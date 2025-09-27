Wirtz visszavenné a helyét Szoboszlaitól, de a németek szerint nagy bakot lőtt

Florian Wirtz eddigi statisztikája a Liverpool mezében: hét meccs, nulla gól, egy gólpassz. Ennél biztosan többet vártak a 125 millió eurós igazolástól, ám a 22 éves német támadó középpályás látványosan szenved Angliában. A korábban látott sebességéből, virtuóz megoldásaiból és eredményességéből egyelőre alig mutatott meg valamit az Anfielden, és a legutóbbi Premier League-meccsen, az Everton elleni rangadón Arne Slot már a kispadra ültette őt, és Wirtz helyén újra Szoboszlai Dominik volt a Liverpool tízese.

Florian Wirtz egyelőre nem varázsol a labdával a Liverpool mezében, legutóbb már Szoboszlai volt a tízes helyette (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

A német azonban nem adja fel, a német Skynak nyilatkozva beszélt az eddigi szenvedése okáról, és jelezte, hogy ő egyáltalán nem aggódik, újra a régi lesz Liverpoolban, és akkor visszakapja a helyét is.

– Természetesen én is akartam már gólt lőni vagy több gólpasszt kiosztani, de nem számít, mások mit mondanak, én nyugodt maradok. Tudom, hogy mire vagyok képes a pályán, és azt is tudom, hogy előbb-utóbb azt meg is fogom tudni mutatni – jelentette ki Wirtz.

Szerinte a Premier League-ben nagyobb, intenzívebb a letámadás, mint a Bundesligában, amihez még alkalmazkodnia kell fizikailag, ezért nem annyira éles még a labdával.

🚨 Florian Wirtz: “Of course I would have liked to have scored a goal or collected a few assists. But no matter what anyone says, I'm staying cool”.



“I know what I'm capable of, and I also know that I'll really bring it to the pitch at some point”, told Sky. pic.twitter.com/vi97oM8qTw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2025

– Talán ezért próbálok itt gyorsabban megszabadulni a labdától – mondta Wirtz. – Nemrég beszéltem erről az edzővel. A futási statisztikáim mindig magasak, mert mindent beleadok, és azt csinálom, amit az edző kér. De persze ez rengeteg energiát felemészt. Szóval amikor megkapom a labdát, néha nem vagyok annyira friss, mint szeretném. De ez lépésről lépésre javulni fog több meccsel, több erőnléttel, nagyobb könnyedséggel. És akkor újra élesebb leszek a labdával.

Németországban máris leírják Wirtz Liverpool-karrierjét?

Eközben Németországban megszólalt a Bayern München legendás játékosa és vezetője, Karl-Heinz Rummenigge is Florian Wirtz ügyében. Mint ismert, a bajor sztárcsapat sokáig versenyben volt a játékos leigazolásáért, ám a Liverpool beelőzte őket. Nagy hiba volt Wirtz döntése?

– Őszintén sajnálom Wirtzet, mert úgy gondolom, jobban járt volna, ha a Bayernben folytatja, nem a Liverpoolban – jelentette ki Rummenigge. – A klubnak persze nem szabad minden pénzügyi őrületbe belemenni.

A Liverpool ma 16.00-tól a Crystal Palace ellen folytatja a Premier League-ben, Wirtz pedig új esélyt kaphat a bizonyításra. Az sem elképzelhetetlen, hogy ő és Szoboszlai végre egyszerre lesznek a pályán, legalábbis Arne Slot ezt tervezheti a liverpooli lapok szerint.