Szoboszlai megint lenyomta Wirtzet, Slot is beszállt a vitába

A Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett szombaton a Crystal Palace otthonában a Premier League hatodik fordulójában. Arne Slot együttese így már nem veretlen a bajnokságban – nem úgy az ellenfél –, de az Arsenal vasárnapi eredményétől függetlenül a tabella élén marad. Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, és a meccsen ismét több poszton is feltűnt. Az első félidőben még inkább volt a középpályán, hol a támadók mögött, hol a védelembe jött vissza labdákért, majd a szünet után Slot cseréi nyomán kikerült a már jól ismert jobbhátvéd-posztra. Szoboszlai ismét csapata egyik legjobbja volt – ezt Liverpoolban is így látják.

Szoboszlai Dominik ismét jó meccset hozott a Liverpoolban, de ez most pontot nem ért Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

Szoboszlai a második félidőben kis híján gólpasszt adott Florian Wirtznek, de a német játékos a kapusba lőtte a magyar futballista tökéletes centerezését. Nem sokkal később pedig a teljesen visszahúzódó Palace-nak majdnem gólt rúgott Szoboszlai, de a lövésébe Mohamed Szalah beleért, így irányt változtatott a labda.

Szoboszlai Dominik statisztikái a Crystal Palace ellen

67/58 passz (87 százalékos pontosság)

11 keresztlabda (ebből hat pontos) és hat hosszú indítás (ebből három talált embert)

négy kulcspassz

két ziccerkialakítás

három tisztázás, két megelőző szerelés, 11 labdaszerzés

az összes többi játékosnak négy darab pontos beadása volt, Szoboszlainak hat

A liverpooli sajtó is elismeri Szoboszlai teljesítményét

Nemcsak a statisztikák mutatják azt, hogy a magyar játékos ismét a mezőny egyik legaktívabb játékosa volt, hanem a liverpooli sajtó is csupa jó osztályzatot adott neki.