FTCRapid WienSpanyolország

Második felkészülési mérkőzésén sem szerzett gólt a Ferencváros

Újabb edzőmérkőzést vívott a magyar bajnok. A Spanyolországban edzőtáborozó, az NB I mellett az Európa-liga folytatására is készülő FTC hétfőn a bécsi Rapid ellen játszott, és egy, a második félidőben kapott góllal 1-0-s vereséget szenvedett. A külföldi klubok által figyelt középpályás, Tóth Alex csereként kezdett, egy félidőt játszott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 16:47
Cadu (zöld-fehérben) és az FTC a spanyolországi edzőtábor második felkészülési meccsét vívta hétfőn. Forrás: fradi.hu
A Kiel után az oszták élvonalbeli Rapid Wien ellen folytatta a felkészülési mérkőzések sorát a magyar első osztály címvédője. Az FTC szombaton felforgatott csapattal kiállva 2-0-ra kikapott a német másodosztályú folytatásra készülő Holsten Kieltől, hétfőn viszont már kevésbé kísérleti kezdővel állt ki. A Dibusz Dénes ujjműtétje, valamint Radnóti Dániel sérülése miatt debreceni kölcsönszerződéséből visszarendelt Varga Ádám kezdett a kapuban, előtte Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers és Szalai Gábor alkotta a védősort. A középpályán Cadu, Kristoffer Zachariassen, Júlio Romao, Gavriel Kanikovszki és Callum O’Dowda kapott helyet, míg támadóként Lenny Joseph és Bamidele Yusuf rohamozhatott. A több külföldi klubbal is hírbe hozott középpályás, Tóth Alex a cserepadról láthatta, amint megkezdődött a meccs, akárcsak az osztrákok magyar válogatott légiósa, Bolla Bendegúz.

Ezzel a kezdőcsapattal szállt harcba az FTC a második 2026-os felkészülési mérkőzésén (Forrás: Facebook.com/fradi.hu)

 

Meddő mezőnyfölény az FTC részéről

A magyarországi mínuszokhoz képest kellemes, tíz fok feletti hőmérsékletben játszhattak a csapatok Spanyolországban, igaz, időnként erős szél fújt. A Fradi fokozatosan átvette az irányítást: Robbie Keane vezetőedző együttese a 6. percben veszélyeztetett először, akkor Kanikovszki beadása után Yusuf fejelt mellé. Újabb hat perccel később Zachariassen próbálkozott, ám lövésébe az utolsó pillanatban vetődtek bele a bécsi csapat védői. A 21. minutumban Joseph törhetett ziccerben kapura, ám belelőtte a labdát a kapusba. Később Zachariassennek volt még egy próbálkozása, majd a Rapid játékosa sodorta a labdát veszélyesen saját kapujának lécére. 

Gól nélkül ért véget a félidő, 0-0-s állásnál cseréltek térfelet a csapatok.

 

Robbie Keane a végén már mérges volt

Az FTC trénere hármat cserélt a szünetben: Szalai Gábor helyett a múlt héten igazolt argentin hátvéd, Mariano Gómez állt be, Júlio Romao helyén Tóth Alex, Cadu posztján pedig Ötvös Bence folytatta. A bécsieknél beállt Bolla, és az 52. percben éppen az ő beívelése után talált a kapuba Matthias Seidl. Ezzel 1-0-s előnybe került a Rapid.

Néhány perccel később tovább bonyolódott a Ferencváros helyzete, O’Dowda ugyanis megsérült, cserélni kellett, Nagy Barnabás szállt be helyette. Kisvártatva sorcserét eszközölt Robbie Keane, aki egyórányi játék után Josephet, Yusufot, Kanikovszkit, Raemaekerst, Zachariassent és Cissét lehívta, a helyükre pedig Jonathan Levit, Mohammed Abu Fanit, Lisztes Krisztiánt, Madarász Ádámot, Philippe Rommenst és Gruber Zsombort küldte pályára. Kevéssel később Gruber előtt adódott is egy lehetőség, ám a Rapid kapusa hárított.

A 72. percben Nagy Barnabással szemben szabálytalankodtak a büntetőterületen belül, a játékvezető mégsem ítélt tizenegyest. Az összecsapás végéhez közeledve Robbie Keane a közvetítésben is jól hallhatóan, már-már indulatosan reagált játékosainak hibájára – biztosan nem örült akkor sem, amikor kevéssel a lefújás előtt Tóth és Gruber összjátéka után utóbbi nem talált kaput közelről. 

Később sem sikerült javítani már, második téli edzőmeccsén is gól nélkül maradt, és végül 1-0-s vereséget szenvedett az FTC a Rapid ellen.

A Ferencváros következő, egyben utolsó spanyolországi edzőmeccsét csütörtökön vívja, akkor a dán Midtjylland lesz az ellenfél.

