Elképesztő hiba a Liverpool játékosától, mégis továbbjutottak Kerkezék + videó

Kifejezetten jól megy a Liverpoolnak a Southampton ellen az Anfielden, a Vörösök a keddi találkozót megelőző nyolc hazai meccsüket egyaránt megnyerték a jelenleg a Championshipben szereplő gárdával szemben, mindezt 25-2-es gólkülönbséggel abszolválva. A Ligakupa előző kiírásában a negyeddöntőben futott össze a két gárda, akkor a Soton otthonában 2-1-re nyert Arne Slot együttese.

Alexander Isak az első gólját ünnepelhette a Liverpool színeiben (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Azon a decemberi összecsapáson Szoboszlai Dominik pihentetés céljából nem volt a meccskeretben, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is ezen okból nem volt ott a pályán és a kispadon sem – utóbbin Kerkez Milos azért helyet kapott.

A két debütálóval – Giorgi Mamardasvili és Giovanni Leoni – felálló hazaiak a vártaknak megfelelően domináltak a mezőnyben, ugyanakkor a Southampton több és veszélyesebb lehetőséget alakított ki az első félidőben. A legnagyobb vendéghelyzetet a játékrészben az utolsó percekben jegyezhettük fel, Joe Gomez hibáját kihasználva ziccerbe kerülő Adam Armstrong átemelte Mamardasvilit, a labda azonban a lécről visszapattant a mezőnybe, a második hullámban érkező Leo Scienza pedig már nem tudta irányítani a fejesét – óriási helyzet maradt ki!

És ahogy az ilyenkor lenni szokott, azonnal jött a büntetés: a vendégek rutinos kapusa, a 35 esztendős Alex McCarthy a saját tizenhatosán belül passzolta el magát, a kifejezetten jól futballozó Federico Chiesa csapott le a labdára, a középre passzt pedig Alexander Isak váltotta gólra, megszerezve az első találatát a Vörösök mezében (1-0).

A Liverpool megúszta a hibákat

A második félidőre már nem jött ki a továbbra sem teljesen fitt svéd csatár – Hugo Ekitiké állt be –, a Liverpool támadójátéka pedig tovább romlott, gyakorlatilag semmi veszélyt nem jelentett a csapat McCarthy kapujára. Ez egészen addig nem volt lényeges, amíg a vendégek sem veszélyeztettek, a 76. percben azonban megtörtént a baj: egy jobb oldalról érkező szögletnél Endo Vataru találta el sután a labdát, amely végül Shea Charles elé került, a fiatal északír középpályás pedig nem hibázott közelről (1-1).