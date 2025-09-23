  • Magyar Nemzet
Elképesztő hiba a Liverpool játékosától, mégis továbbjutottak Kerkezék + videó

Sorozatban a hetedik tétmérkőzésén diadalmaskodott a Liverpool, amely az angol Ligakupa 3. fordulójában 2-1-re nyert a másodosztályú Southampton ellen. A Szoboszlai Dominikot pihentető, Kerkez Milost viszont csereként bevető Liverpool első gólját Alexander Isak szerezte, a másodikat pedig a nagy butaságot csináló, és így a kiállítás sorsára jutó Hugo Ekitiké.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 22:54
Hugo Ekitiké több szempontból is főszereplő lett Fotó: Paul Ellis Forrás: AFP
Kifejezetten jól megy a Liverpoolnak a Southampton ellen az Anfielden, a Vörösök a keddi találkozót megelőző nyolc hazai meccsüket egyaránt megnyerték a jelenleg a Championshipben szereplő gárdával szemben, mindezt 25-2-es gólkülönbséggel abszolválva. A Ligakupa előző kiírásában a negyeddöntőben futott össze a két gárda, akkor a Soton otthonában 2-1-re nyert Arne Slot együttese.

Alexander Isak az első gólját ünnepelhette a Liverpool színeiben
Alexander Isak az első gólját ünnepelhette a Liverpool színeiben (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Azon a decemberi összecsapáson Szoboszlai Dominik pihentetés céljából nem volt a meccskeretben, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is ezen okból nem volt ott a pályán és a kispadon sem – utóbbin Kerkez Milos azért helyet kapott.

A két debütálóval – Giorgi Mamardasvili és Giovanni Leoni – felálló hazaiak a vártaknak megfelelően domináltak a mezőnyben, ugyanakkor a Southampton több és veszélyesebb lehetőséget alakított ki az első félidőben. A legnagyobb vendéghelyzetet a játékrészben az utolsó percekben jegyezhettük fel, Joe Gomez hibáját kihasználva ziccerbe kerülő Adam Armstrong átemelte Mamardasvilit, a labda azonban a lécről visszapattant a mezőnybe, a második hullámban érkező Leo Scienza pedig már nem tudta irányítani a fejesét – óriási helyzet maradt ki!

És ahogy az ilyenkor lenni szokott, azonnal jött a büntetés: a vendégek rutinos kapusa, a 35 esztendős Alex McCarthy a saját tizenhatosán belül passzolta el magát, a kifejezetten jól futballozó Federico Chiesa csapott le a labdára, a középre passzt pedig Alexander Isak váltotta gólra, megszerezve az első találatát a Vörösök mezében (1-0).

A Liverpool megúszta a hibákat

A második félidőre már nem jött ki a továbbra sem teljesen fitt svéd csatár – Hugo Ekitiké állt be –, a Liverpool támadójátéka pedig tovább romlott, gyakorlatilag semmi veszélyt nem jelentett a csapat McCarthy kapujára. Ez egészen addig nem volt lényeges, amíg a vendégek sem veszélyeztettek, a 76. percben azonban megtörtént a baj: egy jobb oldalról érkező szögletnél Endo Vataru találta el sután a labdát, amely végül Shea Charles elé került, a fiatal északír középpályás pedig nem hibázott közelről (1-1).

Öt perccel később Leoni sérülésénél Slot beküldte Kerkezt, aki így egyszerre volt a pályán posztriválisával, Andy Robertsonnal – a skót húzódott be középre, a magyar balhátvéd a szokásos pozícióját vette fel.

A Liverpooltól már megszokhattuk az idényben, hogy szereti a hajrában eldönteni a mérkőzéseket, és ezúttal is jött a késői gól, más kérdés, hogy egy óriási butasággal fűszerezve: a második gólpasszát kiosztó Chiesa passza után Ekitiké nem hibázta el az üres kaput, a gólöröm közben viszont levette a mezét (2-1).

Ez még önmagában nem lett volna akkora baj, ám a francia támadónak már volt egy sárga lapja, így most megkapta a másodikat, a Liverpoolnak pedig tíz emberrel kellett befejeznie az összecsapást. 

A hiba végül nem került a továbbjutásba, a Southamptonnak nem maradt ereje az újabb egyenlítésre, így a Liverpool sorozatban a hetedik tétmérkőzését is megnyerte, és továbbjutott a negyedik körbe.

ANGOL LIGAKUPA, 3. FORDULÓ, KEDDI EREDMÉNYEK

  • Barnsley (III.)–Brighton 0-6
  • Burnley–Cardiff City (III.) 1-2
  • Fulham–Cambridge United (IV.) 1-0
  • Lincoln City (III.)–Chelsea 1-2
  • Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.) 0-2
  • Wolverhampton Wanderers–Everton 2-0
  • Wrexham (II.)–Reading (III.) 2-0
  • Liverpool–Southampton (II.) 2-1

 

