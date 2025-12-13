Gyakori fizetési megszakításokra lett figyelmes az adóhivatal, be is igazolódott az ellenőrők gyanúja

– A nyugtamegszakítás indokolt is lehet, akkor, ha a vásárlási összeget elütik, vagy a vevő a pénztárnál állt el a vásárlástól. Ám ha ez rendszeres, és gyakorlattá válik egy vállalkozás pénztárgépein, akkor az nem rendeltetésszerű használatot vagy nem jogkövető magatartást sejtet – ismertette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a pénztárgépadatok alapján több olyan vállalkozást is megvizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt.

Az adózók változatos magyarázatokat adtak az ellenőröknek:

hivatkoztak a dolgozók képesítésének hiányára, vagy éppen a nagyszámú vásárlói elállásra, de a kockázatelemzéssel támogatott ellenőrzések bizonyították, hogy nem volt alaptalan a revizorok gyanúja.

Az ellenőrzések eredményeként a borsodi adózók már több mint tízmillió forintot be is fizettek az államkasszába.