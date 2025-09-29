Robert Fico beszédével kiállt Magyarország mellett

Fico Magyarországot dicsérte

Robert Fico a migráció kapcsán beszédében kiemelte:

Le a kalappal azelőtt, ahogy Magyarország segített egész Európának a migráció kérdésének megoldásában. Ahelyett, hogy az Európai Unió megköszönné, támadják és megalázzák, nem megfelelő módon viselkednek velük.

Emlékeztetett arra is, hogy Szlovákia és Magyarország közösen utasította el a migránskvótákat.

Robert Fico szimbolikus beszédet mondott egy szimbolikus helyszínen, a Mária Valéria hídon, ahol már volt több szlovák–magyar találkozó

– mondta el lapunknak Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója. A szakértő emlékeztetett, hogy e helyszínen korábban Orbán Viktor Mikulás Dzurindával és Eduard Hegerrel is találkozott.

Fico beszéde egy rendkívüli gesztusokkal teli beszéd volt, már a felütése is, hogy levett kalappal érkezett a magyar miniszterelnök elé, és úgy értékelte Magyarországot és mindazt, ami Magyarországon folyik, ami követendő példa Szlovákia számára

– mutatott rá Vass Ágnes.

A migráció kapcsán Robert Fico megerősítette, hogy a szuverén államoknak kell dönteniük a bevándorláspolitika kapcsán, és ez az a politika, ami Magyarországot kiemeli. Sokat beszélt a szuverenitás fontosságáról és arról, hogy ezt a nemzeti politikát tartja ő is követendőnek

– hangsúlyozta a szakértő.

Az energiabiztonság kapcsán együttműködést kínált a magyar fél felé, Ukrajna kapcsán pedig Orbán Viktor és Szlovákia egyedüli békepártiságáról beszélt az Európai Unióban, és hogy ezt a békés együttélést kell a szlovák–magyar kapcsolatoknak is képviselnie

– tette hozzá.