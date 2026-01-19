Kapitány István feltétel nélkül szolgálná ki a brüsszeli kívánalmakat

Kapitány István, a Tisza Párt újdonsült gazdasági és energetikai szakértője hitet tett amellett, hogy kormányra kerülve végrehajtanák a Magyarországgal szembeni brüsszeli követeléseket. Magyar Péter embere hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorának volt a vendége, ahol részletesen beszélt arról, hogy hazánknak le kellene válnia az orosz kőolajról.

Meg kell találni ennek a praktikus megoldását

– fogalmazott Kapitány. Hozzátette: 2027-ig, amikor az orosz szerződések lejárnak, technikai feltételeket meg kell teremteni a diverzifikált ellátásra. Arról, hogy mik ezek a feltételek, és mennyibe kerülnének, arról nem szólt Magyar embere.

Hatalmasat nőne a magyarok rezsiszámlája

Nem újdonság, hogy a Tisza Párt egyértelművé teszi, hogy a brüsszeli érdeket képviselik Magyarországon. Még 2025 júniusában a Tisza Párt megszavazta az Európai Parlament Tisztaipar-megállapodásról szóló határozatát. Ebben a tervben azt követelik, hogy Magyarország állítsa le az Oroszországból érkező energiaszállítást, ami gyakorlatilag a legnagyobb földgáz- és kőolajvezetéken történő szállítás felfüggesztését jelenti.

Ha ez megvalósul, számítások szerint átlagosan évi félmillió forinttal növelné meg egy magyar család energiaszámláját.

Kulja András és Tarr Zoltán kivételével a Tisza Párt minden jelen lévő képviselője megszavazta az állásfoglalást. Míg 2024 novemberében a Tisza Párt képviselői a rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt is megszavazták.

A rezsicsökkentés egy „humbug”

Magyar Péter több alkalommal hangoztatta, hogy kormányra kerülésük esetén 2035-ig levezényelné a – brüsszeli vezetésnek tetsző, ám a magyar lakosságot súlyosan érintő – orosz energiaimportról való leválást. Magyar szerint

az alacsony energiaárakat biztosító rezsicsökkentés „humbug”, és „idővel” le kell válni az orosz energiáról, „ahogy az az Európai Unióban már elfogadott”.

Hallgat az „impexes” múltról Kapitány István

Az orosz energiáról történő leválás mellett az ATV-nek adott interjúban szó esett Kapitány István „impexes” múltjáról is, amire nem reagált érdemben a tiszás szakértő. Miután Magyar Péter bejelentette, hogy Kapitány csatlakozik a Tiszához, Tóth Máté energiajogász a közösségi oldalán kifejtette, mik is voltak azok az impexek:

az ország szétrablását és eladósítását végző külkereskedelmi vállalatok voltak a szovjet megszállás alatti Magyarországon a meggazdagodni vágyó befolyásos kommunisták körül szerveződve.

Úgy működtek, hogy kihasználva a politikai hatalmukat és kapcsolataikat, a magyar állam és egyes külföldi cégek közé ékelődtek, és megvámolták a forgalmat. Tóth Máté rámutatott: Kapitány is az Interag nevű impexből jön, ahonnan a Shellbe vezetett az útja. Kapitány így lett végül a Shell globális alelnöke, ahol összesen 37 évet dolgozott, 2024 áprilisáig.