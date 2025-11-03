Kiderült az igazság, kettős mércét alkalmaz Brüsszel a gázpolitikában

Az Európai Parlament 2026. január 1-jétől megtiltaná az orosz kőolaj- és földgázimportot az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója szerint a lépés súlyos gazdasági és ellátásbiztonsági következményekkel jár és újabb energiaválságot idézhet elő.

Míg Nyugat-Európa könnyen pótolhatja a kieső forrásokat, addig hazánk súlyos árat fizethet Brüsszel politikai döntéséért.

A magyar kormány szerint ez a lépés nem az energiabiztonságot, hanem a magyar családok rezsicsökkentését veszélyezteti.

Borítókép: A Görögország–Bulgária gázösszekötő vezeték (IGB), amely 2022-ben készült el (Fotó: AFP)