Megzavarodott az Újpest vezetőedzője? Régi dolgokat emleget fel

Miután az Újpest az első fordulóban tetszetős játékkal 3-1-re legyőzte a DVTK-t, sokan azt hitték, új időszámítás kezdődik a lila-fehéreknél. Gyorsan jött a kijózanodás. Damir Krznar csapata előbb döntetlent játszott Győrben, majd odahaza kikapott a Pakstól, péntek este pedig 1-0-ra a Kisvárdától. Szöglet után a korábbi újpesti futballista, Novothny Soma fejelte a vendégek győztes gólját.

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője is zavart volt a Kisvárda elleni meccs után Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője a találkozó után előbb szakmailag elemezte a találkozót, kiemelve, a Kisvárda mennyire mélyen védekezett. Ezt a széleken próbálták megbontani, voltak is helyzetek, amelyek azonban kimaradtak. Aztán jött a lényeg.

Damir Krznar az Újpest korábbi meccseire utalt

– Ki kell emelni a felelősségvállalás kérdését: pontrúgásokból kaptunk két gólt, piros lapot kaptunk, ezeket majd az öltözőben megbeszéljük – fogalmazott Damir Krznar, aki a találkozó előtt még arról beszélt, a Paks ellen szerzett sebet be kell gyógyítani.

Az addig érthető, hogy elégedetlen a horvát edző, na de milyen kiállításról beszél? A Kisvárda ellen senki sem kapott piros lapot. Damir Krznar valószínűleg arra utalt, hogy Tom Lacoux-t még az ETO ellen állították ki. Miért most emlegeti fel?

Zavar van a fejekben Újpesten. Először is Damir Krznarnak kellene lehiggadnia. A lila-fehérek a jövő héten a ZTE-nél vendégeskednek.

Labdarúgó NB I, 4. forduló Péntek

Újpest–Kisvárda 0-1 Szombat

DVTK–Kazincbarcika 18.15

Ferencváros–Puskás Akadémia 20.15 Vasárnap

Debrecen–Nyíregyháza 15.30

MTK–ETO FC 17.45

Paks–ZTE 20.00

Novothny Soma így nyilatkozott a találkozó után: