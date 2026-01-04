CsopakBalatontűzeset

Kigyulladt egy népszerű balatoni csárda

Szombaton este eddig ismeretlen okból tűz keletkezett a csopaki vendéglátóhely egyik melléképületében.

Forrás: veol.hu2026. 01. 04. 8:24
 Tűz keletkezett a csopaki Kerekedi csárda egyik melléképületében szombat este. 

 Forrás: Facebook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

A tüzet a balatonfüredi és a veszprémi tűzoltók közösen oltották el – írja a Veol.hu. 

A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángló épület tetőszerkezetét meg kellett bontani, hogy a tűz továbbterjedését megakadályozhassák. 

Személyi sérülésről nem érkezett hír.

 


Borítókép: Tűzoltás Csopakon (Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság / Facebook)

