknek, de a hosszabbításban Eddie Nketiah találata sokkolt a Liverpool ellen. Jamie Carragher a Sky Sports Monday Night Football műsorában, hétfő este elemezte a Palace győztes gólját, amely egy hosszú bedobás után született, és több sztár mellett Kerkez Milos, valamint Arne Slot edző felelősségét is firtatta benne.

Kerkez Milos és Arne Slot is megkapta a magáét a Liverpool legendája, Jamie Carragher elemzésében
Kerkez Milos és Arne Slot is megkapta a magáét a Liverpool legendája, Jamie Carragher elemzésében Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Carragher először Slot első félidei taktikáját bírálta, amit az edző csak a félidőben korrigált.

– Ez az eredmény már a szezon elejétől lógott a levegőben, mivel rengeteg helyzetet és gólt engedtek az ellenfeleknek – vélekedett Carragher. – Az Everton ellen kicsit javultak, úgy tűnt, jó irányba haladnak, de most visszazuhantak. Kevés edző volt eddig, aki meg tudta lepni Slotot, de a Palace veretlenségi szériájában háromszor is benne volt a Liverpool. Rengeteg gondot okoztak nekik.

Carragher a széleken meglévő problémákra is rámutatott. Florian Wirtz kezdett Cody Gakpo helyett, de nem a bal szélen, sőt igazából a középpályáról senki sem játszott a bal oldalon. Ez azt eredményezte, hogy Kerkez Milos volt az egyetlen a bal oldalon, aki gondot okozhatott az első félidőben, mielőtt Slot változtatott ezen.

Carragher: Kerkez hibája ezen a szinten elfogadhatatlan

– Sokan azt gondolják, hogy egy hosszú bedobás miatt kapott ki a Liverpool, de szerintem nem – vélekedett Carragher. – Az egy reményvesztett labda volt, Munoz felugrott és belecsúsztatott. Ő már a döntetlennel elégedett volt, sétált visszafelé. De nézzük meg a liverpooli játékosokat: Szalah, Chiesa, Jones és Van Dijk sem a labdát figyelte.

Gyerekkorod óta azt tanítják: soha ne vedd le a szemed a labdáról. Munoz gyorsan elvégezte a bedobást, Kerkez lehajolt, ami ezen a szinten elfogadhatatlan. Két passz, és vége volt.

Carragher szerint az igazi felelősség azonban Slotot terheli a hibás taktika miatt:

– Óriási gondot okozott, hogy Kerkezt befelé húzták. Slot box-középpályát játszatott, bal oldali szélső nélkül. Kerkez feladata az volt, hogy Munozt fogja, de így a Liverpool szinte hat védővel állt fel. Ez újra és újra problémát okozott: nem tudtak nyomást gyakorolni a pályán.

A Liverpool az Angol szuperkupa után ebben a szezonban már másodszor kapott ki a Crystal Palace-tól, ugyanakkor a többi tétmeccsét megnyerte. Szoboszlaiék ma 21 órakor a Bajnokok Ligájában folytatják Sallai Roland csapata, a Galatasaray ellen Isztambulban.

