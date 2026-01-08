FerencvárosNB ILukács DánielPuskás Akadémia

Megtalálhatta Varga utódját a Ferencváros, de mit szól ehhez a rivális?

Nagy feladat előtt áll a Ferencváros, az AEK Athént választó Varga Barnabás utódját kell megtalálnia. A magyar válogatott csatára futószalagon termelte a gólokat, az érkezőtől is hasonló teljesítményre lenne szükség az újabb bajnoki cím eléréséhez és a nemzetközi kupamenetelés folytatásához. Sajtóinformációk szerint a Fradi Lukács Dánielt szemelte ki Varga pótlására.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 14:13
Lukács Dániel (középen) válthatja Varga Barnabást (jobbra) a Fradinál? Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
Hiába van tisztában azzal minden ellenfél, hogy Varga Barnabás a legjobban fejelő játékosok közé tartozik, mégis, ha feltűnik a kapu előtt, abból gól terem. A zajló idényben 29 mérkőzésen már húsznál jár, főleg a nemzetközi porondon volt aktív, hiszen a BL-selejtezőkön hatból hat, az Európa-liga alapszakaszában hatból négy a mérlege. De Varga saját kérésére távozott januárban, a Fradi így a két rosszból a kevésbé rosszat választva 4,5 millió euróért eladta őt az AEK Athénnak. Na már most olyan csatárt kell találnia a Ferencvárosnak, aki hozzá hasonló számokat képes produkálni, ez pedig a téli átigazolási időszakban különösen nehéz feladat lesz. Sajtóinformációk szerint a zöld-fehér klub Lukács Dánielben látja a megoldást.

Lukács Dániel remekelt az őszi szezonban, ezzel a Ferencváros figyelmét is felkelthette
Lukács Dániel remekelt az őszi szezonban, ezzel a Ferencváros figyelmét is felkelthette (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Lukács Dániel a Ferencvárosban?

Sőt, a Csakfoci úgy tudja, az FTC már ajánlatot is tett a Puskás Akadémiának a Transfermarkt által 700 ezer euróra taksált támadóért, aki egy duplával többek között a bajnokcsapatot is szomorította már el az idényben. A Honvédet, az Újpestet és a Diósgyőrt is megjárt Lukács tavaly nyáron Kecskemétről igazolta Felcsútra, ahol az őszi szezon során húsz találkozón 11 gólt rámolt be az ellenfelek kapujába, ezzel az újpesti Aljosa Matkóval holtversenyben az NB I góllövőlistájának élén áll. Remeklésével Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, aki egy kivétellel az összes őszi vb-selejtezőn lehetőséget adott neki, és az öt meccsen két gólig és egy gólpasszig jutott, miközben egyik összecsapást sem játszotta végig.

A Ferencvárost Lukács előtt Elton Acolatséval boronálták össze, sajtóhírek szerint a címvédő fel is vette a kapcsolatot a DVTK-val, de konkrét ajánlatot nem tett a holland-ghánai támadóért. Eddig ő tűnt a befutónak, de lehet, hogy kiütötték a nyeregből.

 

 

