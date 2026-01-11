Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

Lavina temetett maga alá három síelőt az Alpokban

Magas szintű a lavinaveszély.

Forrás: MTI2026. 01. 11. 10:20
avalanche in Himalaya Shutterstock
Három síelő vesztette életét hóomlás következtében szombaton Kelet-Franciaországban: két embert az olasz határ közelében fekvő Val d’Isere síterepen temetett maga alá a lavina, egy harmadik síelő pedig Areches-Beaufort-ban halt meg, ahol egy másik személyt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A közeledő veszélyt még a tapasztalt síelők is nehezen veszik észre (Fotó: Shutterstock)

A bajor lavinariadó szolgálat 4-es szintű riasztást adott ki az Allgau-Alpokra, az osztrák–német határon fekvő hegyvidékre, figyelmeztetve a vasárnapra várható nagyfokú lavinaveszélyre, amelyet a hótorlaszok okoznak.

A fagyhatár alatti területekre 3-as szintű figyelmeztetés vonatkozik. Az osztrák figyelmeztető szolgálatok Tirol régió nyugati részeire és Vorarlberg régióra adtak ki riasztást, és hangsúlyozták, hogy a közeledő veszélyt még a tapasztalt síelők is nehezen veszik észre.

A helyi előrejelzések szerint a lavinaveszély a svájci Alpokban és Kelet-Franciaországban is magas.

A svájci Hó- és Lavinakutató Intézet (SLF) arra figyelmeztetett, hogy a körülmények különösen kritikusak a pályán kívüli, nem biztosított terepen.

A lavinariasztások öt szintet tartalmaznak, alacsonytól a nagyon magasig rangsorolva, ám a két legalacsonyabb szintű figyelmeztetés esetén is indokolt az óvatosság, mert a halálesetek több mint egyharmada ezekre a szintekre esik.

