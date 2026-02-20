Újabb kellemetlen történet került elő a Tisza Párt siófoki jelöltjéről

Egy kormánypártisággal egyáltalán nem vádolható közösségi médiás profil újabb történetet tett közzé, amely bizonyítja, Csatári Ernő messze a legrosszabb választás a siófokiak számára.

Magyar Péter és Csatári Ernő (Forrás: Facebook)

A profil egyik posztjának tanúsága szerint a tiszások egy része számára már októberben világos volt, hogy Csatári lesz a Tisza képviselőjelöltje.

Beszélgettünk. Egy ponton a másik két aktivista egyike – egy fiatal nő – beleszólt a beszélgetésünkbe, mert neki nem tetsző tartalmat észlelt. Közölte, hogy előválasztás ide vagy oda, mindenképpen Csatári lesz a képviselőjelölt. Megkérdeztem, miért nem tudnak normálisabb jelöltet kiállítani Csatárinál. Ekkor fejhangon elkezdett lehordani engem, hogy biztos a Fidesz kémje vagyok, nem akarok rendszerváltást, engem is lefizettek, és szégyelljem magamat

– olvasható a bejegyzésben. A profil kiemelte, néhány hónappal később ismét találkozott az ismerősével, aki ugyanúgy kiesett a pikszisből.

Elmondta, hogy ő is ellenség lett, mert kiállt egy tagtársa mellett, akit Csatári konkrétan megalázott. Egy gyermektelen aktivista, aki nem értett vele egyet valamiben, olyan szöveget kapott tőle, amelyben többször hangsúlyosan szerepelt a »meddő« szó. Már csak egy szűk háreme van. Többnyire nyugdíjas vagy munka nélküli nők

– osztotta meg a megdöbbentő részleteket a profil.