Robbie Keane felforgatta a Fradit, Marco Rossi üzenetet kapott

A labdarúgó NB I 4. fordulójának rangadóján a bajnoki címvédő FTC vendége a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia volt. A bajnokság csúcsmeccsét a helyszínen figyelte Marco Rossi szövetségi kapitány is, aki a magyarszabálynak köszönhetően több lehetséges jelöltet láthatott az FTC és a Puskás Akadémia összecsapásán, mint az az elmúlt években jellemző volt. Lukács Dániel mindent megtett, hogy üzenjen Rossinak: az ő duplájával elvitte a három pontot a felcsúti csapat a Fradi otthonából.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 22:13
Az FTC felforgatott csapattal állt ki, Robbie Keane továbbra sem tud nyerni a Puskás Akadémia ellen Fotó: Ladóczki Balázs
Robbie Keane januári debütálása óta kétszer ült az FTC kispadján a Puskás Akadémia ellen, de egyik alkalommal sem tudott nyerni csapatával. A Fradi ír vezetőedzője a harmadik kísérletének teljesen felforgatott csapattal vágott neki: a kedden, a Ludogorec ellen a BL-selejtező 4. fordulójába jutott FTC kezdőjéből egyedül Szalai Gábor maradt hírmondónak. A Puskás Akadémia kezdőcsapatában helyet kapott Dárdai Palkó is, édesapja, Dárdai Pál ezúttal tehát a vendégeknek szorított lelátón a Ferencváros stadionjában, amely a szövetségi kapitánysága idején a magyar válogatott otthona is volt. A korábbi kapitányhoz hasonlóan a posztot jelenleg betöltő Marco Rossi is a helyszínen nézte a rangadót.

A Puskás Akadémia hőse, Lukács Dániel kétszer is bevette az FTC-ben Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid kapuját
A Puskás Akadémia hőse, Lukács Dániel kétszer is bevette az FTC-ben Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid kapuját (Fotó: Ladóczki Balázs)

Lendületesen kezdett a Ferencváros, ám Szappanos Péter, aki az elmúlt években a Paks kapusaként is többször kibabrált a Fradival, több bravúrt is bemutatott.

Gyors gólváltás az FTC és a Puskás Akadémia rangadóján

A kezdeti nehéz percek után a Puskás Akadémia előtt is adódtak helyzetek, sőt az első gólt a felcsúti csapat szerezte meg. Duarte remek indítása után Lukács Dániel lőtt Gróf Dávid kapujába.

Sokáig viszont nem vezetett a Puskás Akadémia: a nyáron érkezett brazil Cadu szerezte meg az első gólját a Fradi mezében.

A folytatásban mindkét oldalon voltak még helyzetek, de az első félidő végéig maradt az 1-1.

Lukács Dániel bizonyított Marco Rossi előtt

A második félidőben Lukács másodszor is vezetést szerzett a felcsúti csapatnak, duplájával érvelhetett a cserecsatárát kereső Marco Rossi szövetségi kapitány előtt.

Hogy válogatott meghívót ér-e Lukács teljesítménye, azt még nem tudni. Az viszont biztos, hogy a duplája három pontot ért a Puskás Akadémiának, amely átvette a vezetést a tabellán az FTC-től.

Robbie Keane-nek pedig továbbra is várnia kell az első Puskás Akadémia ellen sikerére.

A Puskás Akadémia hőse, Lukács Dániel kétszer is bevette az FTC-ben Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid kapuját
Az FTC felforgatott csapattal állt ki, Robbie Keane továbbra sem tud nyerni a Puskás Akadémia ellen
1/23 Ferencváros - Puskás Akadémia

 

Labdarúgó NB I, 4. forduló

Péntek
Újpest–Kisvárda 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző, jv.: Rúsz. Gólszerző: Novothny (68.)

Szombat
DVTK–Kazincbarcika 2-2 (0-2), DVTK Stadion, 5468 néző, jv.: Bogár. Gólszerzők: Babos (74.), Saponjics (90+5., 11-esből) illetve Baranyai (16.), Meshack (18.)
Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2 (1-1), Groupama Aréna, 10 679 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Cadu (24.), illetve Lukács (20., 71.)

Vasárnap
Debrecen–Nyíregyháza 15.30
MTK–ETO FC 17.45
Paks–ZTE 20.00

 

