Orbán Balázs: A brüsszeli háborús terv kudarcot vallott

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán arról számolt be, hogy Brüsszel azt ígérte, hogy az orosz energiáról való leválás mindenki számára megéri majd, ám Észtország példája is jól mutatja, hogy a brüsszeli háborús terv nem működik a gyakorlatban.
Észtország most szembesült azzal, mekkora árat fizet az orosz energiahordozókról való leválásért. Az ország rendszerirányítója, az Elering bejelentette: 2026 januárjától új díjat vezetnek be
– emelte ki a politikai igazgató. Az extra bevételből pedig az észt villamosenergia-rendszer stabilitását és az orosz hálózatról való leválás költségeit kívánják majd fedezni.
Vagyis az észt családok mostantól külön fizetnek a leválás következményeiért. Az uniós ígéretek jól hangzanak, de a végén mindig az emberek fizetik meg az árát
– olvasható a posztban.
Itthon is vannak, akik ezt az utat követnék
Orbán Balázs kitért rá, hogy vannak pártok, amelyek ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára.