balesetszőcezalaháshágy

Szörnyű balesetben halt meg a magyar focista

A Vas vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Nádasd KSE futballistája, Nagy Zsombor a vasárnap éjszakai halálos autóbaleset áldozata.

2025. 12. 15. 21:10
A baleset helyszíne Fotó: Wolf Ferenc
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap késő este egy személyautó és egy lengyel kamion ütközött össze a 86-os számú főúton Szőce és Zalaháshágy között. A Suzuki személyautó sofőrjét a körmendi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a járműből. Ám sajnos a sofőr életét már nem lehetett megmenteni. Vasi futballista hunyt el a balesetben.

baleset
Ebben a kocsiban vesztette életét a balesetben a 21 éves focista
Fotó: Wolf Ferenc

Halálos baleset, nem lehetett megmenteni a 21 éves játékost

A személyautót a mindössze 21 éves Nagy Zsombor, a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli-csoportjában szereplő Nádasd KSE játékosa vezette – a futballista hunyt el a balesetben. Nagy Zsombor a Kék Sünikben kezdte pályafutását, a Lurkó UFC-ben, az Illés Akadémián pallérozódott tovább, aztán Körmenden és Csákánydoroszlóban futballozott. Idén nyáron szerződött Nádasdra, ahol ősszel csapata házi gólkirálya volt, 13 bajnoki mérkőzésen 19 gólt szerzett – a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában pedig a második helyen állt a góllövőlistán. Az őszi utolsó meccsen a Bajánsenye (4-0) ellen még gólt szerzett csapatában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbod péter ákos

Ismerjük ezeket

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket. Mindet. Mert ha egyet megismertél, ismered az összeset.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.