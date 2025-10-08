autós hírTesla Model 3TeslaTesla Model Y

Olcsóbb, fapados modellekkel próbálja felpörgetni az eladásait a Tesla

A Model 3 és Model Y Standard nevű új változatában még rádió sincs, és a bőrkárpitot is szövetre cserélik.

Gulyás Péter
2025. 10. 08. 16:54
Forrás: Tesla
A Tesla piacra dobta az Egyesült Államokban a Model Y Standard és a Model 3 Standard modelleket, két új belépő változatot, amelyeket – a gyártó eddigi legrosszabb negyedévét követően – az eladások fellendítése érdekében hoztak létre. Amerikában a Model Y Standard ára 39 990 dollár (13,5 millió forint), ami 5000 dollárral (1,7 millió forint) olcsóbb, mint a sorozat többi tagja, 

a Model 3 Standard pedig 36 990 dollárba (12,5 millió forintba) kerül,

vagyis 5500 dollárral (1,86 millió forint) lett olcsóbb. Állítólag ezek a legkisebb energiafogyasztású Teslák, akár 516 kilométert is képesek megtenni egy töltéssel az amerikai EPA tesztelési ciklus szerint, ami körülbelül 580 kilométernek felel meg az európai WLTP mérési ciklus szerint mérve.

Tesla
Körülbelül hat másodperc alatt van százon a Model 3 Standard – nem rossz egy belépő modelltől 
Fotó: Tesla

A Tesla nem közöl pontos akkumulátorkapacitásokat, de a Standard valószínűleg ugyanazt a 60 kWh-s csomagot fogja használni, mint az Európában forgalmazott hátsókerék-hajtású modellek, amelyek WLTP hatótávolsága 500 (Model Y), illetve 520 kilométer (Model 3). 

A hatótávolság növekedését az áttervezett, áramvonalasabbá tett karosszériával és a súlycsökkentéssel érték el.

Ugyanis a költségek csökkentése érdekében a Standard modellek kevésbé jól felszereltek, mint a többi Tesla. A műbőrt részben szövetkárpitozású ülések váltották fel, a teljes hosszúságú középkonzolt pedig lényegében kettévágták, hogy olyan nyitott teret hozzanak létre, mint a Cybertruckban. Nincs fizikai kulcs, helyette a tulajdonosok az okostelefonjukon keresztül férhetnek hozzá az autóhoz.

Technológiai szempontból a Standard modellek hasonlóak a Model Y és Model 3 többi hátsókerék-meghajtású változatához. 5,8 (Model 3), illetve 6,9 (Model Y) másodperc alatt gyorsulnak 0-97 km/h-ra, a végsebességük 201 km/h. Ugyanazt a 15,4 colos központi érintőképernyőt és távirányítható automata klímaberendezést kapják, és a radaros sebességtartó automatika, az Autopilot sem hiányzik belőlük (de kormányozni nem képes),

 a felszereltségük mégis jóval szerényebb.

A Model Y Juniperen bevezetett hátsó fénycsík középső része eltűnt, és az első lökhárító is egyszerűsödött: átdolgozták a légbeömlőket, és egyes világító elemek mostantól a fényszórókba vannak integrálva. Egy collal kisebb, 18 colos kerekek járnak alapfelszereltségként, a színválaszték pedig háromra korlátozódik: a szürkésbarna alapfelszereltségként jár, de rendelhető gyöngyház fehér vagy gyémánt fekete is felárért.

Tesla
Más a középkonzol, sok extra hiányzik, így a műbőr kárpit is
Fotó: Tesla

Hiányzik a HEPA utastéri légszűrő és a hátsó érintőképernyő, emellett az első ülések szellőztetését és a hátsók fűtését is elhagyták. A vezető manuálisan állítható kormánykereket is kap az elektromos helyett. A Tesla lerontotta az audiorendszert is, 15 hangszóró és mélynyomó helyett 

csak hét hangszóró jár, ráadásul az FM/AM rádióvevő is hiányzik.

Még az oldalsó tükrök is manuálisan hajthatók be, és már nem rendelkeznek automatikus sötétedéssel. A második sor ülései, amelyek a többi felszereltségi szinten elektromosan dönthetők le, a Standardben manuálisan mozognak. A hangulatvilágítást és a dupla üvegezésű oldalablakokat is kihagyták, sőt még a felfüggesztés is megváltozott: passzív lengéscsillapítókat használ a többi verzióba szerelt frekvenciafüggő, változó csillapítású egységek helyett.

Tesla
Az üvegtető maradt, de kapott egy elhúzható árnyékoló rolót a Model Y-ban
Fotó: Tesla

A Model Y és Model 3 Standard modelleket kezdetben csak az Egyesült Államokban fogják gyártani. Más piacokon nem kaphatók amerikai gyártású Teslák, így ahhoz, hogy ezeket az olcsó verziókat Európában értékesíteni lehessen, a termelést Németországban vagy Kínában is el kéne kezdeni. Sanghajban ez nem valószínű, hogy megtörténne, tekintettel az EU által a kínai gyártmányú elektromos járművekre kivetett importvámra. 

Európában vélhetően a belépő szintű hátsókerék-hajtású modelleket fogják felváltani a Standard változatok,

amelyekről Elon Musk, a Tesla vezetője korábban azt mondta, hogy a márka vonzerejének növelése érdekében fejlesztették ki őket. 

Ez az év egyébként igen nehéz a Tesla számára. Annak ellenére, hogy idén mutatták be a Model Y alaposan frissített verzióját, a Junipert, Kínában komoly nehézségekkel küzdenek, és globálisan is visszaestek a cég eladásai. Amerikában a 7500 dolláros villanyautó-támogatás visszavonása, a világ más részein az elektromos járműpiac folyamatos ingadozása, a megélhetési költségek emelkedése és a Tesla márka népszerűségének általános visszaesése szintén hozzájárult ahhoz, hogy a cég április és július között 13 százalékos globális értékesítési visszaesést könyvelhetett el. A bevétel pedig 12 százalékkal, 22,5 milliárd dollárra esett vissza a második negyedévben.

 

 

