Betemette a hó az országot – van, ahol már 35 centimétert mértek

Magyarország döntő részén 15–25 centiméter közötti hóvastagságot mértek, de egyes térségekben ennél jóval több hó hullott.

Forrás: MTI2026. 01. 07. 12:03
Fotó: Hédi Tumbász Forrás: MW
Elvonult a nagy havazást okozó csapadékzóna, de a tél még nem enged: estétől újabb hóhullám érkezhet, főként a keleti országrészbe – derül ki a HungaroMet Zrt. közléséből.

20260106 Bátonyterenye Belepte a hó a város településrészéhez tartozó Csengerházát. Fotó: Vendel Lajos VL Nógrád Megyei Hírlap
Belepte a hó Csengerházát is. Fotó: Vendel Lajos

A Bakonyban és délnyugaton helyenként harminc centiméternél is vastagabb a hótakaró – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Magyarország döntő részén 15 és 25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként harminc centiméternél is vastagabb a hótakaró.

Elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás. 

Érkezik egy harmadik hulláma is a hónak, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti, így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró

 – tájékoztattak.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szerda reggel 

a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert. 

A Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.


Borítókép: Nem akar elfogyni a hó: újabb hullám érkezik (Fotó: MW)

 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Nem tudtak eljutni a mentősök egy egyéves gyermekhez Tatabánya környékén, nem akármilyen felmentő sereg sietett a segítségükre

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

