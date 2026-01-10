Az új érkező bemutatkozott, a nagy kedvenc elköszönt? Másodosztályú csapattól kapott ki a Fradi

A Fradi a téli pihenőt követően hétfőn kezdte meg a felkészülést, a csütörtök óta Spanyolországban edzőtáborozó gárda három felkészülési mérkőzést is játszik január 16-ig: szombaton a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel volt az ellenfél, két nappal később Bolla Bendegúz osztrák csapata, a Rapid Wien lesz, míg január 15-én a dán FC Midtjyllanddal csap össze Robbie Keane együttese.

A Fradi nem bírt a Kiellel (Fotó: Fradi.hu)

A Fradi vereséggel kezdett Spanyolországban

A németek ellen a Gróf – Makreckis, Lakatos, Nagy Barnabás – Levi, Abu Fani, Romao, Madarász, Zachariassen – Lisztes, Gruber kezdőcsapattal állt fel a magyar csapat, amely már a 24. percben változtatott, Lisztes Krisztián helyére Gólik Benjámin állt be. A Kiel tíz perccel később szerezte meg a vezetést Harres révén, aki a második játékrész végén is betalált.

Akkor már teljesen más FTC volt a pályán, Keane a szünetben teljes sorcserét hajtott végre, egyedül Gróf Dávid maradt a kapuban: Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Cadu, Callum O'Dowda, Ötvös Bence, Tóth Alex, Gavriel Kanikovszki, Bamidele Yusuf, Lenny Joseph és a télen igazolt Mariano Gómez érkezett a pályára, de a végül kétgólos vereséget ők sem tudták megakadályozni.

Tóth Alex esetében könnyen lehet, hogy az utolsó mérkőzését játszotta a Ferencvárosban, a 20 éves középpályás a hírek szerint nagyon közel áll a Lazióhoz: az olaszok az eddig ajánlott 12 millió eurót mellé további bónuszokat ajánlottak, így a végső ősszeg már elérheti az FTC által kért 16 milliót.