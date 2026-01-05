Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

győrtűzcsaládi háztűzoltók

Tragédia Győrben: holttestet találtak a kigyulladt szobában

Kigyulladt egy győri családi ház vasárnap késő este. Az épület átvizsgálásakor a tűzoltók egy középkorú férfi összeégett holttestére bukkantak, egy másik lakót pedig füstmérgezés gyanújával vittek kórházba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 05. 12:00
Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI
Kigyulladt egy családi ház vasárnap késő este Győrben, az épület átvizsgálásakor a tűzoltók egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg – közölte Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A ház másik lakóját, egy középkorú nőt füstmérgezés gyanújával kórházba vittek.

A Szittya utcában található negyven négyzetméteres családi ház egyik szobájában keletkezett a tűz, a kályha környezetében felhalmozott lomok és bútorok égtek.

Egy, a közelben lakó szabadnapos tűzoltó ért elsőként a helyszínre, aki egy nőt, majd egy gázpalackot is kivitt az épületből.

A tüzet a három járművel kivonuló tűzoltók fékezték meg.

Az oltást nehezítették az épületben és annak környékén felhalmozott lomok.

A tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárása tűzvizsgálati eljárás indult.

Tűzvédelmi szempontból is fontos az otthonok rendben tartása, a felesleges holmik növelik a tűz kockázatát, nehezítik a menekülést, akadályozzák a tűzoltók munkáját, valamint gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és kimenekülni is nehezebb az épületből –  hívta fel a figyelmet Mukics Dániel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

 

Google News
