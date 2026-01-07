Betemette a hó az országot – van, ahol már 35 centimétert mértek

Elvonult a nagy havazást okozó csapadékzóna, de a tél még nem enged: estétől újabb hóhullám érkezhet, főként a keleti országrészbe – derül ki a HungaroMet Zrt. közléséből.

Belepte a hó Csengerházát is. Fotó: Vendel Lajos

A Bakonyban és délnyugaton helyenként harminc centiméternél is vastagabb a hótakaró – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Magyarország döntő részén 15 és 25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként harminc centiméternél is vastagabb a hótakaró.

Elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás.

Érkezik egy harmadik hulláma is a hónak, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti, így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró

– tájékoztattak.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szerda reggel

a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert.

A Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.

Borítókép: Nem akar elfogyni a hó: újabb hullám érkezik (Fotó: MW)