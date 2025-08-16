Damir KrznarKisvárdaÚjpestlap

Megzavarodott az Újpest vezetőedzője? Régi dolgokat emleget fel

A jó rajt után látványosan megtorpant az Újpest, egymás után két hazai mérkőzését is elvesztette, pénteken a Kisvárda nyert 1-0-ra a Szusza Ferenc Stadionban a labdarúgó NB I 4. fordulójában. Az újpesti drukkerek szidták a csapatukat, Damir Krznar vezetőedző is zavart volt a találkozó után, régi hibát emlegett fel.

2025. 08. 16. 7:57
Novothny Soma fejelte a győztes gólt az Újpest-Kisvárda NB I-es meccsen
Miután az Újpest az első fordulóban tetszetős játékkal 3-1-re legyőzte a DVTK-t, sokan azt hitték, új időszámítás kezdődik a lila-fehéreknél. Gyorsan jött a kijózanodás. Damir Krznar csapata előbb döntetlent játszott Győrben, majd odahaza kikapott a Pakstól, péntek este pedig 1-0-ra a Kisvárdától. Szöglet után a korábbi újpesti futballista, Novothny Soma fejelte a vendégek győztes gólját.

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője is zavart volt a Kisvárda elleni meccs után
Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője a találkozó után előbb szakmailag elemezte a találkozót, kiemelve, a Kisvárda mennyire mélyen védekezett. Ezt a széleken próbálták megbontani, voltak is helyzetek, amelyek azonban kimaradtak. Aztán jött a lényeg.

Damir Krznar az Újpest korábbi meccseire utalt

– Ki kell emelni a felelősségvállalás kérdését: pontrúgásokból kaptunk két gólt, piros lapot kaptunk, ezeket majd az öltözőben megbeszéljük – fogalmazott Damir Krznar, aki a találkozó előtt még arról beszélt, a Paks ellen szerzett sebet be kell gyógyítani.

Az addig érthető, hogy elégedetlen a horvát edző, na de milyen kiállításról beszél? A Kisvárda ellen senki sem kapott piros lapot. Damir Krznar valószínűleg arra utalt, hogy Tom Lacoux-t még az ETO ellen állították ki. Miért most emlegeti fel?

Zavar van a fejekben Újpesten. Először is Damir Krznarnak kellene lehiggadnia. A lila-fehérek a jövő héten a ZTE-nél vendégeskednek.

Labdarúgó NB I, 4. forduló

Péntek
Újpest–Kisvárda 0-1

Szombat
DVTK–Kazincbarcika 18.15
Ferencváros–Puskás Akadémia 20.15

Vasárnap
Debrecen–Nyíregyháza 15.30
MTK–ETO FC 17.45
Paks–ZTE 20.00

Novothny Soma így nyilatkozott a találkozó után:

 

