„Nevetségesnek találom” – Slot felhúzta magát a Liverpool sajtótájékoztatóján + videó

A Liverpool péntek délelőtt megtartotta a szombati, Crystal Palace elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatóját. Arne Slot beszélt Giovanni Leoni sérüléséről, Alexander Isak terhelhetőségéről, Hugo Ekitiké hiányáról, valamint elárulta, mi nem tetszik neki az edzősködésben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 11:27
A Liverpool vezetőedzője újabb győzelemnek örülne szombaton (Fotó: NurPhoto/AFP/José Breton)
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot először a Southampton ellen megsérült Giovanni Leoniról beszélt, aki nagyon hosszú kihagyásra számíthat.

A Liverpool edzője, Arne Slot az oldalvonal mellett, nem pedig az iskolapadban érzi jól magát
A Liverpool edzője, Arne Slot az oldalvonal mellett, nem pedig az iskolapadban érzi jól magát (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Elszakadt az elülső keresztszalagja, így körülbelül egy évig harcképtelen lesz – mondta Leoniról. – Új klubban szerepel egy neki új országban, nagyszerűen teljesített az első meccsén. Nyilván nehéz ilyenkor pozitívumot mondani, de még mindig nagyon fiatal, és szép évek várnak rá a szörnyű sérülés után.

A Liverpool azzal a Crystal Palace-szal találkozik, amely a Community Shielden már felülmúlta a Vörösöket és amellyel a Ligakupa nyolcaddöntőjében is összecsap – és amelyben minden bizonnyal szerepet kap az a Marc Guéhi, aki a nyáron kis híján a Pool játékosa lett.

– Nem gondolom, hogy egy nappal a mérkőzés előtt ismét róla kellene beszélnem. Jelenleg a Crystal Palace futballistája, nagyon fontos eleme a csapatnak. Az ellenfélre készülünk, amely 17 meccs óta veretlen, így elmondhatjuk, hogy nehéz legyőzni őket. Ami a belső védőket illeti, van elég játékosom Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté és Joe Gomez személyében – mondta Slot.

Ekitiké helyett Isak kezdhet a Liverpoolban?

Hugo Ekitikét a Soton ellen mezlevétel miatt kapott második sárga lappal kiállította a játékvezető, így a francia támadó nem léphet pályára szombaton. A legvalószínűbb helyettes az egyre jobb fizikai állapotba kerülő Alexander Isak lehet:

– Már számíthatunk rá, a kilencvenperces szereplés az adott mérkőzés sebességén és intenzitásán múlik.

De nem szeretnénk átesni a ló túloldalára, így nem lenne még okos végigjátszatni egy meccsen – nyilatkozta a Liverpool edzője, majd kitért Ekitikére. – Büntetés? A fegyelmi büntetés pénzbírságot jelent, Ekitiké pedig nem kapott ilyet. Beszéltem vele, azonnal bocsánatot kért a csapattársaitól. Fiatal még, de a játékosok kortól függetlenül hibáznak, mi pedig ezt nem büntetjük meg ennél a klubnál. Fantasztikus ember, ha megkérdeznék a stábot a három legkedvesebb és legudvariasabb játékosról, biztosan közte lenne. 

Nem volt okos, amit tett, de nem ártott nekünk.

Holnap talán jobban fog fájni, de Federico Chiesa megmutatta, mire képes. Van esély rá, hogy holnap lehetőséget kapjon.

Arne Slot felhúzta magát: nem szereti a továbbképzéseket

A holland szakember eddig 99 pontot gyűjtött a Liverpoollal az angol élvonalban, szombaton átlépheti a százas határt is.

– Rengeteget tanultam már eddig is. Semmi köze a kérdéshez, de az egyik frusztrációm, hogy nekünk, edzőknek folyamatosan képzéseket kell teljesítenünk, hogy a szakmában maradhassunk.

Ezt nevetségesnek találom, hiszen minden egyes nap fejlődöm, nem kell ehhez tanfolyamra járnom, mert dolgozom.

Hollandiában háromévente szükség van erre, nem tudom, Angliában mi a helyzet. Mindenesetre sokat tanultam itt, a Feyenoordnál és az AZ-nél. Nem tudok kiemelni külön valamit, de minden nap tizenöt-húsz döntést kell meghoznom, így mindig tanulok valami újat.

A Liverpool magyar idő szerint szombaton 16 órától mérkőzik meg a Crystal Palace-szal a Selhurst Parkban, a találkozót a Match4 élőben közvetíti.

 

