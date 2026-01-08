Varga BarnabásSzabados GáborAEK AthénFerencváros FTC

Rossz döntés: ez jutott a Fradinak Varga Barnabás ügyében

Szabados Gábor sportközgazdász szerint a Ferencváros labdarúgócsapata csak rossz döntésekből választhatott Varga Barnabás ügyében. A támadó eladásával az FTC a kisebbik rossz mellett döntött, ezzel a lépéssel legalább Varga Barnabás megkapta, amit akart, de a Fradinak nagyon nehéz lesz pótolnia az AEK Athénba szerződött csatárát.

Varga Barnabás már nem akarta az FTC mezét viselni, a magyar bajnokcsapat végül az AEK Athénnak adta el a támadót (Fotó: Csudai Sándor)
Idehaza kétségkívül Varga Barnabás klubváltása a téli átigazolási időszak legnagyobb sztorija – bár az FTC-től szintén távozófélben lévő Tóth Alex még megelőzheti. Az immár AEK Athén-játékos Varga pótlása nagyon nehéz feladat, Szabados Gábor sportközgazdász szerint a Fradi nem is járt, de nem is járhatott jól.

Varga Barnabás megkapta, amit akart, ha az FTC-nek nem is, a magyar válogatott szempontjából ez jól jöhet
Varga Barnabás megkapta, amit akart, ha az FTC-nek nem is, a magyar válogatott szempontjából ez jól jöhet (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– A Ferencvárosnak volt egy rossz és egy még rosszabb választása, és a kevésbé rosszat próbálta meg kiválasztani. A kevésbé rossz az, hogy eladja – elemezte a helyzetet az Origónak Szabados Gábor, arra utalva, hogy Varga mindenképp távozni akart, ezt Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója is elismerte.

Azaz a szakember szerint rossz döntés volt a gólgyáros Varga elengedése, de még rosszabb húzás lett volna a kényszerhelyzetbe került Fraditól egy motiválatlan labdarúgó megtartása, azzal sem a klub, sem a csatár nem járt volna jól.

Az FTC lehetetlen küldetése: Varga Barnabás pótlása

Bár a Fradi Varga életkorát figyelembe véve szép összeget kapott a magyar válogatott csatárért, a pályán megérezheti gólgyárosa hiányát a 2025/26-os idény tavaszi felében.

– Varga kiemelkedett a Ferencvárosból. Az életkora miatt olyan összeget már nem tudnak érte kapni, amiből megfelelően tudnák pótolni Vargát. Ennyi pénzből nem lehet ugyanilyen szintű, azonnal használható játékost hozni – véli Szabados, aki felhívta a figyelmet, hogy a Fradinak olyan támadóra lenne szüksége, aki azonnal hozza a gólokat, nincs idő hosszas beilleszkedésre.

 

