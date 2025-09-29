FicoOrbán ViktorMagyarországSzlovákiabeszéd

Robert Fico beszédével kiállt Magyarország mellett

Szimbolikus helyszínen, a Mária Valéria hídnál, a híd átadásának 130. évfordulóján mondott beszédet Robert Fico szlovák miniszterelnök, ahol a magyar–szlovák kapcsolatok jövőjéről, a szuverenitás fontosságáról és a visegrádi együttműködés megerősítéséről beszélt. A beszéd gesztusértékét hangsúlyozta lapunknak Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója.

Szabó István
2025. 09. 29. 19:40
Robert Fico szlovák miniszterelnök a magyar kormány lépéseit követendő példának nevezte Esztergomban Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Mária Valéria híd 130. születésnapján mondott beszédet Esztergomban.

Fico
Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke beszédet mond az esztergomi Mária Valéria híd 130. évfordulójának ünnepségén, 2025. szeptember 28-án (Fotó: Anadolu/AFP/ Németi Róbert)

Úgy szeretném építeni az országomat, mint ahogy Orbán Viktor Magyarországon teszi

– jelentette ki a szlovák kormányfő, hozzátéve: 

Sokan vannak, akik szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország, és a két ország vezetője között viták legyenek.

Robert Fico hangsúlyozta, hogy szeretné, ha új erőre kapna a visegrádi együttműködés.

Magyarország átveszi az elnökséget a visegrádi négyek keretén belül, nagyon szeretném, ha a szuverén álláspontunkat arra használnánk fel, hogy megerősítenénk ezt a regionális együttműködést. Sosem avatkoztam be más országok dolgaiba, de feltételezem, hogy a négy miniszterelnök közül három is lehetne olyan, akikkel együtt tudnánk működni.

A szlovák miniszterelnök leszögezte: „Ez az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy egy szuverén országnak meg akarják mondani, mit tegyen.”

ESZTERGOM, HUNGARY - SEPTEMBER 28: Viktor Orban, Prime Minister of Hungary and Robert Fico (R), Prime Minister of Slovakia celebrate the 130th anniversary of the Maria Valeria Bridge in Esztergom, Hungary on September 28, 2025. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Robert Fico (R), Szlovákia miniszterelnöke közösen ünneplik az esztergomi Mária Valéria híd 130. évfordulóját (Fotó: Anadolu/AFP/Németi Róbert)

Fico Magyarországot dicsérte

Robert Fico a migráció kapcsán beszédében kiemelte:

Le a kalappal azelőtt, ahogy Magyarország segített egész Európának a migráció kérdésének megoldásában. Ahelyett, hogy az Európai Unió megköszönné, támadják és megalázzák, nem megfelelő módon viselkednek velük.

Emlékeztetett arra is, hogy Szlovákia és Magyarország közösen utasította el a migránskvótákat.

Robert Fico szimbolikus beszédet mondott egy szimbolikus helyszínen, a Mária Valéria hídon, ahol már volt több szlovák–magyar találkozó

– mondta el lapunknak Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója. A szakértő emlékeztetett, hogy e helyszínen korábban Orbán Viktor Mikulás Dzurindával és Eduard Hegerrel is találkozott.

Fico beszéde egy rendkívüli gesztusokkal teli beszéd volt, már a felütése is, hogy levett kalappal érkezett a magyar miniszterelnök elé, és úgy értékelte Magyarországot és mindazt, ami Magyarországon folyik, ami követendő példa Szlovákia számára

– mutatott rá Vass Ágnes.

A migráció kapcsán Robert Fico megerősítette, hogy a szuverén államoknak kell dönteniük a bevándorláspolitika kapcsán, és ez az a politika, ami Magyarországot kiemeli. Sokat beszélt a szuverenitás fontosságáról és arról, hogy ezt a nemzeti politikát tartja ő is követendőnek

– hangsúlyozta a szakértő.

Az energiabiztonság kapcsán együttműködést kínált a magyar fél felé, Ukrajna kapcsán pedig Orbán Viktor és Szlovákia egyedüli békepártiságáról beszélt az Európai Unióban, és hogy ezt a békés együttélést kell a szlovák–magyar kapcsolatoknak is képviselnie

– tette hozzá.

(L-R) Slovakia's Prime Minister Robert Fico, Poland's Prime Minister Donald Tusk, Hungary's Prime Minister Viktor Orban and Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala pose for a family picture prior to the Visegrad Group (V4) meeting on February 27, 2024 in Prague, Czech Republic. (Photo by Michal Cizek / AFP)
Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Orbán Viktor magyar és Petr Fiala cseh miniszterelnök a visegrádi négyek (V4) 2024. február 27-i prágai találkozója előtt (Fotó: AFP/Michal Cizek)

A V4-es együttműködés

A szakértő szerint Fico beszédében hangsúlyosan megjelent a V4-es együttműködés. 

Utalt a hétvégi cseh választások eredményére és Andrej Babis várható győzelmére célzott. Itt a konnektivitásra helyezte a hangsúlyt és alapvetően a híd is ezt szimbolizálta, hogy ez egyfajta összekötő kapocs a Duna két partja között

– fogalmazott.

Magyar–szlovák kapcsolatok

A szakértő kiemelte: Magyarország és Szlovákia között, valamint a két miniszterelnök között is nagyon jók a jelenlegi politikai kapcsolatok.

Akár az államközi, akár a mindennapi életben való együttélés területén is, de alapvetően Fico is pragmatikus külpolitikát képvisel. Mindamellett azt sem érdemes elfelejtenünk, hogy a szlovák belpolitikai és gazdasági viszonyok nehézsége is megágyaz Robert Fico nagy ívű gesztusainak

– összegezte Vass Ágnes.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a magyar kormány lépéseit követendő példának nevezte Esztergomban (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

