közlekedésmávlázár jános

Lázár János: Az áru várhat, az utas nem!

A személyszállítás zavartalansága érdekében ideiglenesen mérséklik a teherforgalmat a magyar vasúthálózaton – jelentette be Lázár János.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 14:24
„Az áru várhat, az utas nem” – hangsúlyozta Lázár János a közösségi oldalán, miután jóváhagyta a tehervonati forgalom átmeneti visszafogását.

Lázár János építési és közlekedési miniszter Fotó: Facebook

A havazás legintenzívebb időszakában átmenetileg mérséklik a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton – jelentette be az építési és közlekedési miniszter. A döntés célja, hogy a feltorlódó személyszállító vonatok zavartalanabb közlekedését biztosítsák. Lázár János közölte:  jóváhagyta, hogy 

a MÁV-csoport pályaműködtető vállalata ideiglenesen várakoztassa a tehervonatokat. Így kevesebb váltóállításra van szükség, ami jelentősen csökkenti a műszaki meghibásodások kockázatát.

Fotó: Facebook

Lázár János arra is felhívta a figyelmet, hogy egy meghibásodott tehervonat mentése és eltávolítása normál időjárási körülmények között is összetett feladat, havazás idején azonban különösen időigényes. 

Ezzel most nem veszíthetünk időt: első a személyközlekedés fenntartása

 – hangsúlyozta.

A tárcavezető szerint a ma hajnalban érkezett, tíz éve nem látott mennyiségű hó több térségben okozott fennakadást a vasúti közlekedésben. Ennek ellenére az alkalmazott haváriakezelési intézkedéseknek köszönhetően mindenütt közlekednek a vonatok.

A MÁV biztonságos alternatívát kínál mindenkinek a közlekedéshez

 – fogalmazott Lázár János, hozzátéve: a rendkívüli időjárási körülmények ellenére a vasúti személyszállítás fenntartása továbbra is elsődleges szempont.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

