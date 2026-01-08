Rossz döntés: ez jutott a Fradinak Varga Barnabás ügyében

Idehaza kétségkívül Varga Barnabás klubváltása a téli átigazolási időszak legnagyobb sztorija – bár az FTC-től szintén távozófélben lévő Tóth Alex még megelőzheti. Az immár AEK Athén-játékos Varga pótlása nagyon nehéz feladat, Szabados Gábor sportközgazdász szerint a Fradi nem is járt, de nem is járhatott jól.
– A Ferencvárosnak volt egy rossz és egy még rosszabb választása, és a kevésbé rosszat próbálta meg kiválasztani. A kevésbé rossz az, hogy eladja – elemezte a helyzetet az Origónak Szabados Gábor, arra utalva, hogy Varga mindenképp távozni akart, ezt Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója is elismerte.
