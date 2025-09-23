Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

  • Arne Slot több váratlant is húzott, meglepetések a Liverpool kezdőcsapatában
A Liverpool a másodosztályú Southampton ellen kezdi meg a szereplését a Ligakupában. A kezdőcsapat kijelölésekor Arne Slot a rotációt tartotta szem előtt, így többek között Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kimaradt a Liverpool keddi együtteséből.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 19:49
Arne Slot a rotálás mellett döntött Fotó: Oli Scarff Forrás: AFP
A Liverpool vezetőedzője már az Everton ellen megnyert Mersey-parti derbit követően elmondta, hogy az előző három tétmeccset végigjátszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah,  Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté,  Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést.

Szoboszlai Dominik ezúttal nem játszik a Liverpoolban
Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

 

Az eddig kevesebbet játszók a pályán a Liverpoolban

Nos, Arne Slot betartotta az ígéretét, a felsoroltak még csak a kispadra sem fértek oda, így Szoboszlai biztosan nem lép pályára kedden. Kerkez Milos a kispadon azért helyet kapott, többnyire fiatal játékosok társaságában, de a kezdőt végignézve is vannak érdekességek: Giorgi Mamardasvili és Giovanni Leoni a Southampton ellen debütál a Vörösöknél, de ott van a csapatban a rekordigazolás Alexander Isak, a BL-keretből kihagyott Federico Chiesa vagy éppen a szupertehetségnek tartott, a Newcastle elleni bajnokin már betaláló Rio Ngumoha.

A Liverpool kezdőcsapata:

Így áll fel a Southampton:

A Liverpool és a Southampton összecsapása magyar idő szerint 21 órakor kezdődik az Anfielden, és a Match4 élőben közvetíti. 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

