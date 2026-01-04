Kigyulladt egy népszerű balatoni csárda

Tűz keletkezett a csopaki Kerekedi csárda egyik melléképületében szombat este.
A tüzet a balatonfüredi és a veszprémi tűzoltók közösen oltották el – írja a Veol.hu.
A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángló épület tetőszerkezetét meg kellett bontani, hogy a tűz továbbterjedését megakadályozhassák.
Személyi sérülésről nem érkezett hír.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!