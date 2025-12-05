Megérkezett a régóta várt, megfizethető Tesla alapmodell

Továbbra sem nyit ugyan Elon Musk cége a kisebb járműosztályok felé, de a meglévő középkategóriás szedánból (Model 3) és SUV-ból (Model Y) bemutatta a számos extrától megfosztott, jóárasított változatokat. Először az Y-ból lépett piacra a Standard kivitel 16,66 millió forintos áron, jobban felszerelt testvéreihez képest egyszerűbb orrkialakítással, most pedig megérkezett a 3-as fapados kivitele is, 15,49 milliós árcédulával – ennél olcsóbb Teslát nem láttunk még. És takarékosabbat sem: mindössze 13,0 kWh/100 km a szabványos WLTP fogyasztása, így az LFP-akkus modellek 534 kilométeres hatótávolságot érhetnek el, és természetesen jogosultak a Supercharger töltőhálózat használatára. Lassúnak sem mondható a hátsókerék-hajtású Model 3 Standard, amit jelez, hogy 6,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra.

Fotó: Tesla

Jobban felszerelt (Premium) testvéreihez hasonlóan adaptív fényszóró, üvegtető, alapszintű Autopilot, motoros csomagtárajtó és sok egyéb megtalálható a fedélzetén – de akkor miért olcsóbb 3,38 millió forinttal a Standard? Nos, az üléseit műbőr-szövet kárpitozás borítja, egyszerűbb 18 colos felniken gördül, nincs benne hátsó képernyő, kevesebb hangszórót kap a hifi (de Európában nem spórolják ki belőle az FM/AM rádiót), hiányzik a hátsó ülésfűtése, manuális a kormányoszlop állítása, hagyományos a lengéscsillapítása. Bizonyára sokan gondolják majd úgy, hogy ennyi lemondással még együtt lehet élni (a Model Y utasterében radikálisabb volt a költségcsökkentés), a vételár ugyanis a kompakt villanyautókét idézi – ám kérdés, hogy újra népszerűvé teheti-e a Teslákat.