Szörnyű balesetben halt meg a magyar focista

Vasárnap késő este egy személyautó és egy lengyel kamion ütközött össze a 86-os számú főúton Szőce és Zalaháshágy között. A Suzuki személyautó sofőrjét a körmendi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a járműből. Ám sajnos a sofőr életét már nem lehetett megmenteni. Vasi futballista hunyt el a balesetben.

Ebben a kocsiban vesztette életét a balesetben a 21 éves focista

Fotó: Wolf Ferenc

Halálos baleset, nem lehetett megmenteni a 21 éves játékost

A személyautót a mindössze 21 éves Nagy Zsombor, a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli-csoportjában szereplő Nádasd KSE játékosa vezette – a futballista hunyt el a balesetben. Nagy Zsombor a Kék Sünikben kezdte pályafutását, a Lurkó UFC-ben, az Illés Akadémián pallérozódott tovább, aztán Körmenden és Csákánydoroszlóban futballozott. Idén nyáron szerződött Nádasdra, ahol ősszel csapata házi gólkirálya volt, 13 bajnoki mérkőzésen 19 gólt szerzett – a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában pedig a második helyen állt a góllövőlistán. Az őszi utolsó meccsen a Bajánsenye (4-0) ellen még gólt szerzett csapatában.