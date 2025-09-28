Rendkívüli

Különleges helyről jelentkezik Orbán Viktor és Robert Fico, kövesse nálunk élőben!

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Nem Kerkez a liverpooli bűnbak! Arne Slot a Crystal Palace győztes góljáról beszélt
LiverpoolCrystal PalaceArne SlotJeremie FrimpongKerkez Milos

Nem Kerkez a liverpooli bűnbak! Arne Slot a Crystal Palace győztes góljáról beszélt

A Liverpool fájdalmas vereséget szenvedett a Crystal Palace otthonában, miután Eddie Nketiah hosszabbításban szerzett gólja döntött a három pont sorsáról. Az angol sajtóban Kerkez Milost is megnevezték felelősként, Arne Slot azonban mást sugallt nyilatkozatában: nem Kerkez, inkább Jeremie Frimpong hibájár utalt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 10:10
Jeremie Frimpongnak nem volt jó napja a Crystal Palace-Liverpool meccsen Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool nagyon furcsán kapott ki a Crystal Palece-től 2-1-re és vesztette el a veretlenségét a Premier League-ben. A házigazda londoniak már a hosszabbítás hosszabbításában szerezték a győztes gólt, méghozzá bedobás után. Az angol sajtó is azt találgatja, ezért ki a felelős, különösen az után, hogy Arne Slot sem adott egyértelmű választ. Nekünk mindenesetre jó hír, hogy legalább az kiderült, a holland edző nem Kerkez Milos hibáztatja.

Arne Slot nehezen törődött bele a Liverpool vereségébe a Crystal Palace ellen. A győztes gólért nem Kerkezt, hanem valószínűleg Frimpongot hibáztatja
Arne Slot nehezen törődött bele a Liverpool vereségébe a Crystal Palace ellen. A győztes gólért nem Kerkezt, hanem valószínűleg Frimpongot hibáztatja (Fotó: AFP/

A meccs után is lehetett látni, Arne Slot nehezen törődött bele a vereségbe, a tartalék játékvezetővel is veszekedett. A meccs utáni értékelésében egyértelműen csalódottan beszélt arról, hogy csapata miként engedte ki a kezéből a győzelmi sorozatot.

Slot szerint Frimpong hibázott?

Majd, amikor szóba került a Crystal Palace győztes gólja, ezt mondta:

Egyik játékosunk ahelyett, hogy a helyén maradt volna védekezni, inkább a kontrára készült. Ez teljesen felesleges volt, mert már lejárt az idő.

Bár Slot nem nevezte meg konkrétan, kiről van szó, az angol lapok többsége Jeremie Frimpong mozdulatára utal. A védő ugyanis kilépett a pozíciójából, s ezzel szabad utat engedett Eddie Nketiah-nek. A holland szakember hangsúlyozta: a hibás gondolkodás „túl támadó szellemű” döntésből fakadt, amely végül a Liverpool vereségéhez vezetett.

Kerkez a sajtó célkeresztjében

Eközben a brit média Kerkezt is elővette. A magyar balhátvéd a hosszabbítás végén kirúgta a labdát a partvonalon túlra, amiből a Palace jöhetett bedobással. Innen indult az a káoszos szituáció, amelyből Nketiah megszerezte a győztes gólt.

A This is Anfield például külön cikkben szedte ízekre Kerkez játékát, a hibás bedobás mellett azt is kiemelve, hogy Robertson helyén játszva túl óvatos volt, és nem tudott igazán érdemi megoldásokat hozni. Más portálok viszont ennél sokkal enyhébb hangot ütöttek meg, sőt, több helyen közepesnél jobb osztályzatot kapott.

Fontos ugyanakkor kiemelni: a mérkőzés döntő hibáját nem Kerkez követte el. Az edző szavai alapján világos, hogy a taktikai fegyelmezetlenség inkább Frimpong nevéhez köthető, nem pedig a magyar válogatott játékoséhoz.

 

Slot üzenete: önkritika és figyelmeztetés

Arne Slot a vereség után önkritikusan beszélt: szerinte nemcsak az utolsó gólban, hanem a teljes mérkőzés során sokszor hibázott a Liverpool. Elismerte, hogy a Palace megérdemelten nyert, hiszen több helyzetük volt nyílt játékból és kontrákból is.

– Alisson több alkalommal is megmentett minket. Összességében viszont az első félidő alapján egyértelműen a Palace érdemelte a győzelmet – mondta.

Arne Slot sajtótájékoztatója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu