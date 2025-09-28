Szoboszlai megint lenyomta Wirtzet, Slot is beszállt a vitába

A Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett szombaton a Crystal Palace otthonában a Premier League hatodik fordulójában. Arne Slot együttese így már nem veretlen a bajnokságban – nem úgy az ellenfél –, de az Arsenal vasárnapi eredményétől függetlenül a tabella élén marad. Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, és a meccsen ismét több poszton is feltűnt. Az első félidőben még inkább volt a középpályán, hol a támadók mögött, hol a védelembe jött vissza labdákért, majd a szünet után Slot cseréi nyomán kikerült a már jól ismert jobbhátvéd-posztra. Szoboszlai ismét csapata egyik legjobbja volt – ezt Liverpoolban is így látják.
Szoboszlai a második félidőben kis híján gólpasszt adott Florian Wirtznek, de a német játékos a kapusba lőtte a magyar futballista tökéletes centerezését. Nem sokkal később pedig a teljesen visszahúzódó Palace-nak majdnem gólt rúgott Szoboszlai, de a lövésébe Mohamed Szalah beleért, így irányt változtatott a labda.
Szoboszlai Dominik statisztikái a Crystal Palace ellen
- 67/58 passz (87 százalékos pontosság)
- 11 keresztlabda (ebből hat pontos) és hat hosszú indítás (ebből három talált embert)
- négy kulcspassz
- két ziccerkialakítás
- három tisztázás, két megelőző szerelés, 11 labdaszerzés
- az összes többi játékosnak négy darab pontos beadása volt, Szoboszlainak hat
A liverpooli sajtó is elismeri Szoboszlai teljesítményét
Nemcsak a statisztikák mutatják azt, hogy a magyar játékos ismét a mezőny egyik legaktívabb játékosa volt, hanem a liverpooli sajtó is csupa jó osztályzatot adott neki.
- Liverpool.com: A hetes osztályzatot kapó Szoboszlai az oldal szerint vitán felül a Liverpool legjobbja ebben a szezonban Gravenberchhel együtt. Most is megfelelő teljesítményt nyújtott, a középpályán és jobbhátvédként is. Kihajtotta a lelkét, rajta semmi sem múlt, csapata legjobbja volt Alissonnal együtt.
- Thisisanfield.com: Szoboszlai Van Dijkkal és Gravenberchhel a Liverpool legjobbja a szezonban. Ma nem tudott áttörni a Palace védelmén, de adott egy olyan labdát Wirtznek, amit csak be kellett volna juttatni a hálóba, de nem sikerült. Szünet után jobbhátvédben sem vallott szégyent, ő volt a legjobbja az amúgy gyengén futballozó Liverpoolnak.
- Liverpoolecho.co.uk: a hetes osztályzatot kiérdemlő Szoboszlai volt a Liverpool egyetlen mezőnyjátékosa, akiben valami tüzet és minőséget fel lehetett fedezni. Konatének és Wirtznek is adott egy-egy potenciális gólpasszt, szünet után jobbhátvédben is megfelelt.