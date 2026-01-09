Meglepő bejelentést tett a Fradi, a DVSC-t sokkolta a döntés

A Fradi és a DVSC is hivatalos közleményben számolt be róla, hogy a debrecenieknél tavaly nyár óta kölcsönben szereplő Varga Ádám visszatér a Ferencvároshoz. A kapus 18 bajnokin és két kupameccsen védte a DVSC kapuját, és remek teljesítményt nyújtott a hajdúságiaknál.
A Fradinál egyre rosszabb a kapushelyzet
Kapusaink jelenlegi egészségügyi állapota miatt – Dibusz Dénes a rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük
– árulta el Hajnal Tamás a FradiMédiának. – Csatlakozni fog hamarosan a Spanyolországban edzőtáborozó csapatunkhoz. Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, és bizonyította, hogy milyen jó kapus, egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak. Egyúttal szeretném megköszönni a DVSC-nek a nagyon profi együttműködést ebben a helyzetben, amelyből úgy gondolom, hogy az elmúlt fél évben mindhárom fél jelentősen profitált.
A DVSC – amely megértéssel, de sajnálattal vette tudomásul a Ferencváros döntését – igyekszik azonnal kezelni a helyzetet, az NB II-es Karcagban remeklő Engedi Márk már elindult a törökországi edzőtáborba.
