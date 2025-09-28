Orbán Viktor: Jó, ha az embernek jó szomszédja van

„Jó, ha az embernek jó szomszédja van” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzéséhez egy képet is feltöltött, amelyen a Mária Valéria hídnál, Robert Fico szlovák kormányfővel látható. Mint arról lapunk élő közvetítésben beszámolt, közösen mondtak beszédet, a híd 130. születésnapját ünnepelve.

A magyar miniszterelnök szerint a szlovákok és magyarok érdeke egy irányba mutat a nemzetközi politikában, majd megjegyezte, a híd története azt tanítja nekünk, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön. Felidézte, nem véletlen, hogy ez a híd már kétszer megsérült, az első és második világháborúban, mi egyik háborút sem akartuk, sem a magyarok, sem a szlovákok, mégis minket küldtek a frontra, birodalmi érdekekre hivatkozva. – A híd újraépítésével azt a reményt fejeztük ki, hogy nem akarunk több háborút Európában – hangsúlyozta.

A kép, amit a miniszterelnök megosztott erősen szimbolikus. Ahogyan arra Deák Dániel is felhívta a figyelmet, a beállítás miatt nagyon hasonlít az Orbán Viktor által megosztott kép arra a felvételre, amely akkor készült, amikor 2009-ben Sólyom Lászlót, akkori államfőként nem engedték át a magyar–szlovák határon. – Orbán ezt is elintézte: 16 éve még kitiltották a magyar államfőt Szlovákiából, ma viszont már közösen sétált át a határon a magyar és a szlovák kormányfő! – állapította meg Deák.