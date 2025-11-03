Orbán Balázs: A brüsszeli háborús terv kudarcot vallott

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán arról számolt be, hogy Brüsszel azt ígérte, hogy az orosz energiáról való leválás mindenki számára megéri majd, ám Észtország példája is jól mutatja, hogy a brüsszeli háborús terv nem működik a gyakorlatban.

Orbán Balázs szerint az észt példa is bizonyítja, hogy a brüsszeli háborús tervek kudarcot vallottak

Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Észtország most szembesült azzal, mekkora árat fizet az orosz energiahordozókról való leválásért. Az ország rendszerirányítója, az Elering bejelentette: 2026 januárjától új díjat vezetnek be

– emelte ki a politikai igazgató. Az extra bevételből pedig az észt villamosenergia-rendszer stabilitását és az orosz hálózatról való leválás költségeit kívánják majd fedezni.

Vagyis az észt családok mostantól külön fizetnek a leválás következményeiért. Az uniós ígéretek jól hangzanak, de a végén mindig az emberek fizetik meg az árát

– olvasható a posztban.

Itthon is vannak, akik ezt az utat követnék

Orbán Balázs kitért rá, hogy vannak pártok, amelyek ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára.