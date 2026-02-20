tisza pártcsatáricsatári ernőfideszMagyar Péter

Újabb kellemetlen történet került elő a Tisza Párt siófoki jelöltjéről

Egy kiábrándult ellenzéki szavazó személyes története világít rá arra, hogyan foszlik szét a rendszerváltás reménye, amikor a politikai megújulás ígérete helyett belső megfélemlítés, megalázás és ellenségkeresés uralja a terepet.

Gábor Márton
2026. 02. 20. 15:09
Egy kormánypártisággal egyáltalán nem vádolható közösségi médiás profil újabb történetet tett közzé, amely bizonyítja, Csatári Ernő messze a legrosszabb választás a siófokiak számára. 

Magyar Péter és Csatári Ernő (Forrás: Facebook)

A profil egyik posztjának tanúsága szerint a tiszások egy része számára már októberben világos volt, hogy Csatári lesz a Tisza képviselőjelöltje.

Beszélgettünk. Egy ponton a másik két aktivista egyike – egy fiatal nő – beleszólt a beszélgetésünkbe, mert neki nem tetsző tartalmat észlelt. Közölte, hogy előválasztás ide vagy oda, mindenképpen Csatári lesz a képviselőjelölt. Megkérdeztem, miért nem tudnak normálisabb jelöltet kiállítani Csatárinál. Ekkor fejhangon elkezdett lehordani engem, hogy biztos a Fidesz kémje vagyok, nem akarok rendszerváltást, engem is lefizettek, és szégyelljem magamat

– olvasható a bejegyzésben. A profil kiemelte, néhány hónappal később ismét találkozott az ismerősével, aki ugyanúgy kiesett a pikszisből.

Elmondta, hogy ő is ellenség lett, mert kiállt egy tagtársa mellett, akit Csatári konkrétan megalázott. Egy gyermektelen aktivista, aki nem értett vele egyet valamiben, olyan szöveget kapott tőle, amelyben többször hangsúlyosan szerepelt a »meddő« szó. Már csak egy szűk háreme van. Többnyire nyugdíjas vagy munka nélküli nők

– osztotta meg a megdöbbentő részleteket a profil. 

A Magyar Nemzet írta meg a napokban, hogy a Tisza Párt profilozta saját jelöltjeit, és részletesen bemutattuk a birtokunkba került jelentést, amely Csatári Ernőről, Magyar Péterék siófoki indulójáról készült. A vállalkozóról megállapították, hogy narcisztikus személyiség, nem tud helyesen írni vagy összetett módon fogalmazni, miközben terrorizálja az önkénteseket, akikkel teljesen elmérgesedett a viszonya. A jelentés szerint Csatári komoly kockázatot jelent a pártra nézve a zűrös ügyei miatt, s még a feltűnően gyors meggazdagodásáról szóló történetét is kétkedve fogadták.

Borítókép: Csatári Ernő siófoki jelölt és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke (Forrás: Facebook/Csatári Ernő)


