Kiderült az igazság, kettős mércét alkalmaz Brüsszel a gázpolitikában

Franciaország 40 százalékkal, Hollandia 72, Románia 57, Horvátország 55, Portugália pedig 167 százalékkal emelte drasztikus mértékben a földgázalapú orosz energiaimportját 2025-ben – erről írt közösségi oldalán Deák Dániel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 12:55
Több ország drasztikus mértékben növelte a földgáz alapú orosz energiaimportját 2025-ben Forrás: AFP
A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a jelenlegi helyzetről. A bejegyzésben Deák Dániel rámutatott: a francia kormány azzal védekezik, hogy az LNG- (cseppfolyósított földgáz) szállítmányokat más országoknak, például Németországnak továbbítják.

Deák Dániel szerint kettős mércét alkalmaz Brüsszel a gázpolitikában
Deák Dániel szerint kettős mércét alkalmaz Brüsszel a gázpolitikában (Fotó: AFP)

Mindezek fényében érdekes, hogy Szlovákiát és Magyarországot gyakran érik az unión belül barátságtalan vádak, amiért egyelőre továbbra is orosz földgázt vásárolnak, azonban ritkán éri kritika azokat az Ukrajnát hangosan támogató szereplőket, akikről most kiderült, hogy csúcssebességre kapcsoltak az orosz földgáz vásárlásában

– jegyezte meg.

❗️Franciaország 40 százalékkal, Hollandia 72, Románia 57, Horvátország 55, Portugália pedig 167 százalékkal emelte...

Az Európai Parlament 2026. január 1-jétől megtiltaná az orosz kőolaj- és földgázimportot az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója szerint a lépés súlyos gazdasági és ellátásbiztonsági következményekkel jár és újabb energiaválságot idézhet elő. 

Míg Nyugat-Európa könnyen pótolhatja a kieső forrásokat, addig hazánk súlyos árat fizethet Brüsszel politikai döntéséért.

A magyar kormány szerint ez a lépés nem az energiabiztonságot, hanem a magyar családok rezsicsökkentését veszélyezteti.

Borítókép: A Görögország–Bulgária gázösszekötő vezeték (IGB), amely 2022-ben készült el (Fotó: AFP)

