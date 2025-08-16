Robbie Keane felforgatta a Fradit, Marco Rossi üzenetet kapott

Robbie Keane januári debütálása óta kétszer ült az FTC kispadján a Puskás Akadémia ellen, de egyik alkalommal sem tudott nyerni csapatával. A Fradi ír vezetőedzője a harmadik kísérletének teljesen felforgatott csapattal vágott neki: a kedden, a Ludogorec ellen a BL-selejtező 4. fordulójába jutott FTC kezdőjéből egyedül Szalai Gábor maradt hírmondónak. A Puskás Akadémia kezdőcsapatában helyet kapott Dárdai Palkó is, édesapja, Dárdai Pál ezúttal tehát a vendégeknek szorított lelátón a Ferencváros stadionjában, amely a szövetségi kapitánysága idején a magyar válogatott otthona is volt. A korábbi kapitányhoz hasonlóan a posztot jelenleg betöltő Marco Rossi is a helyszínen nézte a rangadót.

A Puskás Akadémia hőse, Lukács Dániel kétszer is bevette az FTC-ben Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid kapuját (Fotó: Ladóczki Balázs)

Lendületesen kezdett a Ferencváros, ám Szappanos Péter, aki az elmúlt években a Paks kapusaként is többször kibabrált a Fradival, több bravúrt is bemutatott.

Gyors gólváltás az FTC és a Puskás Akadémia rangadóján

A kezdeti nehéz percek után a Puskás Akadémia előtt is adódtak helyzetek, sőt az első gólt a felcsúti csapat szerezte meg. Duarte remek indítása után Lukács Dániel lőtt Gróf Dávid kapujába.

Sokáig viszont nem vezetett a Puskás Akadémia: a nyáron érkezett brazil Cadu szerezte meg az első gólját a Fradi mezében.

A folytatásban mindkét oldalon voltak még helyzetek, de az első félidő végéig maradt az 1-1.

Lukács Dániel bizonyított Marco Rossi előtt

A második félidőben Lukács másodszor is vezetést szerzett a felcsúti csapatnak, duplájával érvelhetett a cserecsatárát kereső Marco Rossi szövetségi kapitány előtt.

Hogy válogatott meghívót ér-e Lukács teljesítménye, azt még nem tudni. Az viszont biztos, hogy a duplája három pontot ért a Puskás Akadémiának, amely átvette a vezetést a tabellán az FTC-től.