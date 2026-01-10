Árulkodó videó: eddig eltitkolt részletek derültek ki Varga Barnabás athéni szerződéséről

A közösségi médiába is kikerült az AEK Athén csatornájának az a felvétele, amelyen a klub elnöke, Mariosz Iliopulosz köszönti Varga Barnabást. Az elnök kissé töredezett angol beszédére az FTC immár korábbi válogatott csatára magyarul válaszol.

Varga Barnabás és Mariosz Iliopulosz, az AEK Athén elnöke. Részletek derültek ki a szerződésről

Az elnök beszédjéből a szerződés érdekes részleteire derül fény. E szerint a klub és a játékos már a karácsonyi szünetben megállapott egymással, Mariosz Iliopulosznak azon kellett dolgoznia, hogy megállapodjon a Fradival nyilván az eladási összegről, amelyről Hajnal Tamás nyomán tudjuk, hogy meghaladja a 4,5 millió eurót.

Mariosz Iliopulosz: Szenvedélyes, tüzes ember vagy!

Mariosz Iliopulosz azt állítja, Varga Barnabás szenvedélyessége győzte meg őt. Íme, a teljes beszéde:

– Barnabás, üdvözlünk az AEK-nál! Amikor a karácsonyi szünetben beszéltünk, egy szenvedélyes, tüzes embert ismertem meg. Úgy éreztem, hogy érted az AEK családi szemléletét és a klub vízióját. Azon az estén, amikor beszéltünk, egy hullámhosszra kerültünk – teljes volt az összhang közöttünk. Már csak a formai és pénzügyi részletek rendezése maradt hátra, mert köztünk minden eldőlt. Ahogy tudod, mindent megtettem annak érdekében, hogy megfeleljünk a Ferencváros igényeinek, és hogy az üzletet nyélbe üssül. Számunkra nemcsak játékosként vagy fontos, hanem a szenvedélyed és a jellemed miatt is.

Nem is szaporítom tovább a szót: menj ki a pályára, mutasd meg, ki vagy, és tedd azt, amihez a legjobban értesz. Ajándék vagy a csapatnak, a szurkolóknak és nekem is.

Varga Barnabás: Akkor mindenki elégedett lesz…

Varga Barnabás magyarul viszonozta az elnök méltató szavait.

– Nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki tényleg nagyon barátságos volt. Ahogy az elnök is mondta, beszéltünk a szünet alatt, és ahogy ő is fogalmazott, elég tüzes megbeszélés volt, és szerintem abszolút egy húron pendültünk. Éreztem rajta, hogy mindenképpen engem szeretne idehozni. Úgyhogy emiatt is döntöttem az AEK mellett.

Természetesen szeretnék mindent megtenni a csapatért, szeretnénk bajnokok lenni, úgyhogy megpróbálom a legjobbamat nyújtani, minél több gólt szerezni, és akkor mindenki elégedett lesz – mondta a volt Fradi-csatár.

Mikor mutatkozhat be a magyar csatár az AEK-ben?

Az AEK a görök Szuperligában vasárnap 18.30-tól az Arisz vendégeként lép pályára, Varga Barnabás akár már ezen a mérkőzésen bemutatkozhat új csapatában. A görök bajnokság, az AEK előrelépés a 31 éves futballista pályafutásában.