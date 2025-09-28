Mária Valéria hídRobert FicóOrbán Viktor

Orbán Viktor: Jó, ha az embernek jó szomszédja van

A Mária Valéria híd története azt tanítja, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön – erről beszélt ma Orbán Viktor miniszterelnök a Mária Valéria híd születésnapját ünnepelve, ahol Robert Fico szlovák kormányfő is jelen volt. Orbán Viktor hangsúlyozta: a híd újraépítésével azt a reményt fejezik ki, hogy a két nemzet nem akar több háborút Európában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 16:42
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Jó, ha az embernek jó szomszédja van” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzéséhez egy képet is feltöltött, amelyen a Mária Valéria hídnál, Robert Fico szlovák kormányfővel látható. Mint arról lapunk élő közvetítésben beszámolt, közösen mondtak beszédet, a híd 130. születésnapját ünnepelve. 

A magyar miniszterelnök szerint a szlovákok és magyarok érdeke egy irányba mutat a nemzetközi politikában, majd megjegyezte, a híd története azt tanítja nekünk, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön. Felidézte, nem véletlen, hogy ez a híd már kétszer megsérült, az első és második világháborúban, mi egyik háborút sem akartuk, sem a magyarok, sem a szlovákok, mégis minket küldtek a frontra, birodalmi érdekekre hivatkozva. – A híd újraépítésével azt a reményt fejeztük ki, hogy nem akarunk több háborút Európában – hangsúlyozta.

A kép, amit a miniszterelnök megosztott erősen szimbolikus. Ahogyan arra Deák Dániel is felhívta a figyelmet, a beállítás miatt nagyon hasonlít az Orbán Viktor által megosztott kép arra a felvételre, amely akkor készült, amikor 2009-ben Sólyom Lászlót, akkori államfőként nem engedték át a magyar–szlovák határon. – Orbán ezt is elintézte: 16 éve még kitiltották a magyar államfőt Szlovákiából, ma viszont már közösen sétált át a határon a magyar és a szlovák kormányfő! – állapította meg Deák. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) és Robert Fico szlovák kormányfő kezet fog az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hídon az átadása 130. évfordulóján rendezett ünnepségen 2025. szeptember 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)


