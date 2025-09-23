Arne Slot több váratlant is húzott, meglepetések a Liverpool kezdőcsapatában

A Liverpool vezetőedzője már az Everton ellen megnyert Mersey-parti derbit követően elmondta, hogy az előző három tétmeccset végigjátszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést.
Az eddig kevesebbet játszók a pályán a Liverpoolban
Nos, Arne Slot betartotta az ígéretét, a felsoroltak még csak a kispadra sem fértek oda, így Szoboszlai biztosan nem lép pályára kedden. Kerkez Milos a kispadon azért helyet kapott, többnyire fiatal játékosok társaságában, de a kezdőt végignézve is vannak érdekességek: Giorgi Mamardasvili és Giovanni Leoni a Southampton ellen debütál a Vörösöknél, de ott van a csapatban a rekordigazolás Alexander Isak, a BL-keretből kihagyott Federico Chiesa vagy éppen a szupertehetségnek tartott, a Newcastle elleni bajnokin már betaláló Rio Ngumoha.
A Liverpool kezdőcsapata:
Így áll fel a Southampton:
A Liverpool és a Southampton összecsapása magyar idő szerint 21 órakor kezdődik az Anfielden, és a Match4 élőben közvetíti.