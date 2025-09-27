Hihetetlen ötlet Liverpoolban, Szoboszlai akár a csatár is lehet szombaton

  • Magyar Nemzet
Az eddig hibátlan Liverpool Londonban folytatná remek sorozatát a Premier League-ben. Szoboszlai Dominikék a szintén veretlen Crystal Palace otthonába látogatnak szombaton 16 órakor, amely a mostani idényben egyedüliként legyőzte a Vörösöket. Szoboszlai kedden pihenőt kapott Arne Slottól, így szombati kezdése szinte borítékolható, ugyanakkor a pozíciója kapcsán Liverpoolban ismét elindultak a találgatások.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 6:22
A mostani idényben már másodszor csap össze a Liverpool és a Crystal Palace – s október végén jön a harmadik a Ligakupában –, pedig még csak szeptember van. Augusztus elején az angol Szuperkupa-meccsen a londoniak büntetők után győzték le Arne Slot együttesét, így a mostani kiírásban egyedül a Palace tudta megverni a Liverpoolt. Szoboszlai Dominikék öt győzelemmel startoltak a Premier League-ben, a legutóbbi, Everton elleni volt az első, amikor a győztes gólt nem a 80. perc után szerezte az együttes. Ugyanakkor szombat délután (16 óra, tv: Match4) a Liverpool annak a Palace-nak a vendége lesz, amely az elmúlt négy egymás elleni meccsükből csak egyszer kapott ki.

Rémes hétközi mérkőzés a Liverpoolnak

Noha kedd este a Liverpool a Ligakupában 2-1-re legyőzte a másodosztályú Southamptont, az öröm nem volt felhőtlen. A mindent eldöntő gólt szerző Hugo Ekitiké – mikor máskor, mint a 85. percben – amatőr dolgot tett: a mezét levette a gólöröme közben, ezért pedig a játékvezető felmutatta neki a második sárgáját (az elsőt labdaeldobásért kapta).

A Ligakupa szabályzatai szerint az eltiltást a következő bajnoki meccsen kell letölteni, így a nyáron érkező francia támadó szombaton nem játszhat Londonban. 

S ha ez nem lenne elég a Mersey partján, a debütáló hátvéd, Giovanni Leoni keresztszalagja a második félidőben elszakadt. A 19 éves játékosnak akár egy évet is ki kell emiatt hagynia  ezt már Slot tette hozzá. 

Szoboszlai Dominik neve is előkerült Ekitiké pótlásánál

Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón nem árulta el a szombati kezdőjét, ugyanakkor a liverpooli sajtónak több forgatókönyve is van, hogyan lehetne Ekitikét pótolni. Meglepő, de Szoboszlai Dominik neve is felmerült, aki a hétköznap pihenőt kapott. 

  • A legegyértelműbb választás a brit átigazolási rekordért érkező svéd támadó, Alexander Isak kezdetése. A 26 éves támadó először az Atlético Madrid elleni BL-meccsen volt a pályán az első perctől, majd kedden a Southampton ellen is kezdett – itt első gólját is megszerezte új csapatában –, de Slot nagyon óvatos vele kapcsolatban, 60 percet még egyiken sem játszott. A holland a már említett sajtótájékoztatón elmondta, Isak továbbra sem bír 90 percet, de ehhez egyre közelebb van. 
  • Federico Chiesa idén minden Pool-szurkoló egyik kedvence lett küzdeni akarásával és a kispadról hozó jó játékával. Leoni súlyos sérülése után az olasz szélső a BL-keretbe is bekerült, és nem lenne meglepő, ha szombaton is szerepet kapna. Könnyen lehet, hogy Chiesa Isakot fogja váltani majd a második félidőben.
  • A harmadik felvetés viszont igencsak érdekes. A Liverpool Echo szerint a mostani idényben már jobbhátvédként, védekező és támadó középpályásként is pályára lépő Szoboszlai Florian Wirtz mellett támadó lehetne, így Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch duóval kiegészülve létrejönne a tökéletes középpálya. A magyar válogatott csapatkapitányának ez sem lenne új feladat, hiszen az előző idényben a Manchester City elleni idegenbeli bajnokin Curtis Jones mellett tűnt fel ezen a poszton, akkor Szoboszlai gólt és gólpasszt jegyzett a címvédő otthonában. Emellett szól még, hogy Slot zsinórban három meccsen aligha teheti meg, hogy a 120 millió euróért érkező német a padot koptassa.

Az említett Szoboszlai-parádé Manchesterben:

Félelmetes formában van a Liverpool ellenfele

A Crystal Palace minden sorozatot figyelembe véve már 17 tétmeccse veretlen. Legutóbb április 16-án a Newcastle United győzte le Oliver Glasner együtteset, noha az meglehetősen csúnyára sikeredett, a Szarkák 5-0-ra nyertek hazai pályán. Azóta a Palace nyert többek között a Tottenham otthonában, és pontot csent az Arsenal, Chelsea és Liverpool trió ellen idegenben. Igaz, ezek még mind az előző idényben történtek.

Nyáron a csapat legjobbja, Eberiche Eze az Arsenalba igazolt, míg az utolsó napon a csapatkapitány Marc Guéhi kis híján a Liverpoolhoz szerződött, de ezt Glasner megakadályozta. 

A mostani idényben már csak két veretlen csapat van a Premier League-ben: a Liverpool és a Crystal Palace. Glasner gárdája jelenleg az ötödik helyen áll két győzelemmel és három döntetlennel. 

Mi a helyzet Kerkez Milossal?

A magyar balhátvéd kedden csereként állt be a Ligakupában, a helyén a skót Andy Robertson kezdett. Minden bizonnyal Kerkez szombaton kezdeni fog, tekintve, hogy a 31 éves skót 90 percet töltött a pályán hétköznap. 

ANGOL PREMIER LEAGUE, 6. FORDULÓ

Szombat:

  • 13.30: Brentford–Manchester United (tv: Spíler1)
  • 16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (tv: Spíler1)
  • 16.00: Crystal Palace–Liverpool (tv: Match4)
  • 16.00: Leeds United–AFC Bournemouth
  • 16.00: Manchester City–Burnley
  • 18.30: Nottingham Forest–Sunderland (tv: Spíler1)
  • 21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (tv: Spíler1)

Vasárnap:

  • 15.00: Aston Villa–Fulham (tv: Spíler1)
  • 17.30: Newcastle United–Arsenal (tv: Spíler2)

 

