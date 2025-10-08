Olcsóbb, fapados modellekkel próbálja felpörgetni az eladásait a Tesla

A Tesla piacra dobta az Egyesült Államokban a Model Y Standard és a Model 3 Standard modelleket, két új belépő változatot, amelyeket – a gyártó eddigi legrosszabb negyedévét követően – az eladások fellendítése érdekében hoztak létre. Amerikában a Model Y Standard ára 39 990 dollár (13,5 millió forint), ami 5000 dollárral (1,7 millió forint) olcsóbb, mint a sorozat többi tagja,
a Model 3 Standard pedig 36 990 dollárba (12,5 millió forintba) kerül,
vagyis 5500 dollárral (1,86 millió forint) lett olcsóbb. Állítólag ezek a legkisebb energiafogyasztású Teslák, akár 516 kilométert is képesek megtenni egy töltéssel az amerikai EPA tesztelési ciklus szerint, ami körülbelül 580 kilométernek felel meg az európai WLTP mérési ciklus szerint mérve.
A Tesla nem közöl pontos akkumulátorkapacitásokat, de a Standard valószínűleg ugyanazt a 60 kWh-s csomagot fogja használni, mint az Európában forgalmazott hátsókerék-hajtású modellek, amelyek WLTP hatótávolsága 500 (Model Y), illetve 520 kilométer (Model 3).
A hatótávolság növekedését az áttervezett, áramvonalasabbá tett karosszériával és a súlycsökkentéssel érték el.
Ugyanis a költségek csökkentése érdekében a Standard modellek kevésbé jól felszereltek, mint a többi Tesla. A műbőrt részben szövetkárpitozású ülések váltották fel, a teljes hosszúságú középkonzolt pedig lényegében kettévágták, hogy olyan nyitott teret hozzanak létre, mint a Cybertruckban. Nincs fizikai kulcs, helyette a tulajdonosok az okostelefonjukon keresztül férhetnek hozzá az autóhoz.
Technológiai szempontból a Standard modellek hasonlóak a Model Y és Model 3 többi hátsókerék-meghajtású változatához. 5,8 (Model 3), illetve 6,9 (Model Y) másodperc alatt gyorsulnak 0-97 km/h-ra, a végsebességük 201 km/h. Ugyanazt a 15,4 colos központi érintőképernyőt és távirányítható automata klímaberendezést kapják, és a radaros sebességtartó automatika, az Autopilot sem hiányzik belőlük (de kormányozni nem képes),
a felszereltségük mégis jóval szerényebb.
A Model Y Juniperen bevezetett hátsó fénycsík középső része eltűnt, és az első lökhárító is egyszerűsödött: átdolgozták a légbeömlőket, és egyes világító elemek mostantól a fényszórókba vannak integrálva. Egy collal kisebb, 18 colos kerekek járnak alapfelszereltségként, a színválaszték pedig háromra korlátozódik: a szürkésbarna alapfelszereltségként jár, de rendelhető gyöngyház fehér vagy gyémánt fekete is felárért.