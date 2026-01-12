Második felkészülési mérkőzésén sem szerzett gólt a Ferencváros

A Kiel után az oszták élvonalbeli Rapid Wien ellen folytatta a felkészülési mérkőzések sorát a magyar első osztály címvédője. Az FTC szombaton felforgatott csapattal kiállva 2-0-ra kikapott a német másodosztályú folytatásra készülő Holsten Kieltől, hétfőn viszont már kevésbé kísérleti kezdővel állt ki. A Dibusz Dénes ujjműtétje, valamint Radnóti Dániel sérülése miatt debreceni kölcsönszerződéséből visszarendelt Varga Ádám kezdett a kapuban, előtte Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers és Szalai Gábor alkotta a védősort. A középpályán Cadu, Kristoffer Zachariassen, Júlio Romao, Gavriel Kanikovszki és Callum O’Dowda kapott helyet, míg támadóként Lenny Joseph és Bamidele Yusuf rohamozhatott. A több külföldi klubbal is hírbe hozott középpályás, Tóth Alex a cserepadról láthatta, amint megkezdődött a meccs, akárcsak az osztrákok magyar válogatott légiósa, Bolla Bendegúz.

Ezzel a kezdőcsapattal szállt harcba az FTC a második 2026-os felkészülési mérkőzésén (Forrás: Facebook.com/fradi.hu)

Meddő mezőnyfölény az FTC részéről

A magyarországi mínuszokhoz képest kellemes, tíz fok feletti hőmérsékletben játszhattak a csapatok Spanyolországban, igaz, időnként erős szél fújt. A Fradi fokozatosan átvette az irányítást: Robbie Keane vezetőedző együttese a 6. percben veszélyeztetett először, akkor Kanikovszki beadása után Yusuf fejelt mellé. Újabb hat perccel később Zachariassen próbálkozott, ám lövésébe az utolsó pillanatban vetődtek bele a bécsi csapat védői. A 21. minutumban Joseph törhetett ziccerben kapura, ám belelőtte a labdát a kapusba. Később Zachariassennek volt még egy próbálkozása, majd a Rapid játékosa sodorta a labdát veszélyesen saját kapujának lécére.

Gól nélkül ért véget a félidő, 0-0-s állásnál cseréltek térfelet a csapatok.

Robbie Keane a végén már mérges volt

Az FTC trénere hármat cserélt a szünetben: Szalai Gábor helyett a múlt héten igazolt argentin hátvéd, Mariano Gómez állt be, Júlio Romao helyén Tóth Alex, Cadu posztján pedig Ötvös Bence folytatta. A bécsieknél beállt Bolla, és az 52. percben éppen az ő beívelése után talált a kapuba Matthias Seidl. Ezzel 1-0-s előnybe került a Rapid.

Néhány perccel később tovább bonyolódott a Ferencváros helyzete, O’Dowda ugyanis megsérült, cserélni kellett, Nagy Barnabás szállt be helyette. Kisvártatva sorcserét eszközölt Robbie Keane, aki egyórányi játék után Josephet, Yusufot, Kanikovszkit, Raemaekerst, Zachariassent és Cissét lehívta, a helyükre pedig Jonathan Levit, Mohammed Abu Fanit, Lisztes Krisztiánt, Madarász Ádámot, Philippe Rommenst és Gruber Zsombort küldte pályára. Kevéssel később Gruber előtt adódott is egy lehetőség, ám a Rapid kapusa hárított.