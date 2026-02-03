Magyar Péterék mélyen hallgatnak a jelöltaspiránsaik profilozásáról

A Magyar Nemzet írta meg a napokban, hogy a Tisza Párt profilozta saját jelöltjeit, és részletesen bemutattuk a birtokunkba került jelentést, amely Csatári Ernőről, Magyar Péterék siófoki indulójáról készült. A vállalkozóról megállapították, hogy nárcisztikus személyiség, nem tud helyesen írni vagy összetett módon fogalmazni, miközben terrorizálja az önkénteseket, akikkel teljesen elmérgesedett a viszonya. Úgy vélték továbbá, hogy Csatári komoly kockázatot jelent a pártra nézve a zűrös ügyei miatt, s még a feltűnően gyors meggazdagodásáról szóló történetét is kétkedve fogadták.

Magyar Péterék Csatári Ernőt (balra) is profilozták Fotó: Facebook

Futószalagon készített jelentések

Mindebből számos kérdés adódik, amelyek közül csak egy, hogy az említett eredménnyel zárult profilozás ellenére hogyan kaphatta mégis Csatári Ernő a jelöltséget. Itt van mindjárt például az, hogy dokumentumból kiderül: Csatári még nem volt jelölt a jelentés elkészültekor, így feltételezhető, hogy az egyéni választókerületenként megnevezett 3-3 jelöltaspiránsról is mind készült jelentés, vagyis több mint 300 tiszásról.

A Tisza Párt sajtóosztályától szerettünk volna tájékoztatást kapni, hogy miként, milyen infrastruktúrával és módszertannal készítették ezt a hatalmas mennyiségű belső jelentést, s hogy azok közül mennyi zárult a Csatáriéhoz hasonló, lesújtó eredménnyel. Megkérdeztük, hogy pontosan kik végezték a profilozást, mikor készültek a jelentések, s hogy a jelöltaspiránsok tudtak-e arról, hogy belső értékeléseket írnak róluk, valamint hogy megismerhették-e azok tartalmát. Mindeddig egyik kérdésünkre sem reagáltak.

Fű alatt osztogatták

Informális csatornákon keresztül azonban sikerült feltárnunk néhány érdekes részletet a profilozás körülményeiről. A Tisza működésére rálátó több forrással is beszéltünk, akik arról számoltak be, hogy a pártvezetés nem hozta nyilvánosságra a jelentéseket, ám azok mégis gyakorlatilag közkézen forogtak.

Elmondásuk szerint a Csatári Ernőről készült dokumentumot már több hónappal ezelőtt is „fű alatt” küldözgették egymásnak Tisza-szigetes körökben.

Jellemzően rossz érzéseket keltett bennük a profilozás ténye, ugyanakkor azon nem lepődtek meg, hogy erősen negatív dolgokat állapítottak meg Csatáriról a jelentésben. Ami azért is figyelemre méltó, mert a dokumentum helyenként kifejezetten ellenséges a jelölttel szemben, egyebek mellett olyan fordulatok szerepelnek a vállalkozó értékelésében, mint hogy „a helyi fideszes országgyűlési képviselőhöz, Witzmann Mihályhoz képest egy »erőszakos sudribunkó« látszatát kelti”.

Bomlasztó széthúzás

Forrásaink szerint az sem tett jót Csatári helyi megítélésének, hogy tavaly tavasszal egy tiszás rendezvényen erőszakosan lökdösött több jelenlévőt is, aminek eredményeképpen a Hír TV riportere elvesztette az egyensúlyát, egy nő pedig az árokba esett.