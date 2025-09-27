Hihetetlen ötlet Liverpoolban, Szoboszlai akár a csatár is lehet szombaton

A mostani idényben már másodszor csap össze a Liverpool és a Crystal Palace – s október végén jön a harmadik a Ligakupában –, pedig még csak szeptember van. Augusztus elején az angol Szuperkupa-meccsen a londoniak büntetők után győzték le Arne Slot együttesét, így a mostani kiírásban egyedül a Palace tudta megverni a Liverpoolt. Szoboszlai Dominikék öt győzelemmel startoltak a Premier League-ben, a legutóbbi, Everton elleni volt az első, amikor a győztes gólt nem a 80. perc után szerezte az együttes. Ugyanakkor szombat délután (16 óra, tv: Match4) a Liverpool annak a Palace-nak a vendége lesz, amely az elmúlt négy egymás elleni meccsükből csak egyszer kapott ki.

A két csapat legutóbbi meccsén Szoboszlai Dominik higgadtan értékesítette a maga büntetőjét Fotó: YUNUS DALGIC/ANADOLU

Rémes hétközi mérkőzés a Liverpoolnak

Noha kedd este a Liverpool a Ligakupában 2-1-re legyőzte a másodosztályú Southamptont, az öröm nem volt felhőtlen. A mindent eldöntő gólt szerző Hugo Ekitiké – mikor máskor, mint a 85. percben – amatőr dolgot tett: a mezét levette a gólöröme közben, ezért pedig a játékvezető felmutatta neki a második sárgáját (az elsőt labdaeldobásért kapta).

A Ligakupa szabályzatai szerint az eltiltást a következő bajnoki meccsen kell letölteni, így a nyáron érkező francia támadó szombaton nem játszhat Londonban.

S ha ez nem lenne elég a Mersey partján, a debütáló hátvéd, Giovanni Leoni keresztszalagja a második félidőben elszakadt. A 19 éves játékosnak akár egy évet is ki kell emiatt hagynia ezt már Slot tette hozzá.

Arne Slot is szomorúan nézi, ahogyan Giovanni Leoni hordágyon hagyja el a pályát Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai Dominik neve is előkerült Ekitiké pótlásánál

Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón nem árulta el a szombati kezdőjét, ugyanakkor a liverpooli sajtónak több forgatókönyve is van, hogyan lehetne Ekitikét pótolni. Meglepő, de Szoboszlai Dominik neve is felmerült, aki a hétköznap pihenőt kapott.

A legegyértelműbb választás a brit átigazolási rekordért érkező svéd támadó, Alexander Isak kezdetése. A 26 éves támadó először az Atlético Madrid elleni BL-meccsen volt a pályán az első perctől, majd kedden a Southampton ellen is kezdett – itt első gólját is megszerezte új csapatában –, de Slot nagyon óvatos vele kapcsolatban, 60 percet még egyiken sem játszott. A holland a már említett sajtótájékoztatón elmondta, Isak továbbra sem bír 90 percet, de ehhez egyre közelebb van.

Federico Chiesa idén minden Pool-szurkoló egyik kedvence lett küzdeni akarásával és a kispadról hozó jó játékával. Leoni súlyos sérülése után az olasz szélső a BL-keretbe is bekerült, és nem lenne meglepő, ha szombaton is szerepet kapna. Könnyen lehet, hogy Chiesa Isakot fogja váltani majd a második félidőben.

A harmadik felvetés viszont igencsak érdekes. A Liverpool Echo szerint a mostani idényben már jobbhátvédként, védekező és támadó középpályásként is pályára lépő Szoboszlai Florian Wirtz mellett támadó lehetne, így Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch duóval kiegészülve létrejönne a tökéletes középpálya. A magyar válogatott csapatkapitányának ez sem lenne új feladat, hiszen az előző idényben a Manchester City elleni idegenbeli bajnokin Curtis Jones mellett tűnt fel ezen a poszton, akkor Szoboszlai gólt és gólpasszt jegyzett a címvédő otthonában. Emellett szól még, hogy Slot zsinórban három meccsen aligha teheti meg, hogy a 120 millió euróért érkező német a padot koptassa.

Az említett Szoboszlai-parádé Manchesterben: