Orbán Balázs: A brüsszeli háborús terv kudarcot vallott

Orbán Balázs szerint az észt példa bizonyítja, hogy Brüsszel energiapolitikája nem működik a gyakorlatban. Az észt kormány új díjat vezet be az orosz hálózatról való leválás költségeinek fedezésére, amit végül a lakosság fizet meg. A politikai igazgató arra figyelmeztetett, hogy Magyarországon is vannak pártok, amelyek a brüsszeli utat követnék, és eltörölnék a rezsicsökkentést. Orbán Balázs hangsúlyozta: a kormány továbbra is küzd az alacsony energiaárakért.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 17:15
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán arról számolt be, hogy Brüsszel azt ígérte, hogy az orosz energiáról való leválás mindenki számára megéri majd, ám Észtország példája is jól mutatja, hogy a brüsszeli háborús terv nem működik a gyakorlatban.

Orbán Balázs szerint az észt példa is bizonyítja, hogy a brüsszeli háborús tervek kudarcot vallottak
Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Észtország most szembesült azzal, mekkora árat fizet az orosz energiahordozókról való leválásért. Az ország rendszerirányítója, az Elering bejelentette: 2026 januárjától új díjat vezetnek be

– emelte ki a politikai igazgató. Az extra bevételből pedig az észt villamosenergia-rendszer stabilitását és az orosz hálózatról való leválás költségeit kívánják majd fedezni. 

Vagyis az észt családok mostantól külön fizetnek a leválás következményeiért. Az uniós ígéretek jól hangzanak, de a végén mindig az emberek fizetik meg az árát

– olvasható a posztban.

Itthon is vannak, akik ezt az utat követnék

Orbán Balázs kitért rá, hogy vannak pártok, amelyek ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára. 

A Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést Brüsszel kérésére. 

Magyar Péter szerint az alacsony energiaárakat biztosító intézkedés „humbug”, és „idővel” le kell válni az orosz energiáról, „ahogy az az Európai Unióban már elfogadott”. Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő szerint pedig „véget kell vetni” a rezsicsökkentésnek.

Nem fogjuk hagyni! Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig harcolni fogunk az alacsony energiaárakért!

– zárta a bejegyzését a politikai igazgató.

