Szoboszlai megint lenyomta Wirtzet, Slot is beszállt a vitába

Szoboszlai Dominik a mezőny legjobbja volt a liverpooli sajtó szerint szombaton, a Crystal Palace elleni vesztes Premier League-mérkőzésen. Szoboszlai a második félidőben majdnem gólpasszt adott Florian Wirtznek, akinél továbbra sem történt meg az áttörés. A lefújás után Arne Slot is beszélt Wirtz szerepéről.

2025. 09. 28. 5:45
Florian Wirtz ismét halovány teljesítményt nyújtott a Liverpoolban Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett szombaton a Crystal Palace otthonában a Premier League hatodik fordulójában. Arne Slot együttese így már nem veretlen a bajnokságban – nem úgy az ellenfél –, de az Arsenal vasárnapi eredményétől függetlenül a tabella élén marad. Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, és a meccsen ismét több poszton is feltűnt. Az első félidőben még inkább volt a középpályán, hol a támadók mögött, hol a védelembe jött vissza labdákért, majd a szünet után Slot cseréi nyomán kikerült a már jól ismert jobbhátvéd-posztra. Szoboszlai ismét csapata egyik legjobbja volt – ezt Liverpoolban is így látják.

Szoboszlai Dominik ismét jó meccset hozott a Liverpoolban, de ez most pontot nem ért
Szoboszlai Dominik ismét jó meccset hozott a Liverpoolban, de ez most pontot nem ért  Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

Szoboszlai a második félidőben kis híján gólpasszt adott Florian Wirtznek, de a német játékos a kapusba lőtte a magyar futballista tökéletes centerezését. Nem sokkal később pedig a teljesen visszahúzódó Palace-nak majdnem gólt rúgott Szoboszlai, de a lövésébe Mohamed Szalah beleért, így irányt változtatott a labda.

Szoboszlai Dominik statisztikái a Crystal Palace ellen

  • 67/58 passz (87 százalékos pontosság)
  • 11 keresztlabda (ebből hat pontos) és hat hosszú indítás (ebből három talált embert)
  • négy kulcspassz
  • két ziccerkialakítás
  • három tisztázás, két megelőző szerelés, 11 labdaszerzés
  • az összes többi játékosnak négy darab pontos beadása volt, Szoboszlainak hat 

A liverpooli sajtó is elismeri Szoboszlai teljesítményét

Nemcsak a statisztikák mutatják azt, hogy a magyar játékos ismét a mezőny egyik legaktívabb játékosa volt, hanem a liverpooli sajtó is csupa jó osztályzatot adott neki.

  • Liverpool.com: A hetes osztályzatot kapó Szoboszlai az oldal szerint vitán felül a Liverpool legjobbja ebben a szezonban Gravenberchhel együtt. Most is megfelelő teljesítményt nyújtott, a középpályán és jobbhátvédként is. Kihajtotta a lelkét, rajta semmi sem múlt, csapata legjobbja volt Alissonnal együtt.
  • Thisisanfield.com: Szoboszlai Van Dijkkal és Gravenberchhel a Liverpool legjobbja a szezonban. Ma nem tudott áttörni a Palace védelmén, de adott egy olyan labdát Wirtznek, amit csak be kellett volna juttatni a hálóba, de nem sikerült. Szünet után jobbhátvédben sem vallott szégyent, ő volt a legjobbja az amúgy gyengén futballozó Liverpoolnak. 
  • Liverpoolecho.co.uk: a hetes osztályzatot kiérdemlő Szoboszlai volt a Liverpool egyetlen mezőnyjátékosa, akiben valami tüzet és minőséget fel lehetett fedezni. Konatének és Wirtznek is adott egy-egy potenciális gólpasszt, szünet után jobbhátvédben is megfelelt. 
Florian Wirtz idáig nem váltja be a hozzá fűzött reményeket
Florian Wirtz idáig nem váltja be a hozzá fűzött reményeket  Fotó:  AFP

Florian Wirtz: meddig tart a türelmi idő?

Nyolc meccs, nulla gól, egy gólpassz. Ez a nyáron 125 millió euróért érkezett Wirtz mérlege eddig a Liverpoolban. Persze nem szabad csak a nyers számokat vizsgálni, de az szabad szemmel is látszik: Arne Slot már a szélen és középen is próbálta őt használni, de egyelőre nincs meg a helye a csapatban. Nem is véletlen, hogy már Németországból is vannak olyan hangok, miszerint hiba volt a Liverpoolt választani a Bayern München helyett.

– Az első félidőben Wirtz-cel akartuk túltölteni a középpályát, de 1-0-s hátrányban jobb, ha mindkét oldalon szélességet biztosítunk. Folyamatosan támadó játékosokat hoztunk be, ezzel kockáztattunk – mondta Slot a meccset követő sajtótájékoztatón, ezzel arra utalva, hogy a szünetben Cody Gakpo állt be, aki Wirtz helyett sokkal aktívabb volt a bal oldalon. Addig a Liverpool a 4-2-2-2-es formációban játszott, ami láthatóan nem működött.

Szoboszlaival összehasonlítva Wirtznek mindössze egy kulcspassza volt, és csak 37 pontos passza. A már említett egy nagy helyzete volt, aminek 0,56-os volt a várható gólértéke (xG), míg a lövés utáni 0,82-es valószínűség (xGoT) kevés volt a pontos befejezéshez – ez a statisztika azt mutatja, hogy a játékos az alapból is jó helyzetből még jobban lőtte el a labdát, azaz még nagyobb volt az esély a gólra. 

Amikor Slot egy hete Wirtzet a városi derbin a kispadra ültette, akkor jól látszott, a Liverpool nélküle is működik, sőt sokan azt hitték, hogy Wirtz a két pihentetés után ereje teljében fog pályára lépni, de az áttörés szombaton sem történt meg. Nehéz lenne elképzelni, hogy a klub második legdrágább igazolása a kispadot koptassa, de az idő folyamatosan fogy, és hamarosan a legnyugodtabb Liverpool-szurkolók is fel fognak szólni Wirtz ellen, főleg, ha az eredmények sem fognak jönni. 

Arne Slot mérkőzés utáni sajtótájékoztatója:

