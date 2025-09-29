Robert Fico szlovák miniszterelnök a Mária Valéria híd 130. születésnapján mondott beszédet Esztergomban.
Robert Fico beszédével kiállt Magyarország mellett
Szimbolikus helyszínen, a Mária Valéria hídnál, a híd átadásának 130. évfordulóján mondott beszédet Robert Fico szlovák miniszterelnök, ahol a magyar–szlovák kapcsolatok jövőjéről, a szuverenitás fontosságáról és a visegrádi együttműködés megerősítéséről beszélt. A beszéd gesztusértékét hangsúlyozta lapunknak Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója.
Úgy szeretném építeni az országomat, mint ahogy Orbán Viktor Magyarországon teszi
– jelentette ki a szlovák kormányfő, hozzátéve:
Sokan vannak, akik szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország, és a két ország vezetője között viták legyenek.
Robert Fico hangsúlyozta, hogy szeretné, ha új erőre kapna a visegrádi együttműködés.
Magyarország átveszi az elnökséget a visegrádi négyek keretén belül, nagyon szeretném, ha a szuverén álláspontunkat arra használnánk fel, hogy megerősítenénk ezt a regionális együttműködést. Sosem avatkoztam be más országok dolgaiba, de feltételezem, hogy a négy miniszterelnök közül három is lehetne olyan, akikkel együtt tudnánk működni.
A szlovák miniszterelnök leszögezte: „Ez az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy egy szuverén országnak meg akarják mondani, mit tegyen.”
Fico Magyarországot dicsérte
Robert Fico a migráció kapcsán beszédében kiemelte:
Le a kalappal azelőtt, ahogy Magyarország segített egész Európának a migráció kérdésének megoldásában. Ahelyett, hogy az Európai Unió megköszönné, támadják és megalázzák, nem megfelelő módon viselkednek velük.
Emlékeztetett arra is, hogy Szlovákia és Magyarország közösen utasította el a migránskvótákat.
Robert Fico szimbolikus beszédet mondott egy szimbolikus helyszínen, a Mária Valéria hídon, ahol már volt több szlovák–magyar találkozó
– mondta el lapunknak Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója. A szakértő emlékeztetett, hogy e helyszínen korábban Orbán Viktor Mikulás Dzurindával és Eduard Hegerrel is találkozott.
Fico beszéde egy rendkívüli gesztusokkal teli beszéd volt, már a felütése is, hogy levett kalappal érkezett a magyar miniszterelnök elé, és úgy értékelte Magyarországot és mindazt, ami Magyarországon folyik, ami követendő példa Szlovákia számára
– mutatott rá Vass Ágnes.
A migráció kapcsán Robert Fico megerősítette, hogy a szuverén államoknak kell dönteniük a bevándorláspolitika kapcsán, és ez az a politika, ami Magyarországot kiemeli. Sokat beszélt a szuverenitás fontosságáról és arról, hogy ezt a nemzeti politikát tartja ő is követendőnek
– hangsúlyozta a szakértő.
Az energiabiztonság kapcsán együttműködést kínált a magyar fél felé, Ukrajna kapcsán pedig Orbán Viktor és Szlovákia egyedüli békepártiságáról beszélt az Európai Unióban, és hogy ezt a békés együttélést kell a szlovák–magyar kapcsolatoknak is képviselnie
– tette hozzá.
A V4-es együttműködés
A szakértő szerint Fico beszédében hangsúlyosan megjelent a V4-es együttműködés.
Utalt a hétvégi cseh választások eredményére és Andrej Babis várható győzelmére célzott. Itt a konnektivitásra helyezte a hangsúlyt és alapvetően a híd is ezt szimbolizálta, hogy ez egyfajta összekötő kapocs a Duna két partja között
– fogalmazott.
Magyar–szlovák kapcsolatok
A szakértő kiemelte: Magyarország és Szlovákia között, valamint a két miniszterelnök között is nagyon jók a jelenlegi politikai kapcsolatok.
Akár az államközi, akár a mindennapi életben való együttélés területén is, de alapvetően Fico is pragmatikus külpolitikát képvisel. Mindamellett azt sem érdemes elfelejtenünk, hogy a szlovák belpolitikai és gazdasági viszonyok nehézsége is megágyaz Robert Fico nagy ívű gesztusainak
– összegezte Vass Ágnes.
Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a magyar kormány lépéseit követendő példának nevezte Esztergomban (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
