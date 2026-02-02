magyar péterbrüsszeltisza párt

A Tisza Párt programja annyi, hogy kiszolgálná a brüsszeli érdekeket

Nyoma sincs a Tisza Párt kormányprogramjának, amit január végére ígért Magyar Péter. Azonban így is tudni, hogy hatalomra kerülve mit csinálna a baloldali párt: megszorításokat hajtana végre és teljesítené Brüsszel követeléseit. A teljes szakértői csapat bemutatása is a napokban lett volna esedékes, azonban ez szintén elmaradt. Ám így is egyértelmű, hogy a globalista körök emberei jelentek meg a Tisza körül.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 18:50
Újabb ígéretét szegte meg Magyar Péter, aki még a január 5-i sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a hónap végén bemutatja a Tisza Párt teljes kormányprogramját és szakértői csapatát. Immár február van, de továbbra sincs nyoma a programnak, a szakértői csapatnak pedig csak két tagját láthattuk januárban. Azonban mindkét szakértő feltűnése csak erősítette azt a benyomást, miszerint a Tisza Párt a brüsszeli és a globalista érdekeket tekinti elsődlegesnek.

A Tisza új igazolásával, Kapitány Istvánnal pózol Magyar Péter (Forrás: Facebook)
A Tisza új igazolásával, Kapitány Istvánnal pózol Magyar Péter. Forrás: Facebook

Január közepén jelentette be Magyar Péter, hogy a Tisza energetikai szakértője lett Kapitány István, aki korábban a Shell globális alelnöke volt. Kapitány a karrierjét a kommunizmus alatt a titkosszolgálati világhoz tartozó impexes Interagnál kezdte. Innen került aztán a Shell kötelékébe. 

Vagyis személyében egy olyan multivezér került a Tisza közelébe, aki a jóval olcsóbb orosz energia helyett kizárólag a lényegesen drágább nyugati szállításokat preferálná.

Immár a Tisza szakértőjeként Kapitány arról beszélt az ATV-ben, hogy kormányra kerülve végrehajtanák a Magyarországgal szembeni brüsszeli követeléseket. Magyar Péter embere részletesen beszélt arról is, hogy hazánknak le kellene válnia az orosz kőolajról.

Meg kell találni ennek a praktikus megoldását

– fogalmazott Kapitány. Hozzátette: 2027-ig, amikor az orosz szerződések lejárnak, meg kell teremteni a diverzifikált ellátás technikai feltételeit. Arról, hogy mik ezek a feltételek és mennyibe kerülnének, nem szólt Magyar embere.

 

Brüsszel minden követelését teljesítené Magyar Péter embere

Egy héttel Kapitány István után Orbán Anitát mutatta be Magyar Péter mint a Tisza Párt külpolitikai szakértőjét. Orbán Anita fontos pozíciókat tölt be két nagy globalista szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának.

Magyar Péter külügyi vezetője tagja a European Council on Foreign Relations (ECFR) Tanácsának, olyan személyekkel együtt, mint maga Soros György, a milliárdos fia, Alex Soros, valamint Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, Korányi Dávid, a guruló dollárok botrányából ismert Action for Democracy vezetője, illetve Dobrev Klára, a DK elnökre.

A másik szervezet, amelynek Orbán Anita évek óta igazgatósági tagja, az egyik legismertebb atlantista–globalista biztonságpolitikai intézet, a Globsec. Magyar Péter friss igazolása itt is együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal.

A szakértői bemutatása után Orbán Anita egyértelművé tette, hogy hatalomra kerülve kiszolgálnák a brüsszeli érdekeket. Ugyanis a Tisza külpolitikai vezetője arról beszélt:

Jelenleg az EU elkezdett EU26-ként működni, hiszen Magyarország a messze legtöbbet vétózó ország. Emiatt a 26-ok összezárnak. Mi újra E27-et fogunk teremteni. Mi nem bot szeretnénk lenni a küllők között, hanem küllő a keréken.

Titkolnák a Tisza megszorítócsomagját

A teljes szakértői csapat mellett a Tisza kormányprogramja is várat magára. Azonban így is tudni, hogy mire készülne Magyar Péter hatalomra kerülve. Emlékezetes, hogy korábban az Indexen szivárgott ki a Tisza megszorítócsomagja, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik.

Azóta Magyar Péter folyamatosan tagadni próbálta, hogy a Tisza megszorításokra készülne, ám volt embere lebuktatta. Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője az Indexnek adott interjút, amelyben hangsúlyozta: a kifelé kommunikált program, valamint a valós szándékok közötti ellentmondásra a legjobb példa az, hogy mit mondtak a gazdasági kérdésekről.

Felidézte: a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet a megszorítócsomag kapcsán, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottak.

Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat

– emelte ki.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

