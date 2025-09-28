Nem Kerkez a liverpooli bűnbak! Arne Slot a Crystal Palace győztes góljáról beszélt

A Liverpool nagyon furcsán kapott ki a Crystal Palece-től 2-1-re és vesztette el a veretlenségét a Premier League-ben. A házigazda londoniak már a hosszabbítás hosszabbításában szerezték a győztes gólt, méghozzá bedobás után. Az angol sajtó is azt találgatja, ezért ki a felelős, különösen az után, hogy Arne Slot sem adott egyértelmű választ. Nekünk mindenesetre jó hír, hogy legalább az kiderült, a holland edző nem Kerkez Milos hibáztatja.

Arne Slot nehezen törődött bele a Liverpool vereségébe a Crystal Palace ellen. A győztes gólért nem Kerkezt, hanem valószínűleg Frimpongot hibáztatja (Fotó: AFP/

A meccs után is lehetett látni, Arne Slot nehezen törődött bele a vereségbe, a tartalék játékvezetővel is veszekedett. A meccs utáni értékelésében egyértelműen csalódottan beszélt arról, hogy csapata miként engedte ki a kezéből a győzelmi sorozatot.

Slot szerint Frimpong hibázott?

Majd, amikor szóba került a Crystal Palace győztes gólja, ezt mondta:

Egyik játékosunk ahelyett, hogy a helyén maradt volna védekezni, inkább a kontrára készült. Ez teljesen felesleges volt, mert már lejárt az idő.

Bár Slot nem nevezte meg konkrétan, kiről van szó, az angol lapok többsége Jeremie Frimpong mozdulatára utal. A védő ugyanis kilépett a pozíciójából, s ezzel szabad utat engedett Eddie Nketiah-nek. A holland szakember hangsúlyozta: a hibás gondolkodás „túl támadó szellemű” döntésből fakadt, amely végül a Liverpool vereségéhez vezetett.

Kerkez a sajtó célkeresztjében

Eközben a brit média Kerkezt is elővette. A magyar balhátvéd a hosszabbítás végén kirúgta a labdát a partvonalon túlra, amiből a Palace jöhetett bedobással. Innen indult az a káoszos szituáció, amelyből Nketiah megszerezte a győztes gólt.

A This is Anfield például külön cikkben szedte ízekre Kerkez játékát, a hibás bedobás mellett azt is kiemelve, hogy Robertson helyén játszva túl óvatos volt, és nem tudott igazán érdemi megoldásokat hozni. Más portálok viszont ennél sokkal enyhébb hangot ütöttek meg, sőt, több helyen közepesnél jobb osztályzatot kapott.

Fontos ugyanakkor kiemelni: a mérkőzés döntő hibáját nem Kerkez követte el. Az edző szavai alapján világos, hogy a taktikai fegyelmezetlenség inkább Frimpong nevéhez köthető, nem pedig a magyar válogatott játékoséhoz.