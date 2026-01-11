Zöld rendszámmal is szórakoztató a családi kupé? - BMW i4 Gran Coupé teszt (top5)

Már több mint négy éve annak, hogy a BMW bemutatta a 4-es második generációját, amely mintha lenyomata lenne a müncheni márka filozófiájának. Merthogy a 4-es sorozat és azon belül a négyajtós kupék táborát erősítő Gran Coupé változat benzines, dízel és elektromos kivitelben is kapható - a döntés a vásárlóé. A kínálat közepén helyet foglaló, 401 lóerős, összkerékhajtású verziót (i4 40 xDrive) tettük próbára, amely sok szempontból is elgondolkodtató.

Tekintélyes, 2,26 tonnás saját tömege mellett is fürge, amit mutat az 5,1 másodperces 0-100 km/h sprintidő

Fotó: Stefler Balázs

1. Ufó helyett autó kinézete van

Az elmúlt évek egyik fontos tanulsága lehet sok gyártónak, hogy az extrém vagy emészthetetlen külsejű elektromos autóktól menekülnek a kuncsaftok. Jelen esetben a hűtőmaszkon és a zöld rendszámon kívül nincs is eltérés a többi 4-eshez képest, még a töltőnyílás helye is ott van, ahol a BMW-knél lenni szokott. Így az i4 nem sokkoló, de ettől még roppant látványos: a négyajtós kupék műfaja amúgy is olyan a tervezőknek, mint egy jutalomjáték, látszik, hogy nem csak egy megoldandó feladat volt. Itt van helye a szépérzéknek: az ívek és domborulatok, a hosszú motorháztető és a lámpák együttese miatt sokan utána fordulnak.

Télies időjárásnál nem sok esély van megközelíteni a 16,7 kWh/100 km-es gyári átlagfogyasztást

Fotó: Stefler Balázs

2. Sokkal otthonosabb, mint egy Tesla

Semmi sem marad a régi jó dolgokból? Ha a kilincseket nézzük, akkor bizony nem, ugyanis a trendi emelőlapos megoldás közel sem ideális. Ugyanakkor ezt leszámítva aligha okoz csalódást az i4: hatalmas, ívelt műszerfal mutatja, hogy high tech autó, mégsem hat ridegnek, mint sokak szerint egy Tesla Model 3. Még mindig vannak fizikai gombok a váltókar körül, például a menetprogramok közötti váltáshoz nem kell a menüben barangolnunk. De az anyagok és a színek is hozzájárulnak ahhoz, hogy otthonos legyen a belső, ráadásul alacsonyan ülünk, és az első fotelek nagyon kényelmesek. Csak hát a fránya kupéság miatt nem éppen derékbarát autó a Gran Coupé, és hiába közel 4,8 méter hosszú, a hátsó sor helykínálatán azért érezni, hogy nem a hatékonyság vezérelte a konstruktőröket.

Közös, ívelt keretbe foglalt kijelzők kerültek a műszerfalra, de megmaradt az iDrive vezérlőtárcsa is

Fotó: Stefler Balázs

3. M, mint megy, mint a veszedelem

401 lóerő nagyon sok. Ha pedig ezt a teljesítményt villanymotoros hajtás hozza létre, az eredmény még inkább letaglózó. Eco Pro programban is gyorsan reagál az i4 a menetpedál lenyomására, Sportban viszont akkora vehemenciával képes meglódulni, hogy a frászt hozhatjuk az utasokra. Itt nincs visszaváltás, nem kell megvárni, míg felépül a turbónyomás, a két villanymotor úgy megrántja az autót, mintha madzagon húzná egy láthatatlan erő. A rugózás feszes, de nem sprőd, a kormányzás pedig a márkától megszokott módon közvetlen. Bónuszként a BMW által komponált mesterséges hangok (gyorsítás, fékezés, gurulás) olyan érzetet keltenek, mintha egy belső égésű motoros autóban ülnénk – ha nem is emelkedik úgy a pulzusunk, mint a sorhatosok muzsikájától, de legalább ez is élőnek hat.