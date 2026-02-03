Most már tudjuk, miért indít alkalmatlannak minősített jelölteket Magyar Péter

„Totális káosz” – így jellemezte a Tisza Párt belső működését Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Magyar Péterék ugyan erőt próbálnak mutatni, azonban az országgyűlési képviselőjelöltek elég problémásak, amire a siófoki Csatári Ernő a tökéletes példa. Ugyanis ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Tisza Pártban belső jelentéseket készítenek a jelöltek személyiségéről, képességeiről és gyengeségeiről. Ráadásul rengeteg jelentkező profilozása, átvilágítása zárult lesújtó eredménnyel, többen mégis a párt képviselőjelöltjei lesznek az áprilisi választáson.

Csatári Ernő, a Tisza Párt siófoki jelöltje (Forrás: Facebook)

Csatári Ernőt például narcisztikus személyiségként jellemezték, aki nem tud helyesen írni és összetett módon fogalmazni, emellett a vállalkozó különböző kétes ügyeiről is gyanakodva írtak. A vezető elemző szerint ennek oka, hogy a Tisza Párt vezetésében a jelöltek kiválasztásánál nem a kompetencia volt a szempont, hanem a lojalitás. Úgy véli, nem történt valódi demokratikus választás, Budapestről irányították a folyamatot, diktátumszerűen, belülről nevezték ki az indulókat. Ezt egyébként megerősíti Csercsa Balázs kitálalása is, aki a párt egyházügyi munkacsoportjának vezetője volt.

A Tisza Pártnál már a kezdetektől bűzlik valami

Pindroch Tamás szerint azonban érdemes messzebbről is megközelíteni ezt a kérdést, ugyanis „a párt is egy nagyon furcsa képződmény.” – Nem úgy jött létre, mint a rendszerváltás utáni időszak pártjai, amelyek esetében emberek közösen gondolkodtak a világról, majd pártot alapítottak. Szinte minden parlamenti pártról elmondható ez, politikai oldaltól függetlenül. A Tisza Párt viszont nem így alakult: ez egy felülről irányított folyamat volt – magyarázta, hozzátéve: vita tárgya, hogy a pártot valóban Magyarországon alapították-e, vagy inkább egy brüsszeli kezdeményezésről van szó, amelyhez később találták meg a megfelelő embert.

Maga a Tisza Párt mint brand már tudatos konstrukció: vagy kitalálták, vagy megvásárolták. Ez tehát semmilyen szempontból nem tekinthető szokásos pártalapítási folyamatnak

– mutatott rá.