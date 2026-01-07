Lázár János: Az áru várhat, az utas nem!

„Az áru várhat, az utas nem” – hangsúlyozta Lázár János a közösségi oldalán, miután jóváhagyta a tehervonati forgalom átmeneti visszafogását.

Lázár János építési és közlekedési miniszter Fotó: Facebook

A havazás legintenzívebb időszakában átmenetileg mérséklik a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton – jelentette be az építési és közlekedési miniszter. A döntés célja, hogy a feltorlódó személyszállító vonatok zavartalanabb közlekedését biztosítsák. Lázár János közölte: jóváhagyta, hogy

a MÁV-csoport pályaműködtető vállalata ideiglenesen várakoztassa a tehervonatokat. Így kevesebb váltóállításra van szükség, ami jelentősen csökkenti a műszaki meghibásodások kockázatát.

Fotó: Facebook

Lázár János arra is felhívta a figyelmet, hogy egy meghibásodott tehervonat mentése és eltávolítása normál időjárási körülmények között is összetett feladat, havazás idején azonban különösen időigényes.

Ezzel most nem veszíthetünk időt: első a személyközlekedés fenntartása

– hangsúlyozta.

A tárcavezető szerint a ma hajnalban érkezett, tíz éve nem látott mennyiségű hó több térségben okozott fennakadást a vasúti közlekedésben. Ennek ellenére az alkalmazott haváriakezelési intézkedéseknek köszönhetően mindenütt közlekednek a vonatok.

A MÁV biztonságos alternatívát kínál mindenkinek a közlekedéshez

– fogalmazott Lázár János, hozzátéve: a rendkívüli időjárási körülmények ellenére a vasúti személyszállítás fenntartása továbbra is elsődleges szempont.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)