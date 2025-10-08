Olcsóbb, fapados modellekkel próbálja felpörgetni az eladásait a Tesla

A Tesla piacra dobta az Egyesült Államokban a Model Y Standard és a Model 3 Standard modelleket, két új belépő változatot, amelyeket – a gyártó eddigi legrosszabb negyedévét követően – az eladások fellendítése érdekében hoztak létre. Amerikában a Model Y Standard ára 39 990 dollár (13,5 millió forint), ami 5000 dollárral (1,7 millió forint) olcsóbb, mint a sorozat többi tagja,

a Model 3 Standard pedig 36 990 dollárba (12,5 millió forintba) kerül,

vagyis 5500 dollárral (1,86 millió forint) lett olcsóbb. Állítólag ezek a legkisebb energiafogyasztású Teslák, akár 516 kilométert is képesek megtenni egy töltéssel az amerikai EPA tesztelési ciklus szerint, ami körülbelül 580 kilométernek felel meg az európai WLTP mérési ciklus szerint mérve.

Körülbelül hat másodperc alatt van százon a Model 3 Standard – nem rossz egy belépő modelltől

Fotó: Tesla

A Tesla nem közöl pontos akkumulátorkapacitásokat, de a Standard valószínűleg ugyanazt a 60 kWh-s csomagot fogja használni, mint az Európában forgalmazott hátsókerék-hajtású modellek, amelyek WLTP hatótávolsága 500 (Model Y), illetve 520 kilométer (Model 3).

A hatótávolság növekedését az áttervezett, áramvonalasabbá tett karosszériával és a súlycsökkentéssel érték el.

Ugyanis a költségek csökkentése érdekében a Standard modellek kevésbé jól felszereltek, mint a többi Tesla. A műbőrt részben szövetkárpitozású ülések váltották fel, a teljes hosszúságú középkonzolt pedig lényegében kettévágták, hogy olyan nyitott teret hozzanak létre, mint a Cybertruckban. Nincs fizikai kulcs, helyette a tulajdonosok az okostelefonjukon keresztül férhetnek hozzá az autóhoz.

Technológiai szempontból a Standard modellek hasonlóak a Model Y és Model 3 többi hátsókerék-meghajtású változatához. 5,8 (Model 3), illetve 6,9 (Model Y) másodperc alatt gyorsulnak 0-97 km/h-ra, a végsebességük 201 km/h. Ugyanazt a 15,4 colos központi érintőképernyőt és távirányítható automata klímaberendezést kapják, és a radaros sebességtartó automatika, az Autopilot sem hiányzik belőlük (de kormányozni nem képes),

a felszereltségük mégis jóval szerényebb.

A Model Y Juniperen bevezetett hátsó fénycsík középső része eltűnt, és az első lökhárító is egyszerűsödött: átdolgozták a légbeömlőket, és egyes világító elemek mostantól a fényszórókba vannak integrálva. Egy collal kisebb, 18 colos kerekek járnak alapfelszereltségként, a színválaszték pedig háromra korlátozódik: a szürkésbarna alapfelszereltségként jár, de rendelhető gyöngyház fehér vagy gyémánt fekete is felárért.