Kiderült az igazság, kettős mércét alkalmaz Brüsszel a gázpolitikában

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a jelenlegi helyzetről. A bejegyzésben Deák Dániel rámutatott: a francia kormány azzal védekezik, hogy az LNG- (cseppfolyósított földgáz) szállítmányokat más országoknak, például Németországnak továbbítják.
Mindezek fényében érdekes, hogy Szlovákiát és Magyarországot gyakran érik az unión belül barátságtalan vádak, amiért egyelőre továbbra is orosz földgázt vásárolnak, azonban ritkán éri kritika azokat az Ukrajnát hangosan támogató szereplőket, akikről most kiderült, hogy csúcssebességre kapcsoltak az orosz földgáz vásárlásában
– jegyezte meg.