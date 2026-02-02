A Tisza Párt programja annyi, hogy kiszolgálná a brüsszeli érdekeket

Újabb ígéretét szegte meg Magyar Péter, aki még a január 5-i sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a hónap végén bemutatja a Tisza Párt teljes kormányprogramját és szakértői csapatát. Immár február van, de továbbra sincs nyoma a programnak, a szakértői csapatnak pedig csak két tagját láthattuk januárban. Azonban mindkét szakértő feltűnése csak erősítette azt a benyomást, miszerint a Tisza Párt a brüsszeli és a globalista érdekeket tekinti elsődlegesnek.

A Tisza új igazolásával, Kapitány Istvánnal pózol Magyar Péter. Forrás: Facebook

Január közepén jelentette be Magyar Péter, hogy a Tisza energetikai szakértője lett Kapitány István, aki korábban a Shell globális alelnöke volt. Kapitány a karrierjét a kommunizmus alatt a titkosszolgálati világhoz tartozó impexes Interagnál kezdte. Innen került aztán a Shell kötelékébe.

Vagyis személyében egy olyan multivezér került a Tisza közelébe, aki a jóval olcsóbb orosz energia helyett kizárólag a lényegesen drágább nyugati szállításokat preferálná.

Immár a Tisza szakértőjeként Kapitány arról beszélt az ATV-ben, hogy kormányra kerülve végrehajtanák a Magyarországgal szembeni brüsszeli követeléseket. Magyar Péter embere részletesen beszélt arról is, hogy hazánknak le kellene válnia az orosz kőolajról.

Meg kell találni ennek a praktikus megoldását

– fogalmazott Kapitány. Hozzátette: 2027-ig, amikor az orosz szerződések lejárnak, meg kell teremteni a diverzifikált ellátás technikai feltételeit. Arról, hogy mik ezek a feltételek és mennyibe kerülnének, nem szólt Magyar embere.

Brüsszel minden követelését teljesítené Magyar Péter embere

Egy héttel Kapitány István után Orbán Anitát mutatta be Magyar Péter mint a Tisza Párt külpolitikai szakértőjét. Orbán Anita fontos pozíciókat tölt be két nagy globalista szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának.

Magyar Péter külügyi vezetője tagja a European Council on Foreign Relations (ECFR) Tanácsának, olyan személyekkel együtt, mint maga Soros György, a milliárdos fia, Alex Soros, valamint Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, Korányi Dávid, a guruló dollárok botrányából ismert Action for Democracy vezetője, illetve Dobrev Klára, a DK elnökre.

A másik szervezet, amelynek Orbán Anita évek óta igazgatósági tagja, az egyik legismertebb atlantista–globalista biztonságpolitikai intézet, a Globsec. Magyar Péter friss igazolása itt is együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal.