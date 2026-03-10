tisza pártTisza SzigetkampányjelöltMagyar Péter

Magyar Péter igazi háborús pártvezető: megtorlással próbálja megakadályozni a kiugrásokat

Mindent megtesz a Tisza Párt elnöke annak érdekében, hogy a következő egy hónapban mindenkit elriasszanak az esetleges kiugrási kísérletektől.

Munkatársunktól
2026. 03. 10. 15:14
Lapunknak több, névtelenséget kérő forrásunk is egybehangzóan arról számolt be: egyes aktivisták és koordinátorok is fontolgatják a kiugrást a Tisza Pártból. Állításuk szerint azonban nem minden esetben egyszerű a távozás vagy az inaktívvá válás. 

Apad a Tisza Párt, Magyar Péter, időközi
Forrás: Facebook

Egy koordinátor lapunknak úgy fogalmazott:

Van, aki attól tart, hogy ha nyíltan kritizálja a vezetést vagy kilép, az komoly következményekkel fog járni. Legyen szó lejárató hadjáratról vagy konkrét fenyegetésekről is.

Más források szerint inkább informális nyomásról van szó: telefonhívásokról, meggyőzési kísérletekről, amelyek mindegyike egyértelműen tartalmazza, hogy a párton belül nem nézik jó szemmel a nyilvános kritikát. Ennek folyományaként pedig a Tisza Párt vezetése a választásokig minden eszközt bevet annak érdekében, hogy a belő konfliktusok nyilvánosságra kerülését megakadályozzák. 

Szintén lapunknak egy másik koordinátor elmondta, az ügy érdekében fenyegetéshez is előszeretettel folyamodnak a tiszások. Kiemelte,

amikor megtudják, hogy valaki inaktiválná magát, kifele akar beszélni vagy bármi olyasmit csinálna, ami nincs egyértelműen megengedve neki, finoman közlik vele, hogy ennek a választási győzelem után komoly következménye lesz.

Ha pedig ennyi sem elég, akkor a koordinátor állítása szerint egyik pillanatról a másikra akárki ellen komoly lejáratás kezdődhet a párt vezetésének utasítására. 

Mondasz egy rossz szót, és puff, másnap gyűlöl mindenki, mintha te lennél a legnagyobb ellenség

– tette hozzá a név nélkül nyilatkozó személy, aki maga is fél az esetleges megtorlástól.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

